Box Office Mondial
1 Ne Zha 2 $1,902,337,333
2 Lilo & Stitch $1,037,271,041
3 A Minecraft Movie $957,849,195
4 Jurassic World: Rebirth $867,709,655
5 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Movie - Infinity Castle $757,633,973
6 How to Train Your Dragon $635,489,273
7 F1: The Movie $627,927,111
8 Superman $615,784,465
9 Mission: Impossible - The Final Reckoning $598,767,057
10 The Fantastic Four: First Steps $521,543,398
11 The Conjuring: Last Rites $458,204,806
12 Captain America: Brave New World $415,101,577
13 Thunderbolts* $382,436,917
Il y a peu on pensait qu'il allait dépasser Superman et F1...là c'est carrément Jurassic Parc qu'il va sans doute aller chercher
Demon Slayer:
score US $124,633,973
score reste du monde $633,000,000
Cela va clairement pousser les grands studios Us à produire et financer de plus en plus de projet de type Manga car suite à la chute des Comics ont comprends maintenant où se trouve la nouvelle poule aux oeufs d'or.
Cela devrait débloquer le projet Akira en film qui est évoqué depuis des années.