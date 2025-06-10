Véritable classique intemporel, ça reste pour moi l'un des plus beaux jamais crées en 2D, qui ne vieilli pas.Je l'ai découvert sur Gameboy Advance, et c'est toujours mon jeu de plate-forme 2D préféré, devant même Super Mario World ou Super Mario Bros 3.La direction artistique tout comme l'OST est tout simplement fabuleuse. ça me donnerais presque envie de le refaire encore une fois tiens !