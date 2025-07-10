Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Game Pass] Une bonne nouvelle pour les anciens abonnés?
Xbox envoie des e-mails annulant certains aspects de l'augmentation du prix du Game Pass pour les résidents de l'UE (pour des raisons de protection des consommateurs).

« Pour le moment, ces augmentations ne concerneront que les nouveaux achats et n'affecteront PAS votre abonnement actuel pour la région où vous résidez, tant que vous avez souscrit à un abonnement à renouvellement automatique. Si vous décidez d'annuler votre abonnement et d'en racheter un, vous serez facturé au nouveau tarif en vigueur.»



Tant que vous n'avez pas annulé/désactivé le renouvellement automatique, vous conserverez l'ancien prix du Game Pass. Cela ne sera d'aucune utilité pour les personnes ayant déjà résilié leur abonnement.



Avez-vous reçu un e-mail de ce type ?

Source : https://www.resetera.com/threads/new-xbox-email-suggests-game-pass-price-increase-doesnt-apply-to-certain-members.1318570/
    posted the 10/07/2025 at 04:37 PM by link49
    comments (59)
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 04:41 PM
    putin POURQUOI J'avais coupé le paiement recurrent ....

    c'est une top nouvelle pour les personne qui ont pas cut leur abo
    ravyxxs posted the 10/07/2025 at 04:42 PM
    Le retournement de veste commence ??

    Cela ne sera d'aucune utilité pour les personnes ayant déjà résilié leur abonnement.Avez-vous reçu un e-mail de ce type ?

    Résident au UK, et non, j'ai rien reçu.
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 04:43 PM
    ptetre du au backlash ils ont fait ca
    link49 posted the 10/07/2025 at 04:44 PM
    skuldleif Je pense aussi. Ils se sont tapé un bad buzz monstrueux la semaine dernière.
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 04:44 PM
    ravyxxs tu paie le gp pc toi c'est pas l'ultimate non?
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 04:46 PM
    link49 pour les gens qui jouent a fortnite l'ancien taro est goldé , je sais meme pas comment MS peut proposer de rester a l'ancien tarif et c'est bizarre du coups ils vont les augmenter comment les anciens abo lorsqu'ils veulent augmenter , ca va etre des augmentations silencieuse?!
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 04:47 PM
    parceque tu peux pas dire jaugmente les nouveau abo a disons 29€ et les anciens à 20€ , les nouveaux se sentiront floué
    link49 posted the 10/07/2025 at 04:48 PM
    skuldleif Si j'ai bien compris, l'abonnement est gelé un an, après, ça augmente.
    spartan1985 posted the 10/07/2025 at 04:49 PM
    Je n'ai pas encore résilié mais je n'ai rien reçu.
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 04:50 PM
    link49 ah ok
    gamerdome posted the 10/07/2025 at 04:59 PM
    La bonne carotte pour que les gens restent abonnés
    shanks posted the 10/07/2025 at 05:01 PM
    Fake ou alors pas chez nous.
    Ma conjointe est en renouvellement auto et a bien reçu le mail prévenant de la hausse de prix qui l'affectera comme le reste dès le mois prochain.
    zboubi480 posted the 10/07/2025 at 05:07 PM
    Fake...je suis abonné en renouvellement automatique et je serai débité de 26,99€
    cyr posted the 10/07/2025 at 05:18 PM
    Je me suis désabonner. Et je le serais plus. J'qvais tellement de jeux a aessayer, fable, halo, etc etc

    Mais pas de temps. Depuis la sortie d'une nouvelle consoles.
    ravyxxs posted the 10/07/2025 at 05:23 PM
    skuldleif j'ai toujours eu le Ultimate. Je verrais dans deux jours mais j'ai rien reçu , juste un mail le 3 Octobre qui dit *GAMEPASS IS BETTER THAN EVER*
    ouken posted the 10/07/2025 at 05:43 PM
    shanks pareil
    syniphus posted the 10/07/2025 at 05:44 PM
    J'ai bien reçu un mail d'Xbox ... Pour confirmer l'augmentation et le passage a 27€/mois.

