Masahiro Sakurai qui dîne avec quelques potes


Sakurai qui était bien entouré (dans le sens contraire des aiguilles) : Toby Fox (Undertale / Deltarune, ayant produit des musiques pour Game Freak), Hideki Kamiya (a fondé Clovers après son départ de PlatinumGames, actuellement sur Okami 2), Kazutaka Kodaka (Too Kyo Games, série Danganronpa et son dernier jeu étant The Hundred Line: Last Defense Academy), Keiichiro Toyama (série Silent Hill, Gravity Rush, a fondé Bokeh Game Studio qui a produit Slitterhead,), Jiro Ishii (428: Shibuya Scramble, scénariste du dernier Sakura Wars) et Yoko Taro (séries Drakengard / NieR).

    posted the 10/11/2025 at 09:06 AM by masharu
    comments (8)
    beyondgood074 posted the 10/11/2025 at 09:13 AM
    Belle brochette.
    adamjensen posted the 10/11/2025 at 09:19 AM
    Si je ne me trompe pas :

    -Le plus à gauche, au premier plan, avec des cheveux ébouriffés et un t-shirt noir est : Kazutaka Kodaka (créateur de Danganronpa).
    -Le mec, au premier plan, en bas, à droite, avec un chapeau marron et un sourire est : Jiro Ishii (directeur de 428: Shibuya Scramble).
    -Le mec du milieu, à droite, avec des lunettes, des cheveux gris et une veste de sport est : Keiichiro Toyama (créateur de Silent Hill et Gravity Rush).
    masharu posted the 10/11/2025 at 09:25 AM
    adamjensen Merci j'édite l'article Je crois que tu as inversé, après recherche Keiichiro Toyama le créateur de Silent Hill c'est le mec avec la casquette et Jiro Ishii c'est le gars avec les lunette.
    adamjensen posted the 10/11/2025 at 09:27 AM
    masharu
    Ah effectivement.
    cyr posted the 10/11/2025 at 10:35 AM
    Et il travail sur quoi sakurai?
    masharu posted the 10/11/2025 at 10:38 AM
    cyr Kirby Air Riders avec Bandai Namco.
    cyr posted the 10/11/2025 at 10:43 AM
    masharu j'espérais tellement autre chose. Mais le cauchemar continue.

    Quel gâchis. Surtout qu'il a une maladie indicapante pour ses mains je crois....
    burningcrimson posted the 10/11/2025 at 10:58 AM
    2B for smash N'empêche j'aimerais que toute cette équipe soit sur un projet jeu, autre que Smash Bros.
