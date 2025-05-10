J'en suis a une vingtaine d'heures et ok les panoramas sont beaux et le système de combat fait toujours le café, mais on s'emmerde un peu non ?L'histoire de Tsushima n’était pas dingue, mais au moins t’étais un peu dedans, là on ronfle au moindre PNJ qui ouvre la bouche et il ne se passe quasi rien d’intéressant dans la trame principale. Atsu est fadasse comparé a Jin et tu sens d'avance qu'elle n'aura aucune évolution, le jeu est a peine plus beau que Tsushima alors qu'on est sur PS5 et semble bien moins fini (j'ai eu plusieurs petits bugs ici et là).Même la VF est ultra mid avec notamment des gamins qui ont parfois des voix d'adultes et des vieux qui ont la voix de jeunes (oui les voix japonaises c'est mieux, je sais, mais ça me gonfle de lire pendant que je joue).J'en attendais rien et pourtant je suis déçu.Sony c'est vraiment pas ça sur les seconds opus de leurs open world en dehors de Spider-Man 2.