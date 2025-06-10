profile
KeplerL2 : "la console portable Xbox est annulé"
Y a quelques mois Jez Corden et Tom Warren avaient dit que le dev de la portable Xbox en interne était mis à l'écart mais n'était pas encore annulé
Désormais elle l'est selon KeplerL2, leaker très fiable AMD:

La console portable a été annulée parce qu'AMD voulait un engagement de plus de 10 millions d'unités pour justifier la fabrication d'un SoC dédié, mais avec Steam Deck ne vendant qu'environ 5 millions d'unités et ASUS ROG/Lenovo Legion ne vendant que 1 à 2 millions, MS ne voulait pas prendre le risque.


Savez-vous s'ils voulaient le promouvoir comme un appareil haut de gamme contre les portables PC bien qu'il s'agisse d'une console, ou s'agissait-il simplement d'un autre PC portable ?

C'était censé être une console portable comme le fait Sony.


Avec les propos de Microsoft hier, il leur resterait donc en interne la plateforme hybride de salon prévu pour fin 2026/2027

C'est pour cela qu'ils font divers OEM portable genre avec ASUS, c'est moins risqué surement selon eux.
https://www.resetera.com/threads/windows-central-xboxs-handheld-has-been-sidelined-for-now-as-microsoft-doubles-down-on-windows-11-pc-gaming-handheld-optimization.1202040/page-6#post-146067199
    posted the 10/06/2025 at 06:32 AM by jenicris
    comments (18)
    nyseko posted the 10/06/2025 at 06:41 AM
    ça, on l'avait compris avec la sortie de la console en partenariat avec Asus.

    Et effectivement le marché est trop limité pour ce type de matériel.
    51love posted the 10/06/2025 at 06:48 AM
    C'est sur que personne n'était tombé dans le panneau.

    Il vaut mieux vendre 6 millions de Switch 2 en quelques semaines sans réelle rupture de stock que de faire croire au succès d'une console portable Xbox en évoquant une rupture de stock de 500 unités....

    Si elle sort, elle va bider, surtout à ces prix là. Ca restera une machine de niche.
    khazawi posted the 10/06/2025 at 07:11 AM
    La PS Vita qui a été un bide, c'est 15M d'unités vendues.
    Si comme le souligne 51love, les Steam Decks ce sont 5M de ventes, comment voulez-vous qu'un autre acteur fasse mieux sur cette niche ? Peut-être une PS Vita 2 et encore je ne suis pas convaincu perso.
    arquion posted the 10/06/2025 at 07:16 AM
    Comme nyseko, il me semblait que c'était déjà officiel depuis un moment, non ??
    pimoody posted the 10/06/2025 at 07:28 AM
    Sony va revenir en force avec son hybride. Mais Microsoft fait bien de se cantonner à des partenariats, ça va pas aller en s’améliorant pour eux sur le secteurs consoles natives.
    Après le problème majeur de Sony c’est les jeux du studio qui ont perdu de leurs inspirations et de vrais propositions.
    jenicris posted the 10/06/2025 at 07:29 AM
    arquion nop, Microsoft en a jamais parlé et idem pour les journalistes
    cyr posted the 10/06/2025 at 07:34 AM
    pimoody ouai .....il risque surtout de laisser des dents comme avec la vita. Quand on voit leur passif sur ps5. Incapable de gérer 1 consoles, alors siil y en a plusieurs....
    wickette posted the 10/06/2025 at 07:36 AM
    pimoody
    C’est temporaire

    Ils ont eu leur phase chaotique de GaaS et VR2 qui a tout chamboulé, le tout enrobé d’une comm désastreuse sur les first-parties qui a clairement impacté les ventes de certains de leur jeux

    Je pense que pour la génération ps6 ils partiraient sur de bases plus saines, perso je suis surpris de voir quasi le meme management après autant d’erreurs
    newtechnix posted the 10/06/2025 at 07:50 AM
    Le message est pas rassurant pour les tiers comme Asus qui vont se lancer dans l'aventure.

    donc là on comprends qu'en fait Microsoft n'a pas voulu s'engager même sur juste 10 millions de cpu...là on comprends que la stratégie est une sorte de commande groupé avec Asus, Lenovo, etc.

