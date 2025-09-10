profile
shanks
162
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1997
visites since opening : 5762812
shanks > blog
all
Nintendo Switch 2 : baisse de prix confirmée (Leclerc)
Jeux Video
Donc comme l'affirmait billbil-kun, la baisse de prix DÉFINITIVE (oui) vient d'être confirmée chez Leclerc et d'ailleurs mise en place dès à présent en magasin et leur site officiel :

- Nintendo Switch 2 : 419€
- Nintendo Switch Bundle (Mario Kart World ou Légende Pokémon A-Z) : 469€

C'est déjà mieux mais encore une fois, c'est que chez Leclerc qui peut se permettre ce genre de deal que nous envie bien des pays occidentaux.
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    shinz0, belmoncul, drybowser
    posted the 10/09/2025 at 09:54 AM by shanks
    comments (49)
    shinz0 posted the 10/09/2025 at 10:00 AM
    Y a du mieux
    supasaiyajin posted the 10/09/2025 at 10:01 AM
    Étonnant que Leclerc puisse se permettre de baisser définitivement le prix en ce moment, et juste avant les fêtes en plus… enfin, “définitivement” jusqu'à la prochaine hausse, j’imagine ?
    darkxehanort94 posted the 10/09/2025 at 10:06 AM
    Tu est bien conscient que le JV est juste un produit d'appel pour eux ?
    romgamer6859 posted the 10/09/2025 at 10:06 AM
    ça s'améliore en effet.
    jacquescechirac posted the 10/09/2025 at 10:09 AM
    darkxehanort94 exact, et donc ?
    pharrell posted the 10/09/2025 at 10:10 AM
    Ca passe... Si t'as en plus un bon d'achat ou de l'argent sur ta carte leclerc ca fait une bonne réduc.

    J'ai des chèques cadeaux à Noël, tout additionné si la console peut me revenir entre 250 et 300 balles je me la prendrais pour Noel.
    jaysennnin posted the 10/09/2025 at 10:19 AM
    j'avais envie d'en prendre une pour mario kart world, mais là je suis complètement comblé avec sonic racing crossworlds, ça attendra
    rider288 posted the 10/09/2025 at 10:23 AM
    Ca donne quoi si il y un problème niveau SAV Leclerc ?
    choroq posted the 10/09/2025 at 10:38 AM
    Toujours pas envie de Switch 2, mais c'est cool pour les enfants a Noël.
    51love posted the 10/09/2025 at 10:39 AM
    Tant mieux. Le taux de change de l'euro face au dollar ces derniers mois fait du bien aux prix à l'import.
    malroth posted the 10/09/2025 at 10:45 AM
    Aucune envie de la prendre pour le moment.
    jenicris posted the 10/09/2025 at 10:52 AM
    Prix plutôt intéressant mais pas aucun jeu qui m'intéresse pour l'instant
    cyr posted the 10/09/2025 at 10:56 AM
    Leclerc va faire 0€ de marge.....merci pour les copains, micromania, fnac etx.

    Et apres on dit que c'est les full demat qui tue le jeux vidéo...

    C'est certaines grande enseigne qui on tuer les indépendants, magasins spécialisés
    giru posted the 10/09/2025 at 10:59 AM
    Ce n’est pas une baisse de prix… juste une offre chez un gros vendeur pour qui vendre des consoles n’est pas le core business mais juste un produit d’appel.

