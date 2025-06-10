Je pense que l'âge moyen du gamer recule avec ceux qui ont commencé le JV dans les années 80/90, dans 10 ans la majorité des gamers auront 50 ans etc...
dans tous les cas ça n'intéresse pas plus que ça les jeunes de maintenant toujours fourré sur mobile ou sur fortnite, j'imagine que le gaming "traditionnel" va accuser un fort recul après notre génération (X+Y)
10/06/2025 jaysennnin
-vieille génération: des passionnés de vrais gamers.
Les joueurs voulaient jouer et avoir la manette et être acteur et joueur!
-nouvelle génération: juste des consommateurs.
Regarder un mec jouer des parties sur Internet...être spectateur cela ne les dérange pas.
Cela va de paire:
Avant tu sauvais des royaumes, des princesses, des univers... tu combattais les forces du mal.
Aujourd'hui tu nettoies de voitures au Karcher, tu travailles au fourneau d'un petit resto, tu cherches des minerais dans une mine pour les revendre à un forgeron qui fera etc... tu es juste un employé!
et symptôme de la chute:
-aujourd'hui une danse débile ou un costume à la con que tu vas payer rend heureux cette génération de consommateur.
-avant tu faisais un code pour obtenir un sound test, un costume, un personnage, un niveau supplémentaire...
Le problème c'est que l'industrie du JV aujourd'hui c'est avant tout une majorité des casual gamers...l'industrie répond à cet eldorado de "consommateur" peu regardant sur la qualité...alors quand aujourd'hui Capcom ressort ou Konami ressort Onimusha ou Silent Hill c'est que la fête est finis avec les casuals, le marché est devenu trop difficile l'offre est surabondante alors se souviens des bonnes vieilles recettes et les gamers répondront présent même si ce n'est plus le jackpot.
Et le gros problème pour ce public dit casual c'est que ce public a autant de préférence voir plus pour passer son temps sur tiktok
Les temps changent. C'est un phénomène de société.
On serait gamin maintenant ya de fortes chance qu'on jouerait a fortne ou sur mobile.
https://www.sell.fr/sites/default/files/essentiel-jeu-video/ejv_septembre_2025_vdefpdf_0.pdf
Un homme ou une femme de 40 ans, c'est un homme ou une femme qui a connu la PS1 et la PS2. Une vraie expérience révolutionnaire de jeu vidéo. C'est surtout ça je pense. C'est pourquoi oui, je pense que dans dix ans la moyenne d'âge approchera les 50 ans.
Je suis dans la quarantaine perso et je n'ai jamais autant joué que maintenant.