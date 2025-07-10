Xbox envoie des e-mails annulant certains aspects de l'augmentation du prix du Game Pass pour les résidents de l'UE (pour des raisons de protection des consommateurs).
« Pour le moment, ces augmentations ne concerneront que les nouveaux achats et n'affecteront PAS votre abonnement actuel pour la région où vous résidez, tant que vous avez souscrit à un abonnement à renouvellement automatique. Si vous décidez d'annuler votre abonnement et d'en racheter un, vous serez facturé au nouveau tarif en vigueur.»
Tant que vous n'avez pas annulé/désactivé le renouvellement automatique, vous conserverez l'ancien prix du Game Pass. Cela ne sera d'aucune utilité pour les personnes ayant déjà résilié leur abonnement.
Avez-vous reçu un e-mail de ce type ?
Source : https://www.resetera.com/threads/new-xbox-email-suggests-game-pass-price-increase-doesnt-apply-to-certain-members.1318570/
tags :
posted the 10/07/2025 at 04:37 PM by link49
c'est une top nouvelle pour les personne qui ont pas cut leur abo
Cela ne sera d'aucune utilité pour les personnes ayant déjà résilié leur abonnement.Avez-vous reçu un e-mail de ce type ?
Résident au UK, et non, j'ai rien reçu.
Ma conjointe est en renouvellement auto et a bien reçu le mail prévenant de la hausse de prix qui l'affectera comme le reste dès le mois prochain.
Mais pas de temps. Depuis la sortie d'une nouvelle consoles.
Ceux qui ont résilié n'ont rien perdu.
Après qui est un rétropédalage sous peu pour éviter une fuite massive trop importante en laissant les abbos actifs au même prix pour un an par exemple, c'est possible.
lets go
(fuck israel cela dit)
ouais visiblement ça concerne que certains pays...ils en ont plus rien à faire de la FR, par contre ouais israel dedans c'est pas comme si c'était un marché porteur? fin jsais pas c'est n'imp
Mdr le coup de pute pour ceux qui se sont désabonnés, ils sont trop forts
https://bsky.app/profile/newis.bsky.social/post/3m2mqn2hyr22d
Fallait pas espérer
https://www.resetera.com/threads/new-xbox-email-suggests-game-pass-price-increase-doesnt-apply-to-certain-members.1318570/page-3#post-146132581
un peu des fd*
"it’s not impacting subscribers in the US or UK"
En gros leurs principaux marchés et pour les autres c'est "insère une insulte" comme pour la FR qui ne les intéresse plus à ce niveau là j'imagine (aucune croissance espérée desabo)
pour moi c'est un indice de plus qui me fait dire que leur "next gen pc console" existe bien mais qu'elle sera uniquement dispo sur leur store et de préférence aux USA + UK
Oui avec un focus sur leur marché historique (US en gros) au détriment des autres où ils se disent que les consommateurs auront soit un pc soit une ps5 et que s'ils veulent acheter leurs jeux ce sera par ce moyen là (eux en tant que tiers).
Ceux qui vont garder l'abo sont soit des US soit des personnes ayant stocké de l'abo d'avance.
Pour la prochaine Xbox sûrement oui, possiblement introuvable en magasin et uniquement sur leur store comme tu dis. Ca se tient.
alors oui ceux qui ont une série x l'ont, elle va continuer de fonctionner mais s'ils souhaitent faire la transition ce sera soit une console pc à 1000 balles soit un pc et d'autant plus s'ils sont GP addict on va dire.
En revanche ceux n'en ayant rien à faire du GP ou alors ceux qui s'abonnaient de temps en temps vont s'en détourner et passeront sur pc ou sur ps5 (plutôt pour garder l'esprit console).
Après ils jouent la montre, pas de hausse pour l'instant histoire de garder une certaine base d'abonnés car 20 dollars ça reste ok .
Les USA et les UK n'ont justement pas ce report, elles n'ont pas les réglementations pour cela
ils auraient mieux fait de faire des tiers ajustables avec des options avec des prix avantageux plutôt que de foutre ubi classic + fortnite, c'est ça l'erreur.
