Steve Race, un dirigeant de Sony Computer Entertainment America (SCEA), a fait un coup de com énorme qui a marqué l’histoire, c’était en 1995 avec son fameux “Two ninety-nine”.Ce n’était pas un prix choisi au hasard : Sony visait directement Sega, qui venait d’annoncer la sortie surprise de sa Saturn… à 399 dollars.Depuis 1995, le prix des consoles a tendance à augmenter progressivement avec le temps.Mais ce qui marque surtout aujourd’hui, c’est que les prix peuvent grimper au cours d’une même génération, alors qu’ils avaient historiquement tendance à baisser ou rester stables au fil des années.Plusieurs raisons expliquent cette évolution :Des consoles plus complexes et performantes demandent des composants plus coûteux.Les coûts de fabrication, de transport et les taxes douanières ont augmenté.L’inflation joue aussi un rôle non négligeable.Même si Nintendo et Microsoft ont eux aussi augmenté leurs prix ces dernières années, aucun n’a réalisé un coup de communication aussi simple et marquant que Sony avec son “Two Ninety-Nine”.Sony avait créé un message clair, accessible et fort, qui a profondément marqué les joueurs.Aujourd’hui, avec des prix dépassant souvent les 500 €, ce contraste historique crée une forme de gêne chez certains fans — non pas tant à cause du prix élevé, mais parce qu’il continue d’augmenter au lieu de baisser, comme avant.