Ghost of Yotei
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
neptonic
neptonic
Quelle D.A de folie, bravo les artistes SP!



Mais quel plaisir de parcourir cet open world, tout s'enchaine bien à merveille, que ce soit les quêtes, les choses à découvrir ou les embuscades. Les combats je les trouvent encore plus grisants que Tsushima grâce au systèmes d'armes différents. En tout cas la magie continue d'opérer après 25h heures de jeu.

Sinon sans être la plus grosse vitrine actuelle, il le compense largement par une telle maitrise artistique de zinzin. Certains combat random projeté en arrière plan une vue sur les plaines à couper le souffle

quelques photos trouvées pour illustrer (chui une quiche avec les modes photos )












    lefab88, victornewman, walterwhite, torotoro59
    posted the 10/07/2025 at 10:08 PM by neptonic
    comments (7)
    yanssou posted the 10/07/2025 at 10:25 PM
    C'est beau mais ça reste moins cohérent que Tsushima, Ezo est terriblement vide avec en prime des temps de chargement entre chaque zones. Le gameplay reste inchangé, et les différentes armes reste sympatoche mais parfois c'est assez frustrant.

    Maintenant en terme de proposition ça reste très faiblard, Astu n'est pas très convainquante et je dirai que même un certains personnage aurait été mieux à faire.

    Entre un scénario qui ne décolle jamais et un recyclable à donf, je me demande où sont passé les 60 millions de dollars sur 5 ans de dev..
    neptonic posted the 10/07/2025 at 10:41 PM
    yanssou je ne suis pas d'accord sur Ezo (beaucoup plus organique cette foi-ci) ni sur le gameplay, rien que les différentes armes tu appréhendes globalement les combats différemment

    ça reste une affaire de ressentie donc je respect
    51love posted the 10/07/2025 at 10:51 PM
    il y a l'air d'avoir de beaux panoramas, et la DA est tjs aussi belle et peaceful, ça je lui enlèverai pas.

    et le gap visuellement est bien la avec GoT, meme si c'est pas hyper impressionnant comparé à ce que fait la concurrence.

    AC Shadows me parait globalement au dessus sur cet aspect.
    yanssou posted the 10/07/2025 at 10:57 PM
    neptonic Ezo est un faux semblant d'organique, ça reste la même chose que Tsushima sauf que le menu à changé en carte.

    Pour le gameplay, le yari est pas terrible mais le reste c'est sympa, après niveau cohérence c'est pas fou.

    51love Je te confirme que le gap n'est pas là, c'est un poil plus beau que son prédécesseur. Y'a beaucoup de panorama, et c'est jolie mais certaines textures sont baveuse (pnj notamment)
    kratoszeus posted the 10/07/2025 at 11:01 PM
    yanssou Bien sur que le gap est la, rien que sur la distance d'affichage t as une gen d'écart avec GOT sur ps4. Textures, animations, tout est 2 fois plus beau. Je ne sais pas sur quel support tu joues mais sur ma OLED la difference est flagrante. Et le jeu est t bien plus plaisant que GOT, bien moins ennuyant, et se parcourt bien mieux.
    taiko posted the 10/07/2025 at 11:06 PM
    Il n'y a rien à comparer en terme de technique par rapport à shadow. Oui AC est plus beau techniquement... Mais il ne m'a mis aucune claque sur ps5 là où goy en met régulièrement. La DA fait tout. Et si y'a quand même un bon gap avec le premier.

    Y'a de sacrés beaux passages dans le jeu. Comme dans le premier.

    Et faire toutes les quêtes est toujours aussi agréable et propice à la découverte. J'ai pas tenu 2 quêtes dans shadow.
    kurosu posted the 10/07/2025 at 11:39 PM
    yanssou Relance GOT et on en reparle, si jeune et déjà des pertes de mémoire
