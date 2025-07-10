Certains sons restent gravés à vie.
Une simple note, et tout revient : une époque, une console, une émotion.
La première fois qu’on a entendu le thème de Zelda: Ocarina of Time, le générique de Final Fantasy VII, ou les nappes planantes de Metroid Prime…
Ces musiques faisaient plus que nous accompagner : elles créaient le souvenir.
Aujourd’hui encore, beaucoup d’entre nous écoutent des OST de jeux sur Spotify ou YouTube, parfois même sans y rejouer.
C’est fou comme certaines bandes-son sont devenues intemporelles, au même titre que les grands thèmes de cinéma.
Et vous, quelles sont les musiques de jeux vidéo que vous n’oublierez jamais ?
Celles qui vous donnent encore des frissons, des souvenirs, ou même des larmes ?
Dragon roost island de Zelda Windwaker….
le thème Metal Gear Solid 2 et a la fin du générique de MGS 3
Ce sont mes principaux thèmes légendaires , après il y en a plein d’autre ????
J’écoute très régulièrement des playlists jeux vidéos rétro ????et même des cover style rock de jeux snes sur YouTube qui sont excellentes ????
Les mario galaxy, des zelda, xenoblade et j'en passe.
J'ai même acheter de la musique d'un mec qui c'est inspiré des musique de metroid.
Bon par contre, l'ost de xenoblade X, je la deteste sérieusement. Comment ils on put sortir autant de musique chiante. Déjà que je trouve le menu des missions pas simple.
Et je suis bloquer pour la mission 4 principale. Vous devez avoir découvert 15% de primorda mes casse noisette (j'en suis a 15,5%), avoir finis la mission sur les sondes, ce que j'ai fait....mais comme j'ai accepter une mission d'entente juste avant, je suis niqué....
Peut pas l'annuler.... je commence a me souvenir pourquoi j'ai laisser tomber sur la wii u...
Car à l'époque, comme tu étais limité technologiquement (peu de pistes audio), tu composais des mélodies plus marquantes. Mon avis.
Pour moi : FF 4-5-6 ont des OST folles. Chronotrigger, les streets of rage, les thunderforce etc... (100 titres qui suivent lol )
FF6
Super Castlevania 4
Actraiser
Streets of Rage
Shenmue
Street Fughter 2 SNES
Thuderforce 3 & 4
TMNT Turtles in Time
...
Pff il y en a beaucoup trop
The place I'll return - FFIX
Overworld - FFVII
Chrono Trigger - Secret Of The Forest
Forest Maze - Super Mario RPG
Song of Storm - Zelda Ocarina Of Time
Sound of the wind - FF Crystal Chronicles
Gwent/Tavern tracks - The Witcher 3
V-Rock - GTA Vice City
K-Jah West - GTA San Andreas
In search for the man in black - FFVII
La mer - Django Reinhardt - Bioshock
Prayer - Castlevania Symphony Of The Night
Lost paintings - Castlevania Symphony Of The Night
Fungal wastes - Hollow Knight
City of tears - Hollow Knight
Secunda - Skyrim
Dragonhead island - Zelda TOTK
Born unto trouble - Red Dead Redemption
Far away - Red Dead Redemption
Opening - Wild Arms
Dream of the shore - Chrono Cross
Zelda 3
FF6
Shenmue
Metal gear
Mario
Dans les principales mais tellement d'autres...
jeanouillz Je vais checker tout ca merci
https://youtu.be/zSVRtM1x9wQ?list=RDzSVRtM1x9wQ
Et dernièrement beaucoup de musiques qui m'ont marqué viennent de jeu indé : les deux Hollow Knight, les deux Hades et les Deux Ori . Sacré trio de duo d'ost !
et je viens d'y penser en écrivant un petit bonus :
https://www.youtube.com/watch?v=lY8uTaUM8Bg&list=RDlY8uTaUM8Bg&start_radio=1
BF1 a jamais dans nos cœurs.
sur amiga , beaucoup de celle des jeu psygnosis,beaucoup de musique en format mod de plein de jeu dont je me rappelle des musiques plus que des jeux (magic poket, baby joe...)
sur pc les myst/riven, tyrian , (les musique de beaucoup de point and clic, simon le soricer , indiana jones et autre jeu lucas art), les visual novel (stein gate, fate stay night...), undertale
sur nes/super nes mario, zelda, steet fighter 2 , bubble bobble,ff6 ,secret of mana..
sur sega celle des premier sonic, alex kid
sur playstation 1 a peu près celle te tous les rpg, metal gear
sur ps2 egalement celle des rpg (et il y en a beaucoup persona,ar tonelico et autre jeux découlant des série atelier, shadow heart, ff,dark chronicle, suikoden , wild arm...), les guilty gear , zone of enders,odin sphere
sur ps3 bayonetta, hatsune miku ,legend of heroes
sur 360 lost odissey, nier , eternal sonata
ps4 nier automata, utawarerumono, 13 sentinels
ps5 baldur 3
il y en a tellement... mais j'en trouve beaucoup moins de marquante aujourd'hui qu'a l'époque
adamjensen Homme de goût
keiku C'est clair, j'en ai quand même des générations Ps3/Ps4 mais sur celle-ci pour l'instant, mise a part quelques sons côté Nintendo et les Zelda, je n'ai rien trouvé de bien marquant
Jamais compris la fascination pour ce jeu (comme pour chrono trigger d'ailleurs) que je trouve plutot moyen voir inintéressant. La faute aussi à la réalisation d'un autre siecle
Sonic - Bridge Zone (MS)
Yoshis Island - Underground
Donkey Kong Country 2 - Mine Mais toute les musiques du jeu sont magnifiques.
Streets of Rage - Intro
Final Fantasy VII - .......
Final Fantasy X2 - Eternity
Tekken 2 - Devil
Sans parlé des jeux de combat, Street Fighter 2, Virtua Fighter 1. Toute les musiques des jeux rétro étaient super travaillé et mit en avant.
Enfin selon moi c'est là toute la différence.
Quand un jeu n'avait pas de voix, il n'y avait que la musique pour créer l'ambiance. C'était primordial. maintenant ça va l'etre moins. Une ville aura une ambiance sonore
Je poste celle ci car elle me fait penser à la Switch 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=qG2HwH1JkAI
Lost Odyssey
Des pas souven cité :
Wild Arms 2 Opening 2 (no vocal version)
Klonoa 2 - Hyuponia - Ruin of Sadness
la liste est tellement immense sur mitsuda, kondo, umegaki et j'en passe
https://www.youtube.com/watch?v=PiI7rDqv9FQ&list=RDPiI7rDqv9FQ&start_radio=1
Et megaman !!! c'est mon icone de profil bordel !! Il y a aussi d'excellents theme
yog FEI honte sur toit avec un tel avatar
J'ai malheureusement, toujours zappé megaman, désolé, pour FF6 il y a de très belle, rien que l'intro dans la neige et le combat final de kefka me donne toujours la chair de poule.
Je pense aussi que si les musiques aujourd'hui sont moins marquantes aujourd'hui c'est aussi le fait que les compositeurs à l'époque devait faire plus d'efforts pour avoir des mélodies qui accrochent l'oreille, et ce pour pallier les limitations techniques des machines.
Aujourd'hui si un jeu à besoin d'une musique orchestrale, en embauche un orchestre....il n'y a plus ce défi de la musique accrocheuse.
On retrouve toutefois cette touche dans certains jeux indés néo/rétro.
Je suis d'accord tout comme Clair Obscur, il y heureusement encore beaucoup de jeux avec de superbes musiques mais je trouve en effet que les musiques aujourd'hui sont moins marquantes qu'à l'époque 8 et 16 bits.