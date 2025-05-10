Autrefois, la note d’un test faisait tout : elle décidait du succès d’un jeu, du débat entre potes, voire des ventes.
Aujourd’hui, entre Metacritic, les critiques vidéo sur YouTube, les avis Steam, les retours Reddit et les impressions day one, le poids des “tests officiels” semble s’effriter.
Certains disent que les notes sont devenues inutiles — qu’un simple ressenti, ou un “j’aime / j’aime pas”, suffit.
D’autres estiment qu’elles restent nécessaires pour situer la qualité d’un jeu dans un océan de sorties hebdomadaires.
-> Doit-on abandonner les notes chiffrées ?
-> Les tests modernes doivent-ils redevenir plus subjectifs, plus narratifs, plus proches du ressenti joueur ?
-> Ou au contraire, garder une grille claire, même si elle est imparfaite ?
Et surtout : à qui faites-vous le plus confiance aujourd’hui ?
Les sites spécialisés ? Les créateurs de contenu ? Ou votre propre instinct de joueur ?
non on ne doit pas abandonner les note chiffrée, on doit juste indique a quoi chaque chiffre correspond (donc mettre les chiffres en contexte)
Les tests modernes doivent-ils redevenir plus subjectifs, plus narratifs, plus proches du ressenti joueur ?
il ne saurait pas y avoir plus subjectif que les test moderne
Ou au contraire, garder une grille claire, même si elle est imparfaite ?
il faut une grille claire, mais surtout plus technique et moins émotionelle
Et surtout : à qui faites-vous le plus confiance aujourd’hui ?
mon instinct de joueurs, et il se trompe que très rarement,plus aucune confiance dans le net... au pire je trouve que même une IA facon chat gpt peut te donner une meilleurs note que tout les journaliste du net pour peu que tu lui demande de ne pas se faire biaisée par les test du net
Il ne faut juste pas oublier que cela reflète uniquement l'avis de la personne qui teste le jeu, ce que beaucoup ne comprennent absolument pas et refusent de comprendre.
Car chaque personne a son expérience, ressenti et vécu, et que chaque personne est différente.
Ça aussi, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce simple fait.
Après, il ne faut pas oublier non plus de se méfier des médias et des Youtubers corrompus.
Si j'ai un doute je vais regarder les test plus en profondeur, digital foundry et compagnie je m'en tape complet.
Après il ya des surprises comme clair obscur ou j'ai appris l'existence du jeu le jour de sa sortie, je l'ai pris sans avoir vue de test, bande annonce, vidéo, juste du feeling .
Que ce soit en film série ou jeux c’est moi qui décide de ce que j’en pense.
Comme tu dis, le problème n'est pas la note, mais le testeur, car "le moi" a pris le pas sur l'esprit critique.
Pour corriger cela, il faut exiger deux choses, à mon avis : des critiques indépendants pour garantir l'honnêteté, et surtout, une grille de lecture universelle qui étalonne la méthode d'évaluation (comme un thermomètre).
keiku shanks gamekyo oui, mettre une note en face de chaque bloc : scénario, graphismes, son, gameplay.
Shanks, qu'en penses-tu ?
https://www.gamekyo.com/blog_article481344.html