[Débat] Faut-il encore des tests avec des notes ?
Autrefois, la note d’un test faisait tout : elle décidait du succès d’un jeu, du débat entre potes, voire des ventes.
Aujourd’hui, entre Metacritic, les critiques vidéo sur YouTube, les avis Steam, les retours Reddit et les impressions day one, le poids des “tests officiels” semble s’effriter.

Certains disent que les notes sont devenues inutiles — qu’un simple ressenti, ou un “j’aime / j’aime pas”, suffit.
D’autres estiment qu’elles restent nécessaires pour situer la qualité d’un jeu dans un océan de sorties hebdomadaires.

-> Doit-on abandonner les notes chiffrées ?
-> Les tests modernes doivent-ils redevenir plus subjectifs, plus narratifs, plus proches du ressenti joueur ?
-> Ou au contraire, garder une grille claire, même si elle est imparfaite ?

Et surtout : à qui faites-vous le plus confiance aujourd’hui ?
Les sites spécialisés ? Les créateurs de contenu ? Ou votre propre instinct de joueur ?

    posted the 10/05/2025 at 07:43 AM by julie54
    comments (15)
    keiku posted the 10/05/2025 at 07:53 AM
    ca devient redondant les sujet...

    non on ne doit pas abandonner les note chiffrée, on doit juste indique a quoi chaque chiffre correspond (donc mettre les chiffres en contexte)

    Les tests modernes doivent-ils redevenir plus subjectifs, plus narratifs, plus proches du ressenti joueur ?

    il ne saurait pas y avoir plus subjectif que les test moderne

    Ou au contraire, garder une grille claire, même si elle est imparfaite ?

    il faut une grille claire, mais surtout plus technique et moins émotionelle

    Et surtout : à qui faites-vous le plus confiance aujourd’hui ?

    mon instinct de joueurs, et il se trompe que très rarement,plus aucune confiance dans le net... au pire je trouve que même une IA facon chat gpt peut te donner une meilleurs note que tout les journaliste du net pour peu que tu lui demande de ne pas se faire biaisée par les test du net
    nicolasgourry posted the 10/05/2025 at 07:54 AM
    Le défaut de la note chiffrée n'est pas son existence (elle reste un repère indispensable, comme le thermomètre) mais son utilité est compromise par l'absence d'une grille de lecture universelle et rigoureuse, ce qui rend l'honnêteté et l'analyse détaillée du critique absolument cruciales pour justifier la mesure.
    adamjensen posted the 10/05/2025 at 08:02 AM
    Pour moi, oui, il faut qu'il y ait des notes.
    Il ne faut juste pas oublier que cela reflète uniquement l'avis de la personne qui teste le jeu, ce que beaucoup ne comprennent absolument pas et refusent de comprendre.
    Car chaque personne a son expérience, ressenti et vécu, et que chaque personne est différente.
    Ça aussi, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce simple fait.
    Après, il ne faut pas oublier non plus de se méfier des médias et des Youtubers corrompus.
    jf17 posted the 10/05/2025 at 08:03 AM
    Si un jeu me tente, je regarde juste la note et les points positifs et négatif.
    Si j'ai un doute je vais regarder les test plus en profondeur, digital foundry et compagnie je m'en tape complet.
    Après il ya des surprises comme clair obscur ou j'ai appris l'existence du jeu le jour de sa sortie, je l'ai pris sans avoir vue de test, bande annonce, vidéo, juste du feeling .
    ratchet posted the 10/05/2025 at 08:06 AM
    Non. Plus de test 3/4 sont dans les choux.
    Que ce soit en film série ou jeux c’est moi qui décide de ce que j’en pense.
    nicolasgourry posted the 10/05/2025 at 08:10 AM
    adamjensen L'évaluation la plus fiable ne se trouve plus dans un test unique, mais dans la convergence des points de vue et des analyses, ce qui ressort le plus souvent, comme pour un souci médical, de voir plusieurs médecins.
    adamjensen posted the 10/05/2025 at 08:15 AM
    nicolasgourry
    osiris67 posted the 10/05/2025 at 08:17 AM
    En vrai achetez vos jeux selons vos gouts et arrêtez de vous faire sucer la cervelle par des hypes en cartons ou des test trafiqués.
    hatefield posted the 10/05/2025 at 08:20 AM
    Le problème n'est pas la note mais le testeur, où il semblerait que l'objectivité est morte dans notre époque. Le moi est devenu plus important que l'esprit critique.
    kikoo31 posted the 10/05/2025 at 08:26 AM
    osiris67
    nicolasgourry posted the 10/05/2025 at 08:27 AM
    hatefield
    Comme tu dis, le problème n'est pas la note, mais le testeur, car "le moi" a pris le pas sur l'esprit critique.
    Pour corriger cela, il faut exiger deux choses, à mon avis : des critiques indépendants pour garantir l'honnêteté, et surtout, une grille de lecture universelle qui étalonne la méthode d'évaluation (comme un thermomètre).
    osiris67 posted the 10/05/2025 at 08:29 AM
    kikoo31 J aurai jamais decouvert des pepites comme Tormented Souls, Fobia ou Signalis si j attendais un test mainstream. Nos meilleurs expériences gaming sont souvent ceux qu'on decouvre par nous mêmes, loin des sites de JV.
    kikoo31 posted the 10/05/2025 at 08:29 AM
    https://youtu.be/scII4RAmj_8?si=L3C9rnQhcBjmPyL-&t=45
    solarr posted the 10/05/2025 at 08:37 AM
    Rien ne vaudra l'avis de 3 personnes sur un même test, ce que faisait les magazines des années ordis 80-90 et les magazines consoles de l’epoque comme consoles +, gen4, player one, et jv.com un temps.

    keiku shanks gamekyo oui, mettre une note en face de chaque bloc : scénario, graphismes, son, gameplay.

    Shanks, qu'en penses-tu ?
    nicolasgourry posted the 10/05/2025 at 08:43 AM
    solarr par rapport à ce que tu dis, j'ai fait cet article
    https://www.gamekyo.com/blog_article481344.html
