Le développeur polonais Bloober Team a annoncé
son calendrier de sorties à venir. En voici le résumé :
Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition
(Nintendo Switch 2) : une édition dite complète de la série Layers of Fear prévue en 2025
I Hate This Place
(Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S) de la part de la division Broken Mirror Games : la date de sortie a été repoussée du 7 novembre prochain au 29 janvier 2026
Project F
de la division Broken Mirror Games : détails à venir et sortie prévue en 2026
Project M
(Nintendo Switch et Nintendo Switch 2) de la division Broken Mirror Games : cette exclusivité à destination des consoles Nintendo est prévue en 2026. Les détails suivront
Star Trek: Infection
(antérieurement Project I) : un jeu d’horreur et de survie en réalité virtuelle dans l’univers de Star Trek. Il est prévu le 11 décembre pour les casques Meta Quest 3 et SteamVR
Un studio en pleine effervescence
Cette année s’est révélée particulièrement fructueuse pour Bloober Team : le studio s’est illustré aux Golden Joystick Awards avec deux nominations pour meilleur audio avec Cronos: The New Dawn et studio de l’année, confirmant ainsi sa place de choix dans l’industrie.
En plus du calendrier actualisé ci-haut. Bloober Team travaille sur un remake de Silent Hill. Il y a un an, le studio livrait Silent Hill 2, maintes fois récompensé et vendu à plus d’un million d’exemplaires en seulement quatre jours, devenant ainsi l’épisode le plus rapidement vendu de la série. En date de janvier dernier, il avait dépassé les deux millions d’unités vendues.
silent hill 2 remake xbox please