    Ceux qui ont résilié n'ont rien perdu.
    pimoody posted the 10/07/2025 at 05:48 PM
    En France on paie toujours plus cher, alors ça serait étonnant
    Après qui est un rétropédalage sous peu pour éviter une fuite massive trop importante en laissant les abbos actifs au même prix pour un an par exemple, c'est possible.
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 05:51 PM
    ravyxxs ils ne l'offrent qu'a ceux qui ont visité la page pour cancel nn jdeconne
    jaysennnin posted the 10/07/2025 at 06:18 PM
    finalement faut pas être impulsif dans la vie
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 06:21 PM
    romgamer6859 inde?! oh putin si un jour c'est trop cher je creer un compte inde et je fais de l'auto partage (compte inde connecté + mon compte ) et du partage (compte inde en console principal deco + compte de mon pote sur sa console)
    lets go

    (fuck israel cela dit)
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 06:23 PM
    skuldleif

    ouais visiblement ça concerne que certains pays...ils en ont plus rien à faire de la FR, par contre ouais israel dedans c'est pas comme si c'était un marché porteur? fin jsais pas c'est n'imp
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 07:31 PM
    skuldleif

    Mdr le coup de pute pour ceux qui se sont désabonnés, ils sont trop forts
    jenicris posted the 10/07/2025 at 07:33 PM
    romgamer6859 [url]https://bsky.app/profile/didlc:fbtvg6jxtdroidfvq5z635xu/post/3m2mqe4bhjc2z?ref_src=embed[/url]

    https://bsky.app/profile/newis.bsky.social/post/3m2mqn2hyr22d

    Fallait pas espérer
    jenicris posted the 10/07/2025 at 07:36 PM
    romgamer6859 post 130:

    https://www.resetera.com/threads/new-xbox-email-suggests-game-pass-price-increase-doesnt-apply-to-certain-members.1318570/page-3#post-146132581
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 07:42 PM
    jenicris

    un peu des fd*

    "it’s not impacting subscribers in the US or UK"

    En gros leurs principaux marchés et pour les autres c'est "insère une insulte" comme pour la FR qui ne les intéresse plus à ce niveau là j'imagine (aucune croissance espérée desabo)
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 07:44 PM
    jenicris

    pour moi c'est un indice de plus qui me fait dire que leur "next gen pc console" existe bien mais qu'elle sera uniquement dispo sur leur store et de préférence aux USA + UK
    jenicris posted the 10/07/2025 at 07:45 PM
    romgamer6859 le truc c'est que dans certains marché locaux ils peuvent pas l'appliquer direct. Donc ça sera un peu plus tard.
    jenicris posted the 10/07/2025 at 07:46 PM
    romgamer6859 ça sera selon Kepler un truc ultra de niche, non subventionné notamment a causes de l'ouverture aux autres stores. Et vu les specs qu'il connaît un hardware qui vaut plus de 1000 dollars
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 07:49 PM
    jenicris
    Oui avec un focus sur leur marché historique (US en gros) au détriment des autres où ils se disent que les consommateurs auront soit un pc soit une ps5 et que s'ils veulent acheter leurs jeux ce sera par ce moyen là (eux en tant que tiers).

    Ceux qui vont garder l'abo sont soit des US soit des personnes ayant stocké de l'abo d'avance.
    jenicris posted the 10/07/2025 at 07:53 PM
    romgamer6859 même aux USA ils se désabonnent en masse au vu de ce que l'on voit sur Twitter, Reddit...

    Pour la prochaine Xbox sûrement oui, possiblement introuvable en magasin et uniquement sur leur store comme tu dis. Ca se tient.
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 07:53 PM
    jenicris

    alors oui ceux qui ont une série x l'ont, elle va continuer de fonctionner mais s'ils souhaitent faire la transition ce sera soit une console pc à 1000 balles soit un pc et d'autant plus s'ils sont GP addict on va dire.

