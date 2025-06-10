Je pense que l'âge moyen du gamer recule avec ceux qui ont commencé le JV dans les années 80/90, dans 10 ans la majorité des gamers auront 50 ans etc...dans tous les cas ça n'intéresse pas plus que ça les jeunes de maintenant toujours fourré sur mobile ou sur fortnite, j'imagine que le gaming "traditionnel" va accuser un fort recul après notre génération (X+Y)