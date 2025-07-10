Certains sons restent gravés à vie.Une simple note, et tout revient : une époque, une console, une émotion.La première fois qu’on a entendu le thème de, le générique de, ou les nappes planantes deCes musiques faisaient plus que nous accompagner : elles créaient le souvenir.Aujourd’hui encore, beaucoup d’entre nous écoutent des OST de jeux sur Spotify ou YouTube, parfois même sans y rejouer.C’est fou comme certaines bandes-son sont devenues intemporelles, au même titre que les grands thèmes de cinéma.Et vous, quelles sontCelles qui vous donnent encore des frissons, des souvenirs, ou même des larmes ?