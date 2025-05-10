Autrefois, la note d’un test faisait tout : elle décidait du succès d’un jeu, du débat entre potes, voire des ventes.Aujourd’hui, entre Metacritic, les critiques vidéo sur YouTube, les avis Steam, les retours Reddit et les impressions day one, le poids des “tests officiels” semble s’effriter.Certains disent que les notes sont devenues inutiles — qu’un simple ressenti, ou un “j’aime / j’aime pas”, suffit.D’autres estiment qu’elles restent nécessaires pour situer la qualité d’un jeu dans un océan de sorties hebdomadaires.-> Doit-on abandonner les notes chiffrées ?-> Les tests modernes doivent-ils redevenir plus subjectifs, plus narratifs, plus proches du ressenti joueur ?-> Ou au contraire, garder une grille claire, même si elle est imparfaite ?Et surtout : à qui faites-vous le plus confiance aujourd’hui ?Les sites spécialisés ? Les créateurs de contenu ? Ou votre propre instinct de joueur ?