name : Battlefield 6
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : DICE
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Battlefield 6 : ça va trop loin
Va falloir arrêter avec les jaquettes comme celle de Battlefield 6, bientôt on ne verra plus rien


    kwak
    posted the 10/10/2025 at 03:57 PM by ouroboros4
    comments (7)
    seb84 posted the 10/10/2025 at 03:58 PM
    le monde est fou
    altendorf posted the 10/10/2025 at 04:03 PM
    Pardon ? Le summum du ridicule, j'ai jamais vu ça
    temporell posted the 10/10/2025 at 04:04 PM
    forcément vu qu'il y a plus de manuel maintenant
    heracles posted the 10/10/2025 at 04:05 PM
    tripy73 posted the 10/10/2025 at 04:05 PM
    Quand je pense qu'à l'époque des jeux PS1 tu prenais le temps de regarder l'arrière du boîtier pour te donner envie et lire le livret le temps de rentrer chez toi pour y jouer, on vraiment perdu tout ce qui faisait le charme des version physique poen échange ce taper des trucs informels sans âme...
    arrrghl posted the 10/10/2025 at 04:10 PM
    Pas de jeu offline même pour le solo ?! La honte ...
    marchand2sable posted the 10/10/2025 at 04:12 PM
    C'est dégueulasse
