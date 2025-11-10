Sakurai qui était bien entouré (dans le sens contraire des aiguilles) : Toby Fox (Undertale / Deltarune, ayant produit des musiques pour Game Freak), Hideki Kamiya (a fondé Clovers après son départ de PlatinumGames, actuellement sur Okami 2), Kazutaka Kodaka (Too Kyo Games, série Danganronpa et son dernier jeu étant The Hundred Line: Last Defense Academy), Keiichiro Toyama (série Silent Hill, Gravity Rush, a fondé Bokeh Game Studio qui a produit Slitterhead,), Jiro Ishii (428: Shibuya Scramble, scénariste du dernier Sakura Wars) et Yoko Taro (séries Drakengard / NieR).
tags :
posted the 10/11/2025 at 09:06 AM by masharu
-Le plus à gauche, au premier plan, avec des cheveux ébouriffés et un t-shirt noir est : Kazutaka Kodaka (créateur de Danganronpa).
-Le mec, au premier plan, en bas, à droite, avec un chapeau marron et un sourire est : Jiro Ishii (directeur de 428: Shibuya Scramble).
-Le mec du milieu, à droite, avec des lunettes, des cheveux gris et une veste de sport est : Keiichiro Toyama (créateur de Silent Hill et Gravity Rush).
Ah effectivement.
Quel gâchis. Surtout qu'il a une maladie indicapante pour ses mains je crois....