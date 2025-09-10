Jeux Video
Donc comme l'affirmait billbil-kun, la baisse de prix DÉFINITIVE (oui) vient d'être confirmée chez Leclerc et d'ailleurs mise en place dès à présent en magasin et leur site officiel :
- Nintendo Switch 2 : 419€
- Nintendo Switch Bundle (Mario Kart World ou Légende Pokémon A-Z) : 469€
C'est déjà mieux mais encore une fois, c'est que chez Leclerc qui peut se permettre ce genre de deal que nous envie bien des pays occidentaux.
posted the 10/09/2025 at 09:54 AM by shanks
J'ai des chèques cadeaux à Noël, tout additionné si la console peut me revenir entre 250 et 300 balles je me la prendrais pour Noel.
Et apres on dit que c'est les full demat qui tue le jeux vidéo...
C'est certaines grande enseigne qui on tuer les indépendants, magasins spécialisés
Ce qui est triste c’est que ça va d’autant plus tuer les magasins spécialisés qui eux ne peuvent pas se permettre de rogner sur leur maigre marge.
À moins que ce soit aussi chez Nintendo, et là ça serait une baisse de prix.
"les copains"
Tu sais, le réel, c'est pas comme dans Animal Crossing et Pikmin hein
rocan Ce n'est pas que Leclerc visiblement, -50€ : https://www.lesnumeriques.com/jeux-video/la-nintendo-switch-2-baisse-definitivement-son-prix-en-france-n243736.html
Beaucoup de gens se jettent sur une nouvelle console par volonté de faire l'expérience personnelle du hardware chez eux mais passé la hype de la découverte, si les softwares ne répondent pas à l'appel ou tardent à poindre le bout de leur nez, le désintéret ne tarde pas à se faire sentir, surtout chez nous Français prompts à toujours voir les défauts avant les qualités...
C'est comme l'essence, ils font 1 centime de marge alors que les gens en prennent des wagons. Ils pourraient augmenter leurs marges mais ce qui les intéresse c'est qu'ils s'arrêtent pour faire leurs courses.
C’est Leclerc pas Nintendo ici mais Nintendo n’a pas besoin de gratter les fonds de tiroirs en vrai..ils exagèrent
Ils peuvent continuer leur chemin et laisser les autres continuer d’augmenter leurs prix chaque année sur une console de 2020 ou leurs services type GP
Et Mario kart sur Cdiscount a 69 balles ce sera top
Ne chouinez pas quand la PS5 sera en rupture de stock à cause de GTA 6
Après pourquoi maintenant je sais pas trop... Ca prépare les fêtes de noël déjà.
Ça se trouve c'est vraiment que chez Leclerc.
Rien à voir avec Nintendo.
Juste, Leclerc est toujours le plus compétitif et actif que les autres.
C'est leclerc qui rogne sa marge. Nintendo lui ne change pas sont prix pour les grossiste.