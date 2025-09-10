Jeux Video

Donc comme l'affirmait billbil-kun, la baisse de prix DÉFINITIVE (oui) vient d'être confirmée chez Leclerc et d'ailleurs mise en place dès à présent en magasin et leur site officiel :



- Nintendo Switch 2 : 419€

- Nintendo Switch Bundle (Mario Kart World ou Légende Pokémon A-Z) : 469€



C'est déjà mieux mais encore une fois, c'est que chez Leclerc qui peut se permettre ce genre de deal que nous envie bien des pays occidentaux.