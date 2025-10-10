FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sortira sur Switch 2 le 22 janvier 2025. Square Enix a partagé aujourd'hui une nouvelle vidéo comparant directement le jeu sur Switch 2, Xbox Series X, PS5 et PC.
Le jeu primé FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE reprend l'histoire originale jusqu'à l'évasion de Midgar, avec des graphismes époustouflants, un gameplay haletant et des éléments narratifs supplémentaires. Ce RPG propose des personnages inoubliables, une narration puissante et un système de combat hybride mêlant action en temps réel et combats stratégiques basés sur les commandes.
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut également FF7R EPISODE INTERmission, une histoire parallèle mettant en scène Yuffie Kisaragi, qui offre une perspective inédite en parallèle de l'aventure de Cloud.
Ce jeu est un remake partiel de FINAL FANTASY VII, sorti pour la première fois en 1997. Il s'agit du premier volet d'une série en plusieurs parties basée sur le jeu original. Il réinvente la partie Midgar de l'histoire avec des scènes étendues, de nouveaux personnages et des niveaux narratifs supplémentaires.
Source : https://gonintendo.com/contents/53774-square-enix-shares-official-final-fantasy-vii-remake-intergrade-switch-2-vs-xbox/
tags :
posted the 10/10/2025 at 07:25 AM by link49
Ces comparos... mais faut aller voir des médecins ou se faire interdire Internet... merci
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aAyNOBR_700bwp.webp
Il y a des rigolos qui découvrent que les comparos existent
Et surtout existe depuis l ère 90
Putain changez pas les mecs
Oui,je suis le premier a dire que c 'est pour montrer qui c ki a la + grosse mais faites pas les chokbar