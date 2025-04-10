J'ai enfin platiné le jeu après 78H!J'ai adoré le jeu, je trouve que Falcom a vraiment cherché à rendre le jeu le plus attractive possible à leur manière.Je conçois que l'histoire est lent à démarrer mais elle est essentiel pour la suite vu que c'est une trilogie c'est comme pour le remake de FF7.L'histoire prend son temps et met les bases pour instaurer son lore.Les personnages sont très attachants, le duo Joshua-Estelle fonctionne très bien et jolie travail des nouveaux seiyu pour le doublage.Les pnj ont leur propre histoire et ça accentue le fait d'avoir un monde vivant. Gros travail sur les villes, Falcom a rendu une copie parfaite des villes de l'original. Et quelle fin! Franchement ça donne envie de voir la suite!Comme dirait Frieren-sensei: ''Les moments que nous passons avec les personnages, même les plus ordinaires, deviennent des souvenirs précieux et fait qu'on s'attache à eux et ça c'est beau!Gameplay: Alors c'est du haut level dans les paniers du tour par tour! Le gameplay est fluide, l'animation est magnifique, le tour par tour est très dynamique tu t'ennuies jamais.Ils ont amélioré la formule des soutiens bien meilleur que dans daybreak ( où tu étais obligé de te coller à un perso c'était relou). Tu peux deny les tours des ennemis pour prendre l'avantage des combats.Estelle,Joshua voir Zin sont plus forts que dans les autres jeux et même que dans l'original (je crois) enfin ils ont amélioré leur skill.J'aurais mis comme défaut le fait que les amélioration arrivent trop vite mais finalement quand tu joues en Nightmare ou Difficile, bah t'es bien content d'avoir ces améliorations.Le moment avec les trois filles c'était criminel cette partie du jeu. Ils ont pété un câble, c'était tellement dur en Nightmare. J'ai niqué toutes mes ressources.Points négatif:-La trad FR vu qu'elle est pas calqué sur le japonais et du coup bah des fois les personnages ils disent pas ce qu'il y'a marqué dans le texte.-La trad fr sur les arts: Juste criminel xD- La pèche où est la fucking pèche dans le jeu, ce n'est pas un jrpg si il y'a pas la pèche là!-Spoils des quêtes enigmes et cachésVoila j'ai adoré le jeu et vivement la suite!