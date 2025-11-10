profile
[PC] Si on mélange John Wick et Max Payne = Blackwood ?


Vous incarnez un commerçant ordinaire qui gère son petit magasin de DVD dans une reconstitution authentique de New York en 2012. Mais lorsque la nuit tombe, vous descendez dans l'univers souterrain de la ville en tant que tueur à gages, pris entre la survie, la morale et un passé qui refuse de rester enfoui.

Steam
https://www.youtube.com/watch?v=-GLfgQ_YgNk&t
    posted the 10/11/2025 at 11:30 AM by nicolasgourry
    comments (8)
    negan posted the 10/11/2025 at 11:34 AM
    Ça s'appelle Strangehold
    nicolasgourry posted the 10/11/2025 at 11:36 AM
    negan Bon jeu d'ailleurs, j'ai bien aimé, je l'ai toujours dans ma collection X360.
    zanpa posted the 10/11/2025 at 12:01 PM
    Retour en 2010 … cet technique et ces animations
    cyr posted the 10/11/2025 at 12:03 PM
    zanpa et en 2010, on s'amusait pas? Peut-être même plus que maintenant....
    zanpa posted the 10/11/2025 at 12:06 PM
    cyr true
    cyr posted the 10/11/2025 at 12:08 PM
    zanpa c'est un mot que je dois traduire en vrai, ou tu en a après mon c....?

    altendorf posted the 10/11/2025 at 12:34 PM
    negan
    pcsw2 posted the 10/11/2025 at 12:42 PM
    Pourquoi pas , je le suivrai de prês .
