Essai gratuit COD Black Ops 6 du 9 au 16 octobre, totalité mode solo inclus


Une version d'essai gratuite de Call of Duty: Black Ops 6 a été annoncée, disponible du 9 au 16 octobre.

Pour la toute première fois, cette version d'essai inclut un accès complet à la campagne Black Ops 6, en plus des modes multijoueur et Zombies.

https://x.com/charlieINTEL/status/1975665363418554516?t=egL35pYVCJcYfLf3pzzBhg&s=19
https://www.resetera.com/threads/call-of-duty-black-ops-6-free-trial-available-oct-9-through-oct-16-%E2%80%94-for-the-first-time-ever-includes-full-access-to-play-the-single-player-campaign.1319155/
    posted the 10/07/2025 at 09:44 PM by jenicris
    altendorf posted the 10/07/2025 at 09:48 PM
    Activision qui flippe vs Battlefield
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 09:50 PM
    jamais vu ca ,c'est noel ou quoi
    saigo posted the 10/08/2025 at 12:40 AM
    vive la compétition
