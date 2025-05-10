HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix > blog
Plus rien n'arrête Demon Slayer!
Box Office Mondial


1 Ne Zha 2 $1,902,337,333
2 Lilo & Stitch $1,037,271,041
3 A Minecraft Movie $957,849,195
4 Jurassic World: Rebirth $867,709,655
5 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Movie - Infinity Castle $757,633,973
6 How to Train Your Dragon $635,489,273
7 F1: The Movie $627,927,111
8 Superman $615,784,465
9 Mission: Impossible - The Final Reckoning $598,767,057
10 The Fantastic Four: First Steps $521,543,398
11 The Conjuring: Last Rites $458,204,806
12 Captain America: Brave New World $415,101,577
13 Thunderbolts* $382,436,917

Il y a peu on pensait qu'il allait dépasser Superman et F1...là c'est carrément Jurassic Parc qu'il va sans doute aller chercher

Demon Slayer:
score US $124,633,973
score reste du monde $633,000,000

Cela va clairement pousser les grands studios Us à produire et financer de plus en plus de projet de type Manga car suite à la chute des Comics ont comprends maintenant où se trouve la nouvelle poule aux oeufs d'or.

Cela devrait débloquer le projet Akira en film qui est évoqué depuis des années.
    posted the 10/05/2025 at 09:04 PM by newtechnix
    comments (3)
    jaysennnin posted the 10/05/2025 at 09:07 PM
    la perf de conjuring, pas mal pour un film d'horreur non ?
    kikoo31 posted the 10/05/2025 at 09:08 PM
    punaise,ça sert à quoi si tous les films chinois dominent le monde
    newtechnix posted the 10/05/2025 at 09:08 PM
    jaysennnin
