accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
10
❤
Likers
Who likes this ?
yanssou
,
escobar
,
aozora78
,
roxloud
,
torotoro59
,
greggy
,
minbox
,
link49
,
opthomas
,
mickurt
name :
Ghost of Yotei
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Sucker Punch
genre :
action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
704
visites since opening :
1618728
skuldleif
> blog
il s'evanoui devant la beauté de Ghost of yotei
https://www.youtube.com/live/Rl8uoPGCbK4?si=iH__kRmVWu9fBtez&t=20119
[video]https://www.youtube.com/live/Rl8uoPGCbK4[/video]
timestamp: 5h35
goty contenders
https://www.youtube.com/live/Rl8uoPGCbK4?si=iH__kRmVWu9fBtez&t=20119
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/11/2025 at 11:17 AM by
skuldleif
comments (
14
)
zekk
posted
the 10/11/2025 at 11:23 AM
nicolasgourry
posted
the 10/11/2025 at 11:25 AM
Un article que j'ai écrit il y a quelques temps
"Contemplation ou Sensation ?"
https://www.gamekyo.com/blog_article481169.html
kalas28
posted
the 10/11/2025 at 11:27 AM
shadows viole tellement à sec ce yotei que même en sachant que le jeu serait moins bon que le titre d'ubi j'en suis encore choqué
comment sucker punch à pu pondre une telle copie et sony ne pas mettre plus de moyens....
yanssou
posted
the 10/11/2025 at 11:31 AM
Tt le monde l'oubliera au bout d'un mois.
51love
posted
the 10/11/2025 at 11:38 AM
Bouarf Sony et les open world de toute façon jusqu'a maintenant...
Ce qu'il dénonce c'est pas spécifique a Yotei, c'est ce que j'ai ressenti sur
TOUS
leurs open worlds maison.
Ce sont des produits qui respectent des cahiers des charges avant tout, avant d'etre des oeuvres.
A mes yeux, il y a bien que le premier Horizon qui sort un peu du lot, sans etre exceptionnel pour autant.
Au lieu de singer Ubisoft, ils feraient mieux de regarder ce que font d'autres studios avec Elden Ring, BotW, Skyrim, les jeux R* ou autre CD P.
meme les indés a petite budget font des jeux nettement plus marquant, Subnautica, Satisfactory, Outer Wilds.
romgamer6859
posted
the 10/11/2025 at 11:41 AM
C'est beau mais comme dit c'est inégal et toutes les zones ne se valent pas.
Même si j'ai dit que l'exploration est mieux que dans shadow, elle reste répétitive et on a trop de points d'intérêt qui à un moment donné (25-30h) tournent en rond.
guiguif
posted
the 10/11/2025 at 11:43 AM
Hooper
heracles
posted
the 10/11/2025 at 11:47 AM
Ah putain
Hooper le vrai, toujours là
cyr
posted
the 10/11/2025 at 11:55 AM
Vide..mais il en faut pour tous les gout....
kalas28
y en a un qui a dit, peut importe le temps et les moyens que tu mets. Un jeux moyen restera un jeux moyen, un mauvais jeux restera un mauvais jeux, un jeux ennuyeux restera ennuyeux.
Bref la seul priorité c'est dans l'apparence. Et sur ce point c'est réussi. Le reste compte pas.
C'est un beau jeux donc c'est forcément un bon jeux....Ho wait
zekk
posted
the 10/11/2025 at 12:15 PM
Heureusement que les tiers sont là, cette gen
thelastone
posted
the 10/11/2025 at 12:45 PM
Honnêtement on me paie je le fais pas , Ghost of Tsushima m'a suffit il faut passé a une autre licence sucker punch il est temps..
cyr
posted
the 10/11/2025 at 12:48 PM
zekk
ouais.
Mais perso je suis pas prêt de racheter une consoles Day one.
On attend dans le vide...
Le seul jeux qui est sortie et qui aurais put me faire acheter une consoles, c'est starfield.
Autrement j'attends toujours the jeux.
niflheim
posted
the 10/11/2025 at 12:50 PM
Je regarde Hooper depuis 2006, depuis jeuxvideo.fr, dans la rubrique jeuxvideo.tv donc bien bien bien avant tout le monde ici.
En jouant normalement, c'est certain qu'on va pas remarqué tous les petits défauts qu'il cite à droite à gauche. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, pour avoir une bonne tranche de rire et surtout écouté son avis bien tranché (même si dans le fond, on est pas tout le temps d'accord, avec notre logique des choses).
Sérieusement, est ce que quelqu'un avait remarqué à l'époque ce défaut énorme dans
Battlefield 3
(89 metacritic) et là pour le coup c'était cher payé la note, parce que là c'est impardonnable !
C'est comme quand on écoute DG et Hideo de PadawamHD, quelqu'un qui joue sérieusement, normalement ne va pas avoir la même expérience c'est certain
Exemple le playthrough Death Stranding, c'est une bonne tranche de rigolade alors que quand on se plie concrètement aux règles du jeu, on se casse pas la gueule toutes les 30 secondes
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
"Contemplation ou Sensation ?"
https://www.gamekyo.com/blog_article481169.html
comment sucker punch à pu pondre une telle copie et sony ne pas mettre plus de moyens....
Ce qu'il dénonce c'est pas spécifique a Yotei, c'est ce que j'ai ressenti sur TOUS leurs open worlds maison.
Ce sont des produits qui respectent des cahiers des charges avant tout, avant d'etre des oeuvres.
A mes yeux, il y a bien que le premier Horizon qui sort un peu du lot, sans etre exceptionnel pour autant.
Au lieu de singer Ubisoft, ils feraient mieux de regarder ce que font d'autres studios avec Elden Ring, BotW, Skyrim, les jeux R* ou autre CD P.
meme les indés a petite budget font des jeux nettement plus marquant, Subnautica, Satisfactory, Outer Wilds.
Même si j'ai dit que l'exploration est mieux que dans shadow, elle reste répétitive et on a trop de points d'intérêt qui à un moment donné (25-30h) tournent en rond.
kalas28 y en a un qui a dit, peut importe le temps et les moyens que tu mets. Un jeux moyen restera un jeux moyen, un mauvais jeux restera un mauvais jeux, un jeux ennuyeux restera ennuyeux.
Bref la seul priorité c'est dans l'apparence. Et sur ce point c'est réussi. Le reste compte pas.
C'est un beau jeux donc c'est forcément un bon jeux....Ho wait
Mais perso je suis pas prêt de racheter une consoles Day one.
On attend dans le vide...
Le seul jeux qui est sortie et qui aurais put me faire acheter une consoles, c'est starfield.
Autrement j'attends toujours the jeux.
En jouant normalement, c'est certain qu'on va pas remarqué tous les petits défauts qu'il cite à droite à gauche. C'est aussi pour ça qu'on l'aime, pour avoir une bonne tranche de rire et surtout écouté son avis bien tranché (même si dans le fond, on est pas tout le temps d'accord, avec notre logique des choses).
Sérieusement, est ce que quelqu'un avait remarqué à l'époque ce défaut énorme dans Battlefield 3 (89 metacritic) et là pour le coup c'était cher payé la note, parce que là c'est impardonnable !
C'est comme quand on écoute DG et Hideo de PadawamHD, quelqu'un qui joue sérieusement, normalement ne va pas avoir la même expérience c'est certain
Exemple le playthrough Death Stranding, c'est une bonne tranche de rigolade alors que quand on se plie concrètement aux règles du jeu, on se casse pas la gueule toutes les 30 secondes