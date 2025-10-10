- Tous à genoux devant le True GOTY -
profile
Ninja Gaiden 4
4
Likers
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 760
visites since opening : 2233122
marchand2sable > blog
Ninja Gaiden 4 : Le Battle Theme du premier Boss


La musique du premier boss du jeu a fuitée sur les réseaux sociaux. La piste audio est de très mauvaise qualité (brouillages et bruitages), mais on peut clairement se faire une idée de l’orientation des musiques du jeu, ou du moins de celles des combats de boss.

Étonnamment, le Battle Theme du D.D.O Commander fait très Metal Gear Rising. Ça ne fait pas l’unanimité chez les fans, car c’est une première dans un Ninja Gaiden d’avoir ce style de musique, mais ça s’annonce en tout cas très énergique et explosif pour les oreilles.


Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=SsjpdU1wNdw


https://www.youtube.com/watch?v=SsjpdU1wNdw
    tags : ninja gaiden ninja gaiden 4 ninja gaiden 4 new gameplay ninja gaiden 4 ost ninja gaiden 4 news ninja gaiden 4 ost first boss ninja gaiden 4 ost battle theme ninja gaiden 4 ost ddo commander ninja gaiden 4 leak ninja gaiden 4 deluxe edition
    1
    Like
    Who likes this ?
    victornewman
    posted the 10/10/2025 at 02:20 PM by marchand2sable
    comments (6)
    victornewman posted the 10/10/2025 at 02:22 PM
    "Leak du Battle Theme du premier Boss" leak carrément !! tu abuses
    marchand2sable posted the 10/10/2025 at 02:27 PM
    Perso ça me dérange pas du tout et ça colle parfaitement avec le côté jeune de Yakumo. C’est parfait pour se déchaîner vivement le 21 !

    victornewman

    J'ai retiré pour faire moins putaclic, mais les développeurs ont vraiment caché l’OST du jeu, il n’y a aucune musique dans les phases de gameplay ni dans le trailer officiel.
    victornewman posted the 10/10/2025 at 02:54 PM
    marchand2sable le jeu que j'attends le plus , merci pour les articles
    soulfull posted the 10/10/2025 at 02:54 PM
    Excellent j'aime beaucoup.ça fait trés Metal gear rising mais c'est top de toute façon.
    yukilin posted the 10/10/2025 at 03:15 PM
    j'aime pas du tout, pour ma part.
    De toute façon, ninja gaiden n'est pas une licence qui m'intéresse, hors épisodes 2D
    marchand2sable posted the 10/10/2025 at 03:36 PM
    victornewman

    La même que j'ai hâte. Il y a que l'équilibrage de la difficulté et l'arsenal qui me font peurs.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo