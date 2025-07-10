profile
julie54
julie54
articles : 7
visites since opening : 9183
julie54 > blog
[Souvenir] Les musiques de jeux qu’on n’oubliera jamais
Certains sons restent gravés à vie.
Une simple note, et tout revient : une époque, une console, une émotion.

La première fois qu’on a entendu le thème de Zelda: Ocarina of Time, le générique de Final Fantasy VII, ou les nappes planantes de Metroid Prime
Ces musiques faisaient plus que nous accompagner : elles créaient le souvenir.

Aujourd’hui encore, beaucoup d’entre nous écoutent des OST de jeux sur Spotify ou YouTube, parfois même sans y rejouer.
C’est fou comme certaines bandes-son sont devenues intemporelles, au même titre que les grands thèmes de cinéma.

Et vous, quelles sont les musiques de jeux vidéo que vous n’oublierez jamais ?
Celles qui vous donnent encore des frissons, des souvenirs, ou même des larmes ?

https://www.youtube.com/watch?v=6fp81GzKarQ
    tags : musique jeux vidéo ost souvenir nostalgie émotions
    neosolidsnake, adamjensen, gasmok2
    posted the 10/07/2025 at 07:38 AM by julie54
    comments (39)
    neosolidsnake posted the 10/07/2025 at 08:00 AM
    Super Mario bros 1 overworld avec Zelda 1 et 3 Overworld aussi.
    Dragon roost island de Zelda Windwaker….

    le thème Metal Gear Solid 2 et a la fin du générique de MGS 3

    Ce sont mes principaux thèmes légendaires , après il y en a plein d’autre ????

    J’écoute très régulièrement des playlists jeux vidéos rétro ????et même des cover style rock de jeux snes sur YouTube qui sont excellentes ????
    forte posted the 10/07/2025 at 08:13 AM
    On en a tellement, de l'ost de Rockman 2, en passant par celles de Rockman X, Secret Of Mana, Chrono Trigger, Nier 1 et 2, Super Metroid, Les Sonic MD, Streets Of Rage... Compliqué de résumé 40 ans de JV en musique !
    cyr posted the 10/07/2025 at 08:14 AM
    J'écoute des ost de plusieurs jeux dans ma voiture.

    Les mario galaxy, des zelda, xenoblade et j'en passe.

    J'ai même acheter de la musique d'un mec qui c'est inspiré des musique de metroid.

    Bon par contre, l'ost de xenoblade X, je la deteste sérieusement. Comment ils on put sortir autant de musique chiante. Déjà que je trouve le menu des missions pas simple.
    Et je suis bloquer pour la mission 4 principale. Vous devez avoir découvert 15% de primorda mes casse noisette (j'en suis a 15,5%), avoir finis la mission sur les sondes, ce que j'ai fait....mais comme j'ai accepter une mission d'entente juste avant, je suis niqué....
    Peut pas l'annuler.... je commence a me souvenir pourquoi j'ai laisser tomber sur la wii u...
    sdkios posted the 10/07/2025 at 08:21 AM
    Y en a trop. Je pense que Dire Dire Docks (Mario 64) reste celle qui m'a le plus marqué. Mais y a des musiques, comme par exemple celles de TMNT sur nes, ou le theme de Brinstar dans metroid premier du nom, qui me ramenent vraiment a l'enfance, quand mon pere jouait avec moi et me faisait decouvrir les jv. Plus tard, y a eu full themes marquants, mais faire une liste me prendrait trop de temps haha
    kiryukazuma posted the 10/07/2025 at 08:21 AM
    Beaucoup trop mais surtout les veilles OST (8bit-16bit et encore 32 bits)

    Car à l'époque, comme tu étais limité technologiquement (peu de pistes audio), tu composais des mélodies plus marquantes. Mon avis.

    Pour moi : FF 4-5-6 ont des OST folles. Chronotrigger, les streets of rage, les thunderforce etc... (100 titres qui suivent lol )
    jaysennnin posted the 10/07/2025 at 08:22 AM
    tout sonic 1, streets of rage 1 et 2, total annihilation etc, il y en a tellement
    gasmok2 posted the 10/07/2025 at 08:30 AM
    Il y en a trop
    FF6
    Super Castlevania 4
    Actraiser
    Streets of Rage
    Shenmue
    Street Fughter 2 SNES
    Thuderforce 3 & 4
    TMNT Turtles in Time
    ...
    Pff il y en a beaucoup trop
    jeanouillz posted the 10/07/2025 at 08:31 AM
    The best is yet to come - MGS 1
    The place I'll return - FFIX
    Overworld - FFVII
    Chrono Trigger - Secret Of The Forest
    Forest Maze - Super Mario RPG
    Song of Storm - Zelda Ocarina Of Time
    Sound of the wind - FF Crystal Chronicles
    Gwent/Tavern tracks - The Witcher 3
    V-Rock - GTA Vice City
    K-Jah West - GTA San Andreas
    In search for the man in black - FFVII
    La mer - Django Reinhardt - Bioshock
    Prayer - Castlevania Symphony Of The Night
    Lost paintings - Castlevania Symphony Of The Night
    Fungal wastes - Hollow Knight
    City of tears - Hollow Knight
    Secunda - Skyrim
    Dragonhead island - Zelda TOTK
    Born unto trouble - Red Dead Redemption
    Far away - Red Dead Redemption
    Opening - Wild Arms
    Dream of the shore - Chrono Cross
    verseb posted the 10/07/2025 at 08:42 AM
    Je nai encore vu personne la citer mais La BO d'eternal Sonata est exceptionnelle
    marchand2sable posted the 10/07/2025 at 08:43 AM
    Les Save Room des anciens RE et les crédits de fin de MGS 1.
    verseb posted the 10/07/2025 at 08:46 AM
    Mais celle qui m'a marqué à vie est le battle theme de FF7
    yogfei posted the 10/07/2025 at 08:52 AM
    L'intro de wild arms
    Zelda 3
    FF6
    Shenmue
    Metal gear
    Mario

