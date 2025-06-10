La console portable a été annulée parce qu'AMD voulait un engagement de plus de 10 millions d'unités pour justifier la fabrication d'un SoC dédié, mais avec Steam Deck ne vendant qu'environ 5 millions d'unités et ASUS ROG/Lenovo Legion ne vendant que 1 à 2 millions, MS ne voulait pas prendre le risque.

C'était censé être une console portable comme le fait Sony.

Y a quelques mois Jez Corden et Tom Warren avaient dit que le dev de la portable Xbox en interne était mis à l'écart mais n'était pas encore annuléDésormais elle l'est selon KeplerL2, leaker très fiable AMD:Savez-vous s'ils voulaient le promouvoir comme un appareil haut de gamme contre les portables PC bien qu'il s'agisse d'une console, ou s'agissait-il simplement d'un autre PC portable ?Avec les propos de Microsoft hier, il leur resterait donc en interne la plateforme hybride de salon prévu pour fin 2026/2027C'est pour cela qu'ils font divers OEM portable genre avec ASUS, c'est moins risqué surement selon eux.