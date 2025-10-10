à 17H, on va faire du multi si ça crash pas, et du solo
je précise que les 30 premières minutes environ, je vais tout configurer, donc pas spécialement top à regarder pour vous mais après une fois que tout est réglé, c'est parti jusque 19h. Je vais jouer avec du tout nouveau matos pour la toute premiere fois, donc je risque de bien galérer au début
puis une deuxième petite session vers 20h jusque 21h30, le temps de manger
je l'attends de fou, j'espère des map comme Metro et Frontière Caspienne
