-Le jeu se rapprochera davantage de l’esprit de Resident Evil 2 Remake que de celui de Resident Evil 4 Remake. La progression reprendra cette formule classique où le joueur est livré à lui-même dans un environnement hostile et doit créer sa propre voie de sortie en explorant, en résolvant des énigmes et en gérant ses ressources. L’action sera plus présente que dans Resident Evil 7, mais restera moins marquée que dans le remake de RE4.







-Concernant le bestiaire, Nakashiki a confirmé que les zombies de Requiem seront des créatures uniques, jamais vues dans aucun autre jeu vidéo auparavant. Ils ne seront jamais appelés « zombies » durant toute l’aventure, même si leur but reste le même, se nourrir de chair humaine. Leur comportement offrira un gameplay beaucoup plus intense et imprévisible. Même les Crimson Heads du remake du premier épisode paraîtront différents en comparaison.







-Nakashiki insiste également sur le fait que Resident Evil Requiem sera l’un des volets les plus difficiles de la saga. Les joueurs devront en permanence décider s’il vaut mieux esquiver un ennemi ou l’affronter, une dynamique qui rappelle le tout premier épisode. Lors du Tokyo Game Show, la démo jouable n’affichait qu’un taux de réussite d’environ 10 %.



-Lors de son premier lancement, le jeu conseillera aux joueurs d’opter pour la vue subjective afin de renforcer la peur et l’immersion.







-Contrairement à Resident Evil 7, qui reposait sur des jumpscares et des séquences intenses (surtout en VR), Requiem cherchera à instaurer une angoisse permanente et inévitable. Par exemple, le joueur pourra entendre une créature inconnue au loin tout en sachant qu’il devra emprunter ce passage tôt ou tard.



-Une toute nouvelle approche du combat sera également introduite. Elle reposera sur un système de crafting qui viendra enrichir l’utilisation des armes. Nakashiki a cependant précisé qu’il préférait présenter ce mécanisme en vidéo, afin d’éviter toute mauvaise interprétation de ses propos à l’écrit.







-Enfin, il s’est exprimé sur les nombreux leaks et rumeurs autour du jeu. Il s’est dit déçu de voir certains influenceurs propager des informations erronées que de nombreux joueurs finissent par prendre pour argent comptant.

Décidément, sise montre encore très peu sur le plan visuel depuis son annonce en juin (trois fois la même démo...), son directeur, lui, ne se prive pas de livrer de nouvelles informations. Dans un entretien accordé à, il a encore partagé plusieurs détails inédits sur ce neuvième opus très attendu.