all
Yoshi's Island (Super Mario World 2) fête ses 30 ans en Europe


Véritable classique intemporel, ça reste pour moi l'un des plus beaux jamais crées en 2D, qui ne vieilli pas.

Je l'ai découvert sur Gameboy Advance, et c'est toujours mon jeu de plate-forme 2D préféré, devant même Super Mario World ou Super Mario Bros 3.



La direction artistique tout comme l'OST est tout simplement fabuleuse. ça me donnerais presque envie de le refaire encore une fois tiens !

    5
    Likes
    Who likes this ?
    archesstat, saram, djfab, zephon, kevinmccallisterrr
    posted the 10/06/2025 at 03:24 PM by lightside
    comments (15)
    cyr posted the 10/06/2025 at 03:32 PM
    J'en avais fait un sur DS. Je sais pas si c'était un titre inédit ou un portage.
    lightside posted the 10/06/2025 at 03:35 PM
    cyr Surement le 2, la suite sorti en 2006
    rogeraf posted the 10/06/2025 at 03:39 PM
    Yoshi, c'est comme un animal de compagnie
    jacquescechirac posted the 10/06/2025 at 03:40 PM
    autant c'est une bombe atomique graphique qui ne vieillira jamais, autant je trouve le jeu chiant comme la mort, à 1000 lieux du fun d'un Mario World.
    Bon anniversaire à lui malgré tout
    beyondgood074 posted the 10/06/2025 at 03:41 PM
    Je pense que c'est mon jeu de plate formes préférés ! Dur de choisir avec Super Mario World, les deux ont vraiment bercé mon enfance !
    thejoke posted the 10/06/2025 at 03:43 PM
    J'y ai passé des dizaines d'heures sur snes. Aucun des jeux yoshi n'a réussi à se hisser au même niveau, même pas l'opus ds.

    Et je sais pas pourquoi mais nintendo a décidé que yoshi devait maintenant être pour les tout petits, donc plus jamais on aura un opus avec le génie de celui sortie sur snes.
    djfab posted the 10/06/2025 at 03:46 PM
    Un grand jeu ! L'âge d'or de Nintendo !
    zephon posted the 10/06/2025 at 03:47 PM
    thejoke oui alors y a peut être du génie dans cet épisode mais il y avait déjà un challenge très faible comparé à un super Mario world 4 c'est pour ça que certain le trouve chiant comme la mort.

    Même si pour moi ça reste mon mario préféré
    zephon posted the 10/06/2025 at 03:49 PM
    thejoke oui alors y a peut être du génie dans cet épisode mais il y avait déjà un challenge très faible comparé à un super Mario world 4.
    Il était déjà destiné à un publique plus jeune.

    Même si pour moi ça reste mon mario préféré
    thejoke posted the 10/06/2025 at 04:02 PM
    zephon c'est vrai, après il y a quand même les niveaux bonus dans chaque monde qui offrent un bon challenge quand même.
    micheljackson posted the 10/06/2025 at 04:02 PM
    Un pote l'avait acheté à sa sortie et me l'avait prêté, je le trouvais vraiment impressionnant visuellement, et j'adorais ses musiques...
    mais Mario qui chiale dès qu'on se faisait toucher, c'était insupportable, je le lui avais vite rendu sans le terminer tellement que ça me cassait les couilles, d'ailleurs j'ai encore j'ai ce son en tête 30 ans après
    masharu posted the 10/06/2025 at 04:08 PM
    Inégalé dans la série, dont seul Woolly World est l'autre bon jeu de la série.
    saram posted the 10/06/2025 at 04:55 PM
    Un putain de bon jeu.
    hatwa posted the 10/06/2025 at 05:13 PM
    zephon la version GBA avait rajouté du challenge avec notamment un monde bonus. Bref un monument de la plate forme, dommage que ses 2 suites (DS et 3DS) n'aient pas eu sa qualité
    chreasy97 posted the 10/06/2025 at 05:49 PM
    Ce jeu faisait cracher la snes et l'ost etait tres reussie...

    Le boss final était particulier et innovant, ce que nintendo fait moins de nos jours.