    Ce qui est triste c’est que ça va d’autant plus tuer les magasins spécialisés qui eux ne peuvent pas se permettre de rogner sur leur maigre marge.
    judebox posted the 10/09/2025 at 11:00 AM
    jenicris Ouais c'est un peu le souci...
    kidicarus posted the 10/09/2025 at 11:06 AM
    Donc si ce n'est que chez leclerc, ce net pas une baisse de 0rix mais une promo de la chaîne.
    À moins que ce soit aussi chez Nintendo, et là ça serait une baisse de prix.
    rocan posted the 10/09/2025 at 11:08 AM
    Je ne comprends pas pourquoi on parle de baisse de prix puisque c'est uniquement lié à un gros vendeur, et régulièrement observé chez Leclerc d'ailleurs à chaque fois qu'une console sort.
    tripy73 posted the 10/09/2025 at 11:13 AM
    rocan : très bonne question, une baisse de prix définitive c'est quand le prix maximum conseillé par le fabricant est réduit.
    micheljackson posted the 10/09/2025 at 11:13 AM
    cyr
    "les copains"
    Tu sais, le réel, c'est pas comme dans Animal Crossing et Pikmin hein
    rocan posted the 10/09/2025 at 11:17 AM
    tripy73 C'est donc Leclerc qui annonce que SON prix est définitif et ne montera plus jamais
    fiveagainstone posted the 10/09/2025 at 11:26 AM
    Bonne nouvelle, ça change des augmentations.

    rocan Ce n'est pas que Leclerc visiblement, -50€ : https://www.lesnumeriques.com/jeux-video/la-nintendo-switch-2-baisse-definitivement-son-prix-en-france-n243736.html
    byakuyatybw posted the 10/09/2025 at 11:37 AM
    Baisser le prix de la console dans une enseigne de grande distribution agrandira certes le parc mais aucun titre majeur/exclu, portage réellement optimisé et/ou changement de politique vis à vis des GKC est réalisé, cela ne changera pas beaucoup le ressenti des gens par rapport à la dernière née de Nintendo.
    Beaucoup de gens se jettent sur une nouvelle console par volonté de faire l'expérience personnelle du hardware chez eux mais passé la hype de la découverte, si les softwares ne répondent pas à l'appel ou tardent à poindre le bout de leur nez, le désintéret ne tarde pas à se faire sentir, surtout chez nous Français prompts à toujours voir les défauts avant les qualités...
    ferthahuici posted the 10/09/2025 at 11:38 AM
    Tiens, mais pourtant la console déchire tout et se vend par palette on m'a dit
    hypermario posted the 10/09/2025 at 11:46 AM
    ferthahuici le rapport ?
    pharrell posted the 10/09/2025 at 11:48 AM
    ferthahuici : visiblement c'est pas Nintendo qui baisse le prix, c'est les distributeurs qui rabotent leurs marges.
    fiveagainstone posted the 10/09/2025 at 11:48 AM
    hypermario Bah, il faut bien mettre du négatif, même quand il n'y en a pas. Gamekyo...
    supasaiyajin posted the 10/09/2025 at 11:51 AM
    C’est bien pour nous, mais j’avoue que je ne comprends pas ce move de Leclerc. Baisser définitivement le prix d’une console qui vient de sortir et qui se vend bien, juste avant les fêtes. Et pourquoi ils font ça uniquement sur ce modèle et pas sur les autres ?
    nicolasgourry posted the 10/09/2025 at 11:53 AM
    Il aurait du dès le départ vendre la console à 449€ (prix psychologique, plus proche de 400 que de 500) avec Welcome Tour, il aurait pas eu besoin de baisser par la suite, car ceux qui ont acheté à 469€ doivent être un peu dégouté (après tu pouvais la trouver à 439€, mais bon c'était pas le prix officiel).
    pharrell posted the 10/09/2025 at 11:57 AM
    supasaiyajin : ces produits là ce sont des produits d'appel pour Leclerc. Ils s'en foutent de faire la marge dessus.

    C'est comme l'essence, ils font 1 centime de marge alors que les gens en prennent des wagons. Ils pourraient augmenter leurs marges mais ce qui les intéresse c'est qu'ils s'arrêtent pour faire leurs courses.
    wickette posted the 10/09/2025 at 12:00 PM


    C’est Leclerc pas Nintendo ici mais Nintendo n’a pas besoin de gratter les fonds de tiroirs en vrai..ils exagèrent

