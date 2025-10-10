accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
0
❤
Likers
Who likes this ?
name :
Battlefield 6
platform :
PC
editor :
Electronic Arts
developer :
DICE
genre :
FPS
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
13
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
510
visites since opening :
1045255
ouroboros4
> blog
Battlefield 6 : ça va trop loin
Va falloir arrêter avec les jaquettes comme celle de Battlefield 6, bientôt on ne verra plus rien
tags :
1
Like
Who likes this ?
kwak
posted the 10/10/2025 at 03:57 PM by
ouroboros4
comments (
7
)
seb84
posted
the 10/10/2025 at 03:58 PM
le monde est fou
altendorf
posted
the 10/10/2025 at 04:03 PM
Pardon ?
Le summum du ridicule, j'ai jamais vu ça
temporell
posted
the 10/10/2025 at 04:04 PM
forcément vu qu'il y a plus de manuel maintenant
heracles
posted
the 10/10/2025 at 04:05 PM
tripy73
posted
the 10/10/2025 at 04:05 PM
Quand je pense qu'à l'époque des jeux PS1 tu prenais le temps de regarder l'arrière du boîtier pour te donner envie et lire le livret le temps de rentrer chez toi pour y jouer, on vraiment perdu tout ce qui faisait le charme des version physique poen échange ce taper des trucs informels sans âme...
arrrghl
posted
the 10/10/2025 at 04:10 PM
Pas de jeu offline même pour le solo ?! La honte ...
marchand2sable
posted
the 10/10/2025 at 04:12 PM
C'est dégueulasse
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo