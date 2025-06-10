Véritable classique intemporel, ça reste pour moi l'un des plus beaux jamais crées en 2D, qui ne vieilli pas.
Je l'ai découvert sur Gameboy Advance, et c'est toujours mon jeu de plate-forme 2D préféré, devant même Super Mario World ou Super Mario Bros 3.
La direction artistique tout comme l'OST est tout simplement fabuleuse. ça me donnerais presque envie de le refaire encore une fois tiens !
posted the 10/06/2025 at 03:24 PM by lightside
Bon anniversaire à lui malgré tout
Et je sais pas pourquoi mais nintendo a décidé que yoshi devait maintenant être pour les tout petits, donc plus jamais on aura un opus avec le génie de celui sortie sur snes.
Même si pour moi ça reste mon mario préféré
Il était déjà destiné à un publique plus jeune.
mais Mario qui chiale dès qu'on se faisait toucher, c'était insupportable, je le lui avais vite rendu sans le terminer tellement que ça me cassait les couilles, d'ailleurs j'ai encore j'ai ce son en tête 30 ans après
Le boss final était particulier et innovant, ce que nintendo fait moins de nos jours.