Xbox reste gagnant, ceux qui aiment les licences xbox continueront de les acheter ailleurs.
Perso je sais pas encore ce que je vais faire, je compte pas reprendre le GP et prendre une machine à 1000 euros encore moins ; soit je prends mes jeux sur ps5 (comme ça je peux les avoir de façon certaine à un bon prix en physique) soit je continue d'acheter en boite sur xbox jusqu'à ce que ce ne soit plus possible tout en sachant que la next gen est exclue de mon côté, à voir;
Pour le GP tu as totalement raison. Imposer Fortnite et Ubi Classic pour imposer ce prix, c'est un pur délire
Le truc c'est que le seul endroit où on peut avoir des prix de lancement autour de 60 euros en physique c'est sur ps5. Je pense que xbox va continuer à jouer le jeu encore 2 ans pour les gros titres mais ensuite c'est terminé.
Faut pas se leurrer sur la prochaine gen plus de physique sur xbox contrairement à la ps6 même si le lecteur de disque est détachable.
cela dit bon courage pour pérenniser ton mode de consommation qui ne fait que perdre du terrain que ce soit par volonté du constructeur que tu aura choisi ou par la façon de consommer des "nouveaux" joueurs (voire meme des anciens)
Le jour ou c'est full demat c'est uniquement les promo
Je suis conscient que le physique va disparaître mais quand je peux choper ghost of yotei à 60 euro au lieu de 80 ça me convient.
Je crache pas sur le GP, je pourrais pas être abonné toute l'année mais les fois où j'ai été abonné j'ai quand même pu jouer à des trucs sympas.
Notamment pour les jeux qui ne valent pas le "plein pot" ; plus le temps passe moins je trouve de jeux qui justifient leur tarif... et en cela c'est appréciable.
Pour l'heure je n'ai pas décidé mais ce n'est que du JV il y a bien plus grave tu le sais.
jenicris
c'est plus pour le prix day one, je suis pas non plus content de remplir l'étagère par principe.
skuldleif le play anywhere est top si on a 2 appareils mais quand t'as que la xbox console?
moi ce qui m'interesse dans le play anywhere c'est l'acces cloud , et la licence pc qui me donne un peu + confiance en eux
mais de toute facon depuis que j'ai decouvert igor https://igorgamesxbox.exaccess.com/
fin ta compris quoi... physique toussa ca me concerne plus , c'est pas moi qui subi
à ces prix c'est normal de préférer le démat bien sûr.
J'aimerais tellement qu'ils sortent une console à 600 euros et pas ce pc console.
Oui la rog ally c'est sûrement top mais c'est pas donné et ça remplace pas une vraie console sauf si tu mets un gpu externe.
jenicris ça vaut tellement rien sauf si tu les vends dans le mois de la sortie. C'est pour ça que j'achète que ce qui m'intéresse sinon c'est de l'argent foutu en l'air à moins de constamment de dépêcher et revendre ou d'utiliser d'autres moyens comme celui juste au dessus.
Halo gears forza? faudrait qu'ils en balancent un au printemps.
skuldleif
On est content sur le moment avec la boite après ça passe.
Beaucoup de jeux sortent mais peu sont réellement indispensables aussi.
le nombre de personnes qui vont découvrir alan wake 2 via le ps + est sûrement supérieur à ceux qui l'ont acheté et personne ne s'en plaindra.
pareil j'ai arrêté, je fais en sorte que mon étagère ne déborde pas car je n'ai pas envie d'en acheter une autre
Plus tu as d'espace de rangement et plus tu as tendance à acheter pour vouloir la remplir...
Deux supers jeux en plus
Alan Wake 2 c'est plus meta, moins flippant
Le silent Hill F a l'air moins flippant pour le coup.
Ce que je déteste c'est d'être poursuivi comme dans amnésia ou outlast tu vois
C'est pas le même style SH2. C'est surtout une ambiance et un sound design exceptionnel et le fait que cela puisse venir de toute part.