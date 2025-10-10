La musique du premier boss du jeu a fuitée sur les réseaux sociaux. La piste audio est de très mauvaise qualité (brouillages et bruitages), mais on peut clairement se faire une idée de l’orientation des musiques du jeu, ou du moins de celles des combats de boss.
Étonnamment, le Battle Theme du D.D.O Commander fait très Metal Gear Rising. Ça ne fait pas l’unanimité chez les fans, car c’est une première dans un Ninja Gaiden d’avoir ce style de musique, mais ça s’annonce en tout cas très énergique et explosif pour les oreilles.
victornewman
J'ai retiré pour faire moins putaclic, mais les développeurs ont vraiment caché l’OST du jeu, il n’y a aucune musique dans les phases de gameplay ni dans le trailer officiel.
De toute façon, ninja gaiden n'est pas une licence qui m'intéresse, hors épisodes 2D
La même que j'ai hâte. Il y a que l'équilibrage de la difficulté et l'arsenal qui me font peurs.