    En revanche ceux n'en ayant rien à faire du GP ou alors ceux qui s'abonnaient de temps en temps vont s'en détourner et passeront sur pc ou sur ps5 (plutôt pour garder l'esprit console).


    Après ils jouent la montre, pas de hausse pour l'instant histoire de garder une certaine base d'abonnés car 20 dollars ça reste ok .
    jenicris posted the 10/07/2025 at 07:56 PM
    romgamer6859 tu penses faire quoi ?
    jenicris posted the 10/07/2025 at 07:58 PM
    romgamer6859 Après ils jouent la montre, pas de hausse pour l'instant histoire de garder une certaine base d'abonnés car 20 dollars ça reste ok

    Les USA et les UK n'ont justement pas ce report, elles n'ont pas les réglementations pour cela
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 07:58 PM
    jenicris
    ils auraient mieux fait de faire des tiers ajustables avec des options avec des prix avantageux plutôt que de foutre ubi classic + fortnite, c'est ça l'erreur.

    Xbox reste gagnant, ceux qui aiment les licences xbox continueront de les acheter ailleurs.


    Perso je sais pas encore ce que je vais faire, je compte pas reprendre le GP et prendre une machine à 1000 euros encore moins ; soit je prends mes jeux sur ps5 (comme ça je peux les avoir de façon certaine à un bon prix en physique) soit je continue d'acheter en boite sur xbox jusqu'à ce que ce ne soit plus possible tout en sachant que la next gen est exclue de mon côté, à voir;
    jenicris posted the 10/07/2025 at 08:02 PM
    romgamer6859 t'as le temps de voir venir de toute façon

    Pour le GP tu as totalement raison. Imposer Fortnite et Ubi Classic pour imposer ce prix, c'est un pur délire
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 08:04 PM
    jenicris

    Le truc c'est que le seul endroit où on peut avoir des prix de lancement autour de 60 euros en physique c'est sur ps5. Je pense que xbox va continuer à jouer le jeu encore 2 ans pour les gros titres mais ensuite c'est terminé.
    Faut pas se leurrer sur la prochaine gen plus de physique sur xbox contrairement à la ps6 même si le lecteur de disque est détachable.
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 08:06 PM
    romgamer6859 va sur ps5 tu te fais du mal , des annee que tu clame que le gamepass ne correspond pas a tes besoin , des annee qu'on sait que sur xbox le physique va disparaitre (le physique en + de leur rapporter moins d'argent ,ne rentre pas du tout dans leur strategie play anywhere/cloud)

    cela dit bon courage pour pérenniser ton mode de consommation qui ne fait que perdre du terrain que ce soit par volonté du constructeur que tu aura choisi ou par la façon de consommer des "nouveaux" joueurs (voire meme des anciens)
    jenicris posted the 10/07/2025 at 08:07 PM
    romgamer6859 c'est pour cela que tant que le physique existera je continuerai a acheter des jeux Day one
    Le jour ou c'est full demat c'est uniquement les promo
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 08:14 PM
    skuldleif

    Je suis conscient que le physique va disparaître mais quand je peux choper ghost of yotei à 60 euro au lieu de 80 ça me convient.

    Je crache pas sur le GP, je pourrais pas être abonné toute l'année mais les fois où j'ai été abonné j'ai quand même pu jouer à des trucs sympas.
    Notamment pour les jeux qui ne valent pas le "plein pot" ; plus le temps passe moins je trouve de jeux qui justifient leur tarif... et en cela c'est appréciable.

