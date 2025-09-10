profile
tefnut
Bloober Team dévoile son planning
Le développeur polonais Bloober Team a annoncé son calendrier de sorties à venir. En voici le résumé :

Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition (Nintendo Switch 2) : une édition dite complète de la série Layers of Fear prévue en 2025

I Hate This Place (Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S) de la part de la division Broken Mirror Games : la date de sortie a été repoussée du 7 novembre prochain au 29 janvier 2026

Project F de la division Broken Mirror Games : détails à venir et sortie prévue en 2026

Project M (Nintendo Switch et Nintendo Switch 2) de la division Broken Mirror Games : cette exclusivité à destination des consoles Nintendo est prévue en 2026. Les détails suivront

Star Trek: Infection (antérieurement Project I) : un jeu d’horreur et de survie en réalité virtuelle dans l’univers de Star Trek. Il est prévu le 11 décembre pour les casques Meta Quest 3 et SteamVR

Un studio en pleine effervescence

Cette année s’est révélée particulièrement fructueuse pour Bloober Team : le studio s’est illustré aux Golden Joystick Awards avec deux nominations pour meilleur audio avec Cronos: The New Dawn et studio de l’année, confirmant ainsi sa place de choix dans l’industrie.

En plus du calendrier actualisé ci-haut. Bloober Team travaille sur un remake de Silent Hill. Il y a un an, le studio livrait Silent Hill 2, maintes fois récompensé et vendu à plus d’un million d’exemplaires en seulement quatre jours, devenant ainsi l’épisode le plus rapidement vendu de la série. En date de janvier dernier, il avait dépassé les deux millions d’unités vendues.
GJ - https://www.generationjeu.com/bloober-team-devoile-son-planning/
    tags : bloober team
    tripy73
    posted the 10/09/2025 at 01:02 PM by tefnut
    comments (1)
    skuldleif posted the 10/09/2025 at 01:12 PM
    ils font un vrai step up
    silent hill 2 remake xbox please
