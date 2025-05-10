J'en suis a une vingtaine d'heures et ok les panoramas sont beaux et le système de combat fait toujours le café, mais on s'emmerde un peu non ?
L'histoire de Tsushima n’était pas dingue, mais au moins t’étais un peu dedans, là on ronfle au moindre PNJ qui ouvre la bouche et il ne se passe quasi rien d’intéressant dans la trame principale. Atsu est fadasse comparé a Jin et tu sens d'avance qu'elle n'aura aucune évolution, le jeu est a peine plus beau que Tsushima alors qu'on est sur PS5 et semble bien moins fini (j'ai eu plusieurs petits bugs ici et là).
Même la VF est ultra mid avec notamment des gamins qui ont parfois des voix d'adultes et des vieux qui ont la voix de jeunes (oui les voix japonaises c'est mieux, je sais, mais ça me gonfle de lire pendant que je joue).
J'en attendais rien et pourtant je suis déçu.
Sony c'est vraiment pas ça sur les seconds opus de leurs open world en dehors de Spider-Man 2.
C'est carré, mais c'est "cahier des charges Ubi" avec plus de budget et tout de même un système de combat plus poussé.
Et j'avoue que les enfants avec les voix d'adulte (surtout les garçons je remarque).
Pareil pour les bugs, le jeu est sorti depuis plusieurs jours, a eu un énorme patch Day One, et j'ai souvent un bug à la con qui revient : je ramasse une arme en combat et impossible de la lancer. Le combat suivant oui, un peu plus tard non...
Le jeu avait des qualité artistiques, mais c'était plat et emmerdant déjà a mes yeux
Et de ce que j'ai lu, c'est tjs pareil avec GoY.
Les mecs manquent certainement de talent pour faire des personnages charismatiques, interessants, avec un aspect narratif vraiment poussé
Bah déjà sur PS4, leurs open world maisons etaient pas dingues, le meilleur pour moi c'était Horizon ZD, c'était cool, mais pas non plus renversant.
On attend tjs un excellent open world de leur part, peut etre Intergalactic (sil l'est? ) Pour le moment, Sony a tjs été largement meilleur dans les propositions plus fermées et linéaires.
Il se passe rien dans les open world de Sony j'ai l'impression, c'est fade tout comme les Ubisoft en fait. Et perso le premier est mou je trouve.
RDR2 et Witcher 3 ont encore une grosse longueur d'avance dans le genre. L'un pour son monde ouvert et l'autre pour sa mise en scène et écriture.
Toujours pas fait Spiderman 2 au passage.
Vrai
Mais bon après vous êtes peut-être devenus trop vieux pour ces conneries.
Moi j'ai eu mon perso qui s'est coincé lors d'un ramassage d'objet. J'ai du relancer la save, ça m'a lancé une cinématique de résolution de quête que j'avais jamais vu, je sais même pas si j'avais lancé cette quete
J'ai aussi fini un sauvetage de loup, mais j'ai pas eu le point d'upgrade de compétences du loup... mais j'en ai eu deux d'un coup en en finissant un autre.
51love t'avais aimé GoT?
J'avais aimé sans plus, mais j'ai quand même eu du plaisir a le platiner, là je sais d'avance que jamais je le ferais.
Mec t'es un 91, on a pas un écart d'âge de 20 ans non plus
Non, on a juste joué à énormément de jeu tu n'as pas idée... Mais dans mon cas, c'est pareil et je suis même bien plus exigeant que guiguif et shanks , je laisse difficilement passer une recette que j'ai vu 50 fois !!! Qu'importe le monde autour et le gameplay, si tu fais peu voir aucun effort sur l'écriture, les personnages et le scénario, tu me perds.
J'ai pas encore fini AC Shadows et vu comme c'est un peu la même histoire, je l'ai acheté mais pas sur de le lancer avant un bon moment.
Le Japon féodal aide pas non plus, faut qu'ils arrêtent avec cette période, en plus j'ai l'impression que c'est trop chaud de proposer un bon scenario avec cette époque, à chaque fois c'est de la merde que ce soit AC shadow, Tsushima, Rise of Ronin, Ishin... Un petit 7.
Ceci dit pour ce nouvel opus je ne le sentais pas vraiment depuis longtemps moi aussi, même si je dois réserver mon jugement final à plus tard. GoT était un jeu très bon dans sa jouabilité et sa performance technique mais comme tous les OW modernes ou presque, sa boucle de gameplay était vite redondante. Ce qui tenait les gens en haleine c’était l’histoire de Jin et son aura grandissante au fil du jeu. Ici ça a l’air moins bien. Le seul « risque » qu’ils ont pris me paraît être justement celui qu’il ne fallait surtout pas prendre… Ça aurait été mieux d’oser quelque chose au niveau gameplay. Enfin bref on verra bien les ventes et les retours joueurs.