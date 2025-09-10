accueil
skuldleif
articles : 703
703
visites since opening : 1615483
1615483
skuldleif
> blog
[Leak] next gen Xbox specs, sortie 2027 ,entre 800$ et 1000$
donc voila 2027 (en meme temps que la PS6?) devrait etre plus puissante que la PS6 (même si on a vu sur cette gen que ca compte pas forcement ) et proposer une certaine ouverture?
mais couter entre 800$ et 1000$
qu'en pensez vous ?
Like
Who likes this ?
posted the 10/09/2025 at 03:39 PM by
skuldleif
comments (
38
)
skuldleif
posted
the 10/09/2025 at 03:43 PM
si l'ouverture est vrai D1
si elle c'est pas le cas mais que je conserve mes avantages actuel (
) D1
sinon on reste sur la SX , en + de ce qu'on a vu de tw4 l'UE5 est amener a produire du jolie en 60fps sur PS5/SX
shanks
posted
the 10/09/2025 at 03:44 PM
Ce serait moins étonnant pour Xbox que PlayStation.
Les mecs vont probablement vouloir proposer une sorte d'hybride PC donc à partir de là, y a le prix qui va avec.
Et ça fait bien chier pour l'un comme pour l'autre.
hypermario
posted
the 10/09/2025 at 03:44 PM
Comme ils ont plus rien a proposer niveau exclu, ils veulent vendre des micro pc maintenant...
nigel
posted
the 10/09/2025 at 03:45 PM
Ça fait du sens avec les bruits de couloirs qu'on entends côté dev' sur le prix et la date (côté Sony et Microsoft).
Je sens que plus que jamais on va rester longtemps avec deux générations qui seront supportés par les dev' en tout cas.
skuldleif
posted
the 10/09/2025 at 03:50 PM
nigel
ah mais clairement , meme si les 2 coutaient 500€ , ya trop de gens qui seront resté sur cette gen , meme sony va avoir du mal a justifier des exclu purement next gen autant le passage du jaguar daubé et du hdd au zen2 + SSD t'avais de quoi justifier une exclu PS5 mais la... je pense pas trop
nigel
posted
the 10/09/2025 at 04:00 PM
skuldleif
J'ai pas assez d'infos pour juger, mais clairement, je me demande comment Microsoft et Sony vont positionner leurs nouvelles consoles.
Déjà que beaucoup de gens faisaient la remarque que le gap de génération entre la PS4 et la PS5 commençait à devenir subtil, je peux que assurer que ça sera encore plus le cas ici, et que ça va probablement pas aller en s'améliorant.
Donc les constructeurs vont soit je pense s'orienter vers un marketing de technophile (comme pour la PS5 Pro), soit devoir trouver un argument plus gros que la course à la tech. Peut-être pour Microsoft c'est l'ouverture vers le PC, et pour Playstation une version portable de leur console?
On verra bien.
nyseko
posted
the 10/09/2025 at 04:05 PM
Je pense que $800, c'est le budget auquel s'attendre pour les consoles next-gen, y compris chez Sony.
Après d'après les rumeurs, Sony sortira surement une console moins chère et moins puissante en plus de la PS6 (une PS6 s genre ?).
En terme de puissance, ce sera aux alentours d'une 9070 voir 9070 XT, soit approximativement une 5070 TI.
colt
posted
the 10/09/2025 at 04:07 PM
ça coutera cher certes mais perso le prix en question bizarrement ça me surprend pas , apres quand les nouvelles consoles sortiront , je vitaminerais mon pc a ce moment là , d'ici j'ai laaaaaargement de quoi tenir
naoshige11
posted
the 10/09/2025 at 04:10 PM
Aucun foutu intérêt.
Il y en avait déjà pas avec les sorties day one sur PC mais là vu que tout les jeux XGS sortent aussi sur PS5 (et à fortiori PS6), ils vont en vendre encore moins que de Series X/S.
skuldleif
posted
the 10/09/2025 at 04:11 PM
il y encore 2 inconnue
le xcloud va se baser sur quelle version des jeux MS, si ils ne proposent pas d'ouverture , ni une console moins cher?
pour moi MS ,doit sortir une remplacante a la series S aussi , apres tout ca représente un bon 50% de leur ventes xbox
encore et toujours les version Series S
le lecteur disque (bon lui c'est quasi sur yen aura pas)
ducknsexe
posted
the 10/09/2025 at 04:11 PM
Je voie plutot une sorte d hybride qui ferait un support console - portable - pc pour un prix avoisinant les 800 euros avec un peu plus de puissance (l'equivalent de la steam deck 2 ) pour les prochaine Xbox et ps6.
Mais niveau gap graphique l ecart serait inexistant .
hypermario
posted
the 10/09/2025 at 04:12 PM
ducknsexe
Ca existe deja
shambala93
posted
the 10/09/2025 at 04:12 PM
J’espère que Valve proposera une console/pc histoire d’avoir tout sur une seule plateforme.