    Dans les principales mais tellement d'autres...

    jeanouillz Je vais checker tout ca merci
    adamjensen posted the 10/07/2025 at 09:20 AM
    Baldur's Gate 3 - Down By The River :

    https://youtu.be/zSVRtM1x9wQ?list=RDzSVRtM1x9wQ
    jacquescechirac posted the 10/07/2025 at 09:29 AM
    les musiques de combats de Grandia 2; meilleurs musiques de combats dans un jrpg ever
    mrvince posted the 10/07/2025 at 09:29 AM
    Comme ça en rapide la plus vielle dont je me souviens c'est peut être la musique de Wind Waker. Quand tu te balades sur l'eau. Quel jeu.

    Et dernièrement beaucoup de musiques qui m'ont marqué viennent de jeu indé : les deux Hollow Knight, les deux Hades et les Deux Ori . Sacré trio de duo d'ost !

    et je viens d'y penser en écrivant un petit bonus :

    https://www.youtube.com/watch?v=lY8uTaUM8Bg&list=RDlY8uTaUM8Bg&start_radio=1 />
    BF1 a jamais dans nos cœurs.
    keiku posted the 10/07/2025 at 09:43 AM
    la liste est très longue
    sur amiga , beaucoup de celle des jeu psygnosis,beaucoup de musique en format mod de plein de jeu dont je me rappelle des musiques plus que des jeux (magic poket, baby joe...)
    sur pc les myst/riven, tyrian , (les musique de beaucoup de point and clic, simon le soricer , indiana jones et autre jeu lucas art), les visual novel (stein gate, fate stay night...), undertale
    sur nes/super nes mario, zelda, steet fighter 2 , bubble bobble,ff6 ,secret of mana..
    sur sega celle des premier sonic, alex kid
    sur playstation 1 a peu près celle te tous les rpg, metal gear
    sur ps2 egalement celle des rpg (et il y en a beaucoup persona,ar tonelico et autre jeux découlant des série atelier, shadow heart, ff,dark chronicle, suikoden , wild arm...), les guilty gear , zone of enders,odin sphere
    sur ps3 bayonetta, hatsune miku ,legend of heroes
    sur 360 lost odissey, nier , eternal sonata
    ps4 nier automata, utawarerumono, 13 sentinels
    ps5 baldur 3

    il y en a tellement... mais j'en trouve beaucoup moins de marquante aujourd'hui qu'a l'époque
    jeanouillz posted the 10/07/2025 at 09:51 AM
    yogfei Have fun! En plus certaines sont des compiles donc, t'as de quoi faire

    adamjensen Homme de goût

    keiku C'est clair, j'en ai quand même des générations Ps3/Ps4 mais sur celle-ci pour l'instant, mise a part quelques sons côté Nintendo et les Zelda, je n'ai rien trouvé de bien marquant
    natedrake posted the 10/07/2025 at 09:52 AM
    Y'en a tellement... Entre les Kingdom Hearts, Final Fantasy, Crash Bandicoot, Ratchet et Clank, Sonic, Mario Kart, et j'en passe...
    adamjensen posted the 10/07/2025 at 09:55 AM
    jeanouillz
    ippoyabukiki posted the 10/07/2025 at 09:56 AM
    La BO de saga frontier 2 et de xenoblade chronicles 2.
    ippoyabukiki posted the 10/07/2025 at 09:57 AM
    yogfei plutot d'accord avec ta liste sauf FF6.
    Jamais compris la fascination pour ce jeu (comme pour chrono trigger d'ailleurs) que je trouve plutot moyen voir inintéressant. La faute aussi à la réalisation d'un autre siecle
    kurosu posted the 10/07/2025 at 10:17 AM
    Les jeux d'aujourd'hui, les ost sont moins marquants, tellement random que j'en ai retenu aucun, on dirait tout droit sorti des films
    krusty79 posted the 10/07/2025 at 10:28 AM
    L'opening de FinalFantasy6
    marcelpatulacci posted the 10/07/2025 at 10:39 AM
    Les plus mémorables ça reste ceux qu'on a connu jeunes logiquement ou alors c'est parce que les bruitages moderne couvrent trop les musiques, je sais pas. Une séléc rapide:

    Sonic - Bridge Zone (MS)

    Yoshis Island - Underground

    Donkey Kong Country 2 - Mine Mais toute les musiques du jeu sont magnifiques.