    Pour l'heure je n'ai pas décidé mais ce n'est que du JV il y a bien plus grave tu le sais.




    jenicris
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 08:15 PM
    jenicris
    c'est plus pour le prix day one, je suis pas non plus content de remplir l'étagère par principe.

    skuldleif le play anywhere est top si on a 2 appareils mais quand t'as que la xbox console?
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 08:20 PM
    romgamer6859
    moi ce qui m'interesse dans le play anywhere c'est l'acces cloud , et la licence pc qui me donne un peu + confiance en eux

    mais de toute facon depuis que j'ai decouvert igor https://igorgamesxbox.exaccess.com/
    fin ta compris quoi... physique toussa ca me concerne plus , c'est pas moi qui subi
    jenicris posted the 10/07/2025 at 08:20 PM
    romgamer6859 au pire revend les. C'est ce que je fais avec certains jeux
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 08:22 PM
    jenicris je pensais meme pas que c'etait possible de garder des jeux alors que x annee apres ils valent + rien , tu le fais ,tu le vend ,éventuellement tu rachète basta
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 08:23 PM
    skuldleif

    à ces prix c'est normal de préférer le démat bien sûr.
    J'aimerais tellement qu'ils sortent une console à 600 euros et pas ce pc console.
    Oui la rog ally c'est sûrement top mais c'est pas donné et ça remplace pas une vraie console sauf si tu mets un gpu externe.

    jenicris ça vaut tellement rien sauf si tu les vends dans le mois de la sortie. C'est pour ça que j'achète que ce qui m'intéresse sinon c'est de l'argent foutu en l'air à moins de constamment de dépêcher et revendre ou d'utiliser d'autres moyens comme celui juste au dessus.
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 08:24 PM
    alors oui la jaquette elle est belle , on a eu un affect sur tel ou tel jeu .. est ce que ca vaut de monopoliser 50€ pour la deco ,, a chacun de juger
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 08:26 PM
    romgamer6859 tu saura ce qu'il en est d'ici 1 an et demi normalement
    skuldleif posted the 10/07/2025 at 08:31 PM
    romgamer6859 l'annee prochaine va etre incroyable sur le gamepass mark my words
    jenicris posted the 10/07/2025 at 08:31 PM
    romgamer6859 c'est clair que pour la revente il faut pas trop attendre
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 08:38 PM
    skuldleif
    Halo gears forza? faudrait qu'ils en balancent un au printemps.


    skuldleif
    On est content sur le moment avec la boite après ça passe.
    Beaucoup de jeux sortent mais peu sont réellement indispensables aussi.
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 08:40 PM
    skuldleif jenicris
    le nombre de personnes qui vont découvrir alan wake 2 via le ps + est sûrement supérieur à ceux qui l'ont acheté et personne ne s'en plaindra.
    jenicris posted the 10/07/2025 at 08:41 PM
    skuldleif y a des mecs qui collectionnent encore. Une chose que je fais plus vraiment
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 08:42 PM
    jenicris
    pareil j'ai arrêté, je fais en sorte que mon étagère ne déborde pas car je n'ai pas envie d'en acheter une autre

    Plus tu as d'espace de rangement et plus tu as tendance à acheter pour vouloir la remplir...
    jenicris posted the 10/07/2025 at 08:43 PM
    romgamer6859 sûrement oui, idem pour SH2 dans extra
    Deux supers jeux en plus
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 08:48 PM
    jenicris alan wake 2 et SH2 sont pas trop effrayants? je suis pas ultra fan des jeux d'horreur
    jenicris posted the 10/07/2025 at 08:56 PM
    romgamer6859 SH2, t'as des passages ou t'as les cheveux qui s'hérissent sur la tête quand on joue dans le noir avec un casque.
    Alan Wake 2 c'est plus meta, moins flippant
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 09:00 PM
    jenicris
    Le silent Hill F a l'air moins flippant pour le coup.

    Ce que je déteste c'est d'être poursuivi comme dans amnésia ou outlast tu vois
    jenicris posted the 10/07/2025 at 09:03 PM
    romgamer6859 ouaip on dirait mais je l'ai pas fait donc je pourrait pas l'affirmer totalement.
    C'est pas le même style SH2. C'est surtout une ambiance et un sound design exceptionnel et le fait que cela puisse venir de toute part.
    romgamer6859 posted the 10/07/2025 at 09:05 PM
    jenicris ouais j'ai vu quelques parties d'un let's play c'est assez flippant l'ambiance dans les rues.
