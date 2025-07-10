Mais quel plaisir de parcourir cet open world, tout s'enchaine bien à merveille, que ce soit les quêtes, les choses à découvrir ou les embuscades. Les combats je les trouvent encore plus grisants que Tsushima grâce au systèmes d'armes différents. En tout cas la magie continue d'opérer après 25h heures de jeu.Sinon sans être la plus grosse vitrine actuelle, il le compense largement par une telle maitrise artistique de zinzin. Certains combat random projeté en arrière plan une vue sur les plaines à couper le soufflequelques photos trouvées pour illustrer (chui une quiche avec les modes photos )