    Si il n'y a pas assez de participants pour atteindre 10 millions cela devrait vite être bérézina.

    On a du mal à comprendre dès lors comment Asus, Lenovo,etc vont être gagner si chacun en commercialise 2, 3 ou 4 millions où est le marché pour ces fabricants?

    En plus dans l'histoire c'est des ventes qui vont faire concurrence à Steam et peut-être que cela explique qu'on est pas prêt de voir la remplaçante du Steamdeck arrivé.

    Sortir une console on comprends le business mais là pour le coup Microsoft s'est-il vraiment où il va?
    masharu posted the 10/06/2025 at 07:52 AM
    A mon avis : d'où l'alliance avec ASUS pour le ROG Xbox Ally que Microsoft fait passé pour une console Xbox dans sa communication alors que ça reste un PC ASUS.
    pharrell posted the 10/06/2025 at 08:00 AM
    C'est sur que le projet est bancal tant que Microsoft ne sort plus d'exclusivité et que l'offre de console portable est importante sur le marché, quel intérêt d'acheter ce genre de console...

    Juste la marque "Xbox" ne suffit plus à faire lever les foules. Pas plus que Steam dans tous les cas...
    arquion posted the 10/06/2025 at 08:00 AM
    jenicris https://www.gamekyo.com/groupnews_article59441.html
    newtechnix posted the 10/06/2025 at 08:08 AM
    Si Microsoft ne sort pas console le message est terrible
    ...déjà la comm pour la série X/S a été catastrophique...on imagine mal qui va donc faire le boulot de la comm et c'est pourtant indispensable pour avoir un lancement réussi et viser le succès.
    brook1 posted the 10/06/2025 at 08:18 AM
    newtechnix L'administration Trump s'occupera de faire le marketing de la future Xbox.
    ravyxxs posted the 10/06/2025 at 08:22 AM
    pimoody Vu comment Sony aime la merde ces derniers temps, j'en doute, je sens pas une grande motivation dans le secteur depuis que Ryan a été aux commandes. Ils ont tout simplement vu la Switch 1 et 2 et ce sont juste dit, on peut faire quelque chose ici, sauf qu'ils oublient l'expertise de Nintendo dans le domaine ! Faut un hardware facile à prendre en main par les devs, pousser de l'exclusivité dessus et pas juste en faire une PS5 portable, on s'en fout de ça.

    J'ai zéro confiance en leur modèle. La VITA n'a jamais eu un message rendu public vis-à-vis de leur échec, ils ont laissé couler la chose, continuer des mises à jours récente de merde contre les pirates qui voyaient du potentiel à exploiter sur un hardware.....MORT !!! L'arrogance de Sony quoi....
    leonr4 posted the 10/06/2025 at 08:25 AM
    Les ventes de la PSVita c'était environ 3 fois celles du Steam Deck et pourtant ça reste un gros flop pour Sony. Donc j'imagine bien que si tu sors une portable pour faire moins et il y a de fortes chances que ça le soit surtout avec une Switch 2 en face qui coute beaucoup moins chère ça n'en vaut pas le coup bien évidemment pour eux.

    Et d'ailleurs c'est possible qu'il en sera de même pour leur prochaine console de salon, si jamais ils jugent qu'ils sont incapables ou pas surs d'en vendre disons au moins dans les 20~30 millions d'unités soit +/- comme les Xbox Series pour que ça justifie vraiment l'engagement et lancer la production, ils vont surement l'annuler et laisser plutôt les tiers faire ça à leur place du moins pour ceux qui sont prêts à prendre ce risque (comme Asus, Lenovo ?) en sachant que la marque Xbox à l'heure actuelle ne fait plus rêver grand monde, ils n'ont aucune garantie.
    newtechnix posted the 10/06/2025 at 08:27 AM
    brook1
    skuldleif posted the 10/06/2025 at 08:29 AM
    Osef