xynot
posted
the 10/09/2025 at 04:14 PM
Si c'est 800 avec la plupart des stores dedans ça va encore mais si ça tape dans les 1000 ça sera plus compliqué
skuldleif
posted
the 10/09/2025 at 04:15 PM
naoshige11
ils ont 30+ millions d'abonné Gamepass ultimate a cela ajoute une dizaine de millions d'abonné aux autres formule du gamepass , ceux la vont pas bouger sur Play du fait d'une perte d'exclu definitive (des exclu temportaire ten a toujours) , ni meme ceux qui ont des ludo demat
ils vont soit rester sur leur console actuel , soit se prendre ce nouveau hardware ou autre hardware xbox
thelastone
posted
the 10/09/2025 at 04:24 PM
Pourquoi sortir une console alors qu'ils n'ont même pas encore explorer tout le potentiel de celles la
skuldleif
posted
the 10/09/2025 at 04:26 PM
thelastone
eh deja ils ont pas sortie de midgen inutile c'est deja ca
angelsduck
posted
the 10/09/2025 at 04:36 PM
"devrait etre plus puissante que la PS6 (même si on a vu sur cette gen que ca compte pas forcement )"
Pas que sur cette génération. PS2 moins puissante que la GC et la Xbox mais plus vendue, Wii pareil. La puissance n'est pas un argument de vente pour le grand publique. C'est pour ça que je rigole quand j'entends certains faux expert sortir quand une fiche technique est dévoilée que ça va faire un bide, que ca ne va pas se vendre.
skuldleif
posted
the 10/09/2025 at 04:38 PM
angelsduck
quand je dis "compte" , je ne parlais pas de vente mais bien de différence perceptible à l'oeil ou niveau framerate
mishinho
posted
the 10/09/2025 at 04:50 PM
Ça restera au magasin, j achète pas une console à 800 balles y a un minimum.
Faut se respect pour 100 ou 200 balles de plus un PC fera bien l’affaire
tripy73
posted
the 10/09/2025 at 04:52 PM
La même chaîne parle d'une PS6 pour 2027 vendue 499$, mais je pense qu'à l'heure actuelle il est impossible de savoir qu'elle sera le prix de ces consoles vu l'instabilité économique.
draven86
posted
the 10/09/2025 at 04:54 PM
Je vais essayer de ne plus faire l'erreur d'acheter les nouvelles consoles le jour de leur sortie.
beppop
posted
the 10/09/2025 at 04:55 PM
skuldleif
skuldleif
oui ya une diff de ~ 20% entre la PS5 (9TF) et Series X (12TF) mais elle ne se voit quasiment jamais. Et même selon les jeux la PS5 peut avoir l'avantage sur la X et inversement (plus sur la stabilité du framerate ou réso interne légèrement sup). Mais dans les faits cette diff est imperceptible.
skuldleif
posted
the 10/09/2025 at 04:58 PM
tripy73
houla alors par contre la xbox ne sera pas vendu le double du prix de PS6 donc...
mooplol
posted
the 10/09/2025 at 05:02 PM
Vu les différences ps4 et ps5, beaucoup vont rester sur ps5 voir sur ps4 encore un moment ????
oracle972
posted
the 10/09/2025 at 05:04 PM
ils l'ont blindé en ram, les 10 GB de la serie S ont été traumatisant
skuldleif
posted
the 10/09/2025 at 05:06 PM
draven86
vu les multiples augmentation , ainsi qu'une last gen qui ne fait que decoté , acheter D1 est au contraire la meilleur decision
soit x prix de la next gen D1
D1 tu revend ta last gen 150€ ,ta next gen te coute D1 x-150€
tu attend tu revend ta last gen 100€ , ta next gen augmente de prix de 50€,ta next gen te coutera x-50€
tu la prend d'occaz ok au mieux tu tombe sur un x-200
a quoi bon attendre pour au mieux grater 50€ en la prenant d'occaz?
ca ne sert a rien , autant profiter des meilleurs perf sur les jeux que tu prend le plus tot possible, lorsque l'achat de la next gen est de toute facon prévu
ducknsexe
posted
the 10/09/2025 at 05:09 PM
hypermario
pas cher sony et Microsoft.
negan
posted
the 10/09/2025 at 05:09 PM
C'est sortie de nulle part in ba attendre des vraies leakeur
oracle972
posted
the 10/09/2025 at 05:19 PM
Skuldleif
Le gars a transformé l’achat d’une console en opération boursière.
Suffit juste d'acheter quand t'as l'argent et des jeux qui te font envie.
keiku
posted
the 10/09/2025 at 05:19 PM
tous ca pour jouer a un catalogue de 90% d'indé qui pourrait tourner sur une ps2
tripy73
posted
the 10/09/2025 at 05:25 PM
skuldleif
: c'est pour ça que ça me paraît précipité pour annoncer des prix.
skuldleif
posted
the 10/09/2025 at 05:26 PM
oracle972
si tu sais que tu va acheter et que c'est ta plateforme principal de jeu , l'achat est a faire D1
,j'ai juste argumenté au cas ou on me réponds visiblement ca n'a pas suffit il aurait fallut que j'ajoute "si tu sais que tu va acheter et que c'est ta plateforme principal de jeu"
lalisa
posted
the 10/09/2025 at 05:30 PM
oracle972
Je préfère ça certains jeux demande 32 Go de ram et ont est pas certains que ça reste comme ça dans le futur ça se trouve certains jeux monteront a 40/45 GB de ram.
oracle972
posted
the 10/09/2025 at 05:31 PM
skuldleif
Même si tu as vraisemblablement raison sur le fait qu’on ne peut plus être sûr de rien niveau prix, t’es quand même le seul à réussir à transformer un achat de console en cours d’économie appliquée, le but c'est le fun qu'elle te procure.
oracle972
posted
the 10/09/2025 at 05:33 PM
lalisa
100% d'accord, 32 gb ça devrait être vraiment la base.
grievous32
posted
the 10/09/2025 at 05:35 PM
On prendra une next gen (ou pas) quand y aura plus de crossgen ou un jeu VRAIMENT intéressant et next gen only.
mithrandir
posted
the 10/09/2025 at 05:43 PM
Je la prendrais si l'ouverture PC se confirme sinon ça attendra largement