    Streets of Rage - Intro

    Final Fantasy VII - .......

    Final Fantasy X2 - Eternity

    Tekken 2 - Devil

    Sans parlé des jeux de combat, Street Fighter 2, Virtua Fighter 1. Toute les musiques des jeux rétro étaient super travaillé et mit en avant.
    ippoyabukiki posted the 10/07/2025 at 10:40 AM
    kurosu tout simplement parce qu'aujourd'hui les jeux ont beaucoup de voix.
    Enfin selon moi c'est là toute la différence.
    Quand un jeu n'avait pas de voix, il n'y avait que la musique pour créer l'ambiance. C'était primordial. maintenant ça va l'etre moins. Une ville aura une ambiance sonore
    burningcrimson posted the 10/07/2025 at 10:44 AM
    J'en ai trop. Les FF, Pokémon, l'intro de MGS2, super Mario, Kirby, Zelda etc.
    micheljackson posted the 10/07/2025 at 10:55 AM
    Le genre de topic où tout le monde poste ses musiques sans écouter celles des autres

    Je poste celle ci car elle me fait penser à la Switch 2 :
    https://www.youtube.com/watch?v=qG2HwH1JkAI
    slad posted the 10/07/2025 at 12:18 PM
    Pyre
    Lost Odyssey
    sonilka posted the 10/07/2025 at 12:22 PM
    micheljackson pas forcément. Dans mon cas je regarde surtout ce que poste les autres. On peut parfois y découvrir des morceaux voire des OST qu'on ne connaissait pas.
    choroq posted the 10/07/2025 at 01:09 PM
    Xenogears - The One Who Is Torn Apart et toutes les autres.

    Des pas souven cité :
    Wild Arms 2 Opening 2 (no vocal version)
    Klonoa 2 - Hyuponia - Ruin of Sadness

    la liste est tellement immense sur mitsuda, kondo, umegaki et j'en passe
    yogfei posted the 10/07/2025 at 01:15 PM
    ippoyabukiki Je peux comprendre pour chrono trigger, FF6 reste dans mon top3 for ever, a l'époque c'était une révolution... Son histoire, son méchant.. son univers, ses musiques, son gameplay... tout est bon dans ce jeu !
    yogfei posted the 10/07/2025 at 01:20 PM
    krusty79 Terra's theme aussi...Inoubliable depuis la première fois ou je l'ai entendu...

    https://www.youtube.com/watch?v=PiI7rDqv9FQ&list=RDPiI7rDqv9FQ&start_radio=1
    yogfei posted the 10/07/2025 at 01:21 PM
    choroq J'ai pas cité Xenogears honte sur moi
    Et megaman !!! c'est mon icone de profil bordel !! Il y a aussi d'excellents theme
    choroq posted the 10/07/2025 at 01:32 PM
    yogfei

    yog FEI honte sur toit avec un tel avatar

    J'ai malheureusement, toujours zappé megaman, désolé, pour FF6 il y a de très belle, rien que l'intro dans la neige et le combat final de kefka me donne toujours la chair de poule.
    yogfei posted the 10/07/2025 at 01:33 PM
    choroq Lamentable, inexcusable,...
    gasmok2 posted the 10/07/2025 at 01:35 PM
    ippoyabukiki
    Je pense aussi que si les musiques aujourd'hui sont moins marquantes aujourd'hui c'est aussi le fait que les compositeurs à l'époque devait faire plus d'efforts pour avoir des mélodies qui accrochent l'oreille, et ce pour pallier les limitations techniques des machines.

    Aujourd'hui si un jeu à besoin d'une musique orchestrale, en embauche un orchestre....il n'y a plus ce défi de la musique accrocheuse.
    On retrouve toutefois cette touche dans certains jeux indés néo/rétro.
    ippoyabukiki posted the 10/07/2025 at 01:50 PM
    yogfei Je pense que ça joue beaucoup de ne pas l'avoir découvert à l'époque mais uniquement en version pixel remaster blabla
    ippoyabukiki posted the 10/07/2025 at 01:53 PM
    gasmok2 après il y a Xenoblade Chronicles 2 et 3 qui ont des supers musiques
    gasmok2 posted the 10/07/2025 at 02:06 PM
    ippoyabukiki
    Je suis d'accord tout comme Clair Obscur, il y heureusement encore beaucoup de jeux avec de superbes musiques mais je trouve en effet que les musiques aujourd'hui sont moins marquantes qu'à l'époque 8 et 16 bits.
