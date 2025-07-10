Décidément, si Resident Evil Requiem
se montre encore très peu sur le plan visuel depuis son annonce en juin (trois fois la même démo...), son directeur Koshi Nakashiki
, lui, ne se prive pas de livrer de nouvelles informations. Dans un entretien accordé à Famitsu
, il a encore partagé plusieurs détails inédits sur ce neuvième opus très attendu.
-Le jeu se rapprochera davantage de l’esprit de Resident Evil 2 Remake que de celui de Resident Evil 4 Remake. La progression reprendra cette formule classique où le joueur est livré à lui-même dans un environnement hostile et doit créer sa propre voie de sortie en explorant, en résolvant des énigmes et en gérant ses ressources. L’action sera plus présente que dans Resident Evil 7, mais restera moins marquée que dans le remake de RE4.
-Concernant le bestiaire, Nakashiki a confirmé que les zombies de Requiem seront des créatures uniques, jamais vues dans aucun autre jeu vidéo auparavant. Ils ne seront jamais appelés « zombies » durant toute l’aventure, même si leur but reste le même, se nourrir de chair humaine. Leur comportement offrira un gameplay beaucoup plus intense et imprévisible. Même les Crimson Heads du remake du premier épisode paraîtront différents en comparaison.
-Nakashiki insiste également sur le fait que Resident Evil Requiem sera l’un des volets les plus difficiles de la saga. Les joueurs devront en permanence décider s’il vaut mieux esquiver un ennemi ou l’affronter, une dynamique qui rappelle le tout premier épisode. Lors du Tokyo Game Show, la démo jouable n’affichait qu’un taux de réussite d’environ 10 %.
-Lors de son premier lancement, le jeu conseillera aux joueurs d’opter pour la vue subjective afin de renforcer la peur et l’immersion.
-Contrairement à Resident Evil 7, qui reposait sur des jumpscares et des séquences intenses (surtout en VR), Requiem cherchera à instaurer une angoisse permanente et inévitable. Par exemple, le joueur pourra entendre une créature inconnue au loin tout en sachant qu’il devra emprunter ce passage tôt ou tard.
-Une toute nouvelle approche du combat sera également introduite. Elle reposera sur un système de crafting qui viendra enrichir l’utilisation des armes. Nakashiki a cependant précisé qu’il préférait présenter ce mécanisme en vidéo, afin d’éviter toute mauvaise interprétation de ses propos à l’écrit.
-Enfin, il s’est exprimé sur les nombreux leaks et rumeurs autour du jeu. Il s’est dit déçu de voir certains influenceurs propager des informations erronées que de nombreux joueurs finissent par prendre pour argent comptant.
posted the 10/07/2025 at 12:40 PM by marchand2sable
Quant aux rumeurs, je sens que le jeu sera bien différent de ce que l'on en dit sur le net
Si jamais Leon n’est pas dans le jeu, le compte X de Duskgolem sera définitivement fermé, il ne pourra pas se rattraper avec une feinte cette fois . A moins que c'est le directeur du jeu qui feinte avec Leon. J’ai l’impression qu’ils ne savent plus trop comment l’annoncer a cause des 50 000 leaks...
Euh depuis le mois de juin on voit que ça.
Bon ben il vient de passer de 15% de chance a 0% .
J'aime bien resident evil, mais avant le 4.
Resident evil (gamecube la masterclass)
Resient evil 0
Resident evil 4
Resident evil 5
Resident evil 6
Resident evil 7
Resident evil 2 remake
Resident evil 3 remake
Resident evil 4 remake
Je crois que j'ai rien oublier pour moi.
Je vais tester les deux et je verrais avec laquelle je joue.
Vivement la démo.
Mais de rien, Day One aussi en espérant une Lenticulaire Édition a sa sortie.