    Ils peuvent continuer leur chemin et laisser les autres continuer d’augmenter leurs prix chaque année sur une console de 2020 ou leurs services type GP
    playshtayshen posted the 10/09/2025 at 12:01 PM
    Dégouté ceux qui l'ont acheté plein pot a la sortie
    supasaiyajin posted the 10/09/2025 at 12:04 PM
    pharrell Ça je sais bien, même si j’ai jamais vraiment compris cette histoire de produit d’appel, vu que je ne fais pas plus de courses quand j’achète un jeu ou que je fais le plein. Mais la vraie question, c’est pourquoi seulement ce modèle, et pourquoi maintenant ?
    drybowser posted the 10/09/2025 at 12:04 PM
    Merci pour l'info 419 balles je vais probablement me laisser tenter je pense pas qu'on aura en dessous
    Et Mario kart sur Cdiscount a 69 balles ce sera top
    rocan posted the 10/09/2025 at 12:05 PM
    fiveagainstone Uniquement en France ? C'est curieux non ?
    pimoody posted the 10/09/2025 at 12:08 PM
    Vous allez avoir des offres à 399e sûrement pour les fêtes. À l’étrange (même Angleterre) le prix a était plusieurs fois vers 400e.
    icebergbrulant posted the 10/09/2025 at 12:13 PM
    C’est la PS5 qu’il faut acheter en fin d’année, pas la Switch 2 qui est en stock depuis le début ici

    Ne chouinez pas quand la PS5 sera en rupture de stock à cause de GTA 6
    pharrell posted the 10/09/2025 at 12:13 PM
    supasaiyajin : Pareil je ne suis pas forcément convaincu de l'efficacité du truc mais visiblement c'est une technique qui fonctionne globalement bien...

    Après pourquoi maintenant je sais pas trop... Ca prépare les fêtes de noël déjà.
    keiku posted the 10/09/2025 at 12:16 PM
    supasaiyajin “définitivement” jusqu'à la prochaine hausse, j’imagine ? ou peut être jusqu'a l'épuisement des stock, peut être ont il fait beaucoup de stock et sente que les ventes ralentissent
    raykaza posted the 10/09/2025 at 12:34 PM
    playshtayshen en même temps on avait prévenu que c'était de la merde le prix et que ça allait se casser la gueule le prix en mode gamecube, bah lets go ça commence
    nyseko posted the 10/09/2025 at 12:37 PM
    C'est assez étonnant mais tant mieux pour ceux que cela permettra de finir de convaincre !
    fiveagainstone posted the 10/09/2025 at 12:43 PM
    rocan Même l'article des numériques me met le doute, avec le niveau 0 de la presse de nos jours...
    Ça se trouve c'est vraiment que chez Leclerc.
    z0dd posted the 10/09/2025 at 12:46 PM
    Enfoncer le dernier clou dans le cercueil des dernier mag jv en France , gg a vous
    fiveagainstone posted the 10/09/2025 at 12:49 PM
    rocan Sur d'autres sites (journaldugeek, lcdg...), c'est bien précisé que c'est uniquement chez Leclerc. Lesnumériques racontent de la merde.
    Rien à voir avec Nintendo.
    marcelpatulacci posted the 10/09/2025 at 12:55 PM
    et juste en bas "Achèteriez-vous une console next-gen à 1 000€ ?"
    docteurdeggman posted the 10/09/2025 at 12:59 PM
    Encore trop cher pour ma part…
    tripy73 posted the 10/09/2025 at 01:02 PM
    rocan : oui c'est aussi ce que j'ai compris et contrairement à ce que nos amis les journaleux des Numériques disent, Nintendo n'a fait aucune annonce de baisse de prix de 50€, en tout cas pour l'instant.
    rocan posted the 10/09/2025 at 01:13 PM
    fiveagainstone Oui c'est bien ce que je me disais... La presse sensationnaliste, quitte à mentir !
    jeanouillz posted the 10/09/2025 at 01:30 PM
    De ce que j'ai compris c'est une baisse du prix définitive et que tous les autres revendeurs vont s'aligner avec ce tarif.
    Juste, Leclerc est toujours le plus compétitif et actif que les autres.
    cyr posted the 10/09/2025 at 01:33 PM
    jeanouillz les autres vont renier sur leur marge? Tu serais prêt a travailler gratuit ?

    C'est leclerc qui rogne sa marge. Nintendo lui ne change pas sont prix pour les grossiste.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo