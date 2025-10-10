Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
3
Likers
name : Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : tactical-RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
[Switch 2]FINAL FANTASY VII REMAKE : Square-Enix compare les versions
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sortira sur Switch 2 le 22 janvier 2025. Square Enix a partagé aujourd'hui une nouvelle vidéo comparant directement le jeu sur Switch 2, Xbox Series X, PS5 et PC.



Le jeu primé FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE reprend l'histoire originale jusqu'à l'évasion de Midgar, avec des graphismes époustouflants, un gameplay haletant et des éléments narratifs supplémentaires. Ce RPG propose des personnages inoubliables, une narration puissante et un système de combat hybride mêlant action en temps réel et combats stratégiques basés sur les commandes.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE inclut également FF7R EPISODE INTERmission, une histoire parallèle mettant en scène Yuffie Kisaragi, qui offre une perspective inédite en parallèle de l'aventure de Cloud.



Ce jeu est un remake partiel de FINAL FANTASY VII, sorti pour la première fois en 1997. Il s'agit du premier volet d'une série en plusieurs parties basée sur le jeu original. Il réinvente la partie Midgar de l'histoire avec des scènes étendues, de nouveaux personnages et des niveaux narratifs supplémentaires.

Source : https://gonintendo.com/contents/53774-square-enix-shares-official-final-fantasy-vii-remake-intergrade-switch-2-vs-xbox/
    posted the 10/10/2025 at 07:25 AM by link49
    comments (14)
    shining posted the 10/10/2025 at 07:35 AM
    Super la vidéo, pour te faire croire qu'il a zéro différence avec les version qu'il est pareil partout ......
    shambala93 posted the 10/10/2025 at 07:35 AM
    Aucun intérêt de mettre la version PC entre une 1080 et une 5090… y’a un monde
    nikolastation posted the 10/10/2025 at 07:38 AM
    De la branl**** tous ces comparo, franchement...
    rbz posted the 10/10/2025 at 07:41 AM
    comparo avec les cinématique in engine ok.
    sonilka posted the 10/10/2025 at 07:56 AM
    On se demande bien qui SE essaye de convaincre. Ceux qui ont deja fait le jeu n'en ont, pour la majorité, rien à faire. Ceux qui ne l'ont pas fait mais n'ont pas de S2 pareil. Reste ceux qui ne l'ont pas fait et veulent absolument le faire sur S2 pour profiter de son aspect hybride. Mais eux n'ont pas besoin d'être convaincu en théorie.
    kiryukazuma posted the 10/10/2025 at 08:07 AM
    S'il vous plait... téléportez moi dans les année 90...

    Ces comparos... mais faut aller voir des médecins ou se faire interdire Internet... merci
    bennj posted the 10/10/2025 at 08:25 AM
    kiryukazuma Ta mémoire te fait défaut mon ami, les comparos ont toujours existé, même à l'époque entre une Megadrive et une SNES.
    hypermario posted the 10/10/2025 at 08:33 AM
    c'est simpas de voir des comparo a la sortie d'une console, pour avoir une idee de ces possibilités.
    mercure7 posted the 10/10/2025 at 09:03 AM
    hypermario oué cé simpâts
    hypermario posted the 10/10/2025 at 09:04 AM
    mercure7 Voila une vrai comparaison
    https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aAyNOBR_700bwp.webp
    cyr posted the 10/10/2025 at 09:16 AM
    hypermario ptdr
    fiveagainstone posted the 10/10/2025 at 09:17 AM
    It's the same picture .gif
    mercure7 posted the 10/10/2025 at 09:49 AM
    hypermario là vré en effé !
    kikoo31 posted the 10/10/2025 at 10:08 AM
    Putain mdr

    Il y a des rigolos qui découvrent que les comparos existent
    Et surtout existe depuis l ère 90
    Putain changez pas les mecs

    Oui,je suis le premier a dire que c 'est pour montrer qui c ki a la + grosse mais faites pas les chokbar
