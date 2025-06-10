Y a quelques mois Jez Corden et Tom Warren avaient dit que le dev de la portable Xbox en interne était mis à l'écart mais n'était pas encore annulé
Désormais elle l'est selon KeplerL2, leaker très fiable AMD:
La console portable a été annulée parce qu'AMD voulait un engagement de plus de 10 millions d'unités pour justifier la fabrication d'un SoC dédié, mais avec Steam Deck ne vendant qu'environ 5 millions d'unités et ASUS ROG/Lenovo Legion ne vendant que 1 à 2 millions, MS ne voulait pas prendre le risque.
Savez-vous s'ils voulaient le promouvoir comme un appareil haut de gamme contre les portables PC bien qu'il s'agisse d'une console, ou s'agissait-il simplement d'un autre PC portable ?
C'était censé être une console portable comme le fait Sony.
Avec les propos de Microsoft hier, il leur resterait donc en interne la plateforme hybride de salon prévu pour fin 2026/2027
C'est pour cela qu'ils font divers OEM portable genre avec ASUS, c'est moins risqué surement selon eux.
posted the 10/06/2025 at 06:32 AM by jenicris
Et effectivement le marché est trop limité pour ce type de matériel.
Il vaut mieux vendre 6 millions de Switch 2 en quelques semaines sans réelle rupture de stock que de faire croire au succès d'une console portable Xbox en évoquant une rupture de stock de 500 unités....
Si elle sort, elle va bider, surtout à ces prix là. Ca restera une machine de niche.
Si comme le souligne 51love, les Steam Decks ce sont 5M de ventes, comment voulez-vous qu'un autre acteur fasse mieux sur cette niche ? Peut-être une PS Vita 2 et encore je ne suis pas convaincu perso.
Après le problème majeur de Sony c’est les jeux du studio qui ont perdu de leurs inspirations et de vrais propositions.
C’est temporaire
Ils ont eu leur phase chaotique de GaaS et VR2 qui a tout chamboulé, le tout enrobé d’une comm désastreuse sur les first-parties qui a clairement impacté les ventes de certains de leur jeux
Je pense que pour la génération ps6 ils partiraient sur de bases plus saines, perso je suis surpris de voir quasi le meme management après autant d’erreurs
donc là on comprends qu'en fait Microsoft n'a pas voulu s'engager même sur juste 10 millions de cpu...là on comprends que la stratégie est une sorte de commande groupé avec Asus, Lenovo, etc.
Si il n'y a pas assez de participants pour atteindre 10 millions cela devrait vite être bérézina.
On a du mal à comprendre dès lors comment Asus, Lenovo,etc vont être gagner si chacun en commercialise 2, 3 ou 4 millions où est le marché pour ces fabricants?
En plus dans l'histoire c'est des ventes qui vont faire concurrence à Steam et peut-être que cela explique qu'on est pas prêt de voir la remplaçante du Steamdeck arrivé.
Sortir une console on comprends le business mais là pour le coup Microsoft s'est-il vraiment où il va?
Juste la marque "Xbox" ne suffit plus à faire lever les foules. Pas plus que Steam dans tous les cas...
...déjà la comm pour la série X/S a été catastrophique...on imagine mal qui va donc faire le boulot de la comm et c'est pourtant indispensable pour avoir un lancement réussi et viser le succès.
J'ai zéro confiance en leur modèle. La VITA n'a jamais eu un message rendu public vis-à-vis de leur échec, ils ont laissé couler la chose, continuer des mises à jours récente de merde contre les pirates qui voyaient du potentiel à exploiter sur un hardware.....MORT !!! L'arrogance de Sony quoi....
Et d'ailleurs c'est possible qu'il en sera de même pour leur prochaine console de salon, si jamais ils jugent qu'ils sont incapables ou pas surs d'en vendre disons au moins dans les 20~30 millions d'unités soit +/- comme les Xbox Series pour que ça justifie vraiment l'engagement et lancer la production, ils vont surement l'annuler et laisser plutôt les tiers faire ça à leur place du moins pour ceux qui sont prêts à prendre ce risque (comme Asus, Lenovo ?) en sachant que la marque Xbox à l'heure actuelle ne fait plus rêver grand monde, ils n'ont aucune garantie.