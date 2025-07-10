accueil
Essai gratuit COD Black Ops 6 du 9 au 16 octobre, totalité mode solo inclus
Une version d'essai gratuite de Call of Duty: Black Ops 6 a été annoncée, disponible du 9 au 16 octobre.
Pour la toute première fois, cette version d'essai inclut un accès complet à la campagne Black Ops 6, en plus des modes multijoueur et Zombies.
https://x.com/charlieINTEL/status/1975665363418554516?t=egL35pYVCJcYfLf3pzzBhg&s=19
https://www.resetera.com/threads/call-of-duty-black-ops-6-free-trial-available-oct-9-through-oct-16-%E2%80%94-for-the-first-time-ever-includes-full-access-to-play-the-single-player-campaign.1319155/
posted the 10/07/2025 at 09:44 PM by
jenicris
altendorf
posted
the 10/07/2025 at 09:48 PM
Activision qui flippe vs Battlefield
skuldleif
posted
the 10/07/2025 at 09:50 PM
jamais vu ca ,c'est noel ou quoi
saigo
posted
the 10/08/2025 at 12:40 AM
vive la compétition
