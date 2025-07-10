Mais quel plaisir de parcourir cet open world, tout s'enchaine bien à merveille, que ce soit les quêtes, les choses à découvrir ou les embuscades. Les combats je les trouvent encore plus grisants que Tsushima grâce au systèmes d'armes différents. En tout cas la magie continue d'opérer après 25h heures de jeu.
Sinon sans être la plus grosse vitrine actuelle, il le compense largement par une telle maitrise artistique de zinzin. Certains combat random projeté en arrière plan une vue sur les plaines à couper le souffle
quelques photos trouvées pour illustrer (chui une quiche avec les modes photos )
Maintenant en terme de proposition ça reste très faiblard, Astu n'est pas très convainquante et je dirai que même un certains personnage aurait été mieux à faire.
Entre un scénario qui ne décolle jamais et un recyclable à donf, je me demande où sont passé les 60 millions de dollars sur 5 ans de dev..
ça reste une affaire de ressentie donc je respect
et le gap visuellement est bien la avec GoT, meme si c'est pas hyper impressionnant comparé à ce que fait la concurrence.
AC Shadows me parait globalement au dessus sur cet aspect.
Pour le gameplay, le yari est pas terrible mais le reste c'est sympa, après niveau cohérence c'est pas fou.
51love Je te confirme que le gap n'est pas là, c'est un poil plus beau que son prédécesseur. Y'a beaucoup de panorama, et c'est jolie mais certaines textures sont baveuse (pnj notamment)
Y'a de sacrés beaux passages dans le jeu. Comme dans le premier.
Et faire toutes les quêtes est toujours aussi agréable et propice à la découverte. J'ai pas tenu 2 quêtes dans shadow.