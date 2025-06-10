Cinq ans se sont écoulés depuis Sonic at the Olympic Games (2020) sur mobile, dernier titre estampillé Jeux olympiques pour la mascotte bleue. Les joueurs se rappellent surtout de Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, paru en 2019 sur Nintendo Switch, puis adapté en arcade l’année suivante.Dans une nouvelle annonce, SEGA confirme avoir renouvelé son partenariat avec le Comité international olympique. Une nouvelle initiative baptisée « Anneaux olympiques » est en préparation : elle visera à célébrer à la fois le sport et Sonic le hérisson. Davantage de détails seront partagés en 2026.