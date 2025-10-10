La musique du premier boss du jeu a fuitée sur les réseaux sociaux. La piste audio est de très mauvaise qualité (brouillages et bruitages), mais on peut clairement se faire une idée de l’orientation des musiques du jeu, ou du moins de celles des combats de boss.Étonnamment, ledufait très. Ça ne fait pas l’unanimité chez les fans, car c’est une première dans und’avoir ce style de musique, mais ça s’annonce en tout cas très énergique et explosif pour les oreilles.