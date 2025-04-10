profile
Coup de génie à coût de gêne


Steve Race, un dirigeant de Sony Computer Entertainment America (SCEA), a fait un coup de com énorme qui a marqué l’histoire, c’était en 1995 avec son fameux “Two ninety-nine”.
Ce n’était pas un prix choisi au hasard : Sony visait directement Sega, qui venait d’annoncer la sortie surprise de sa Saturn… à 399 dollars.

Depuis 1995, le prix des consoles a tendance à augmenter progressivement avec le temps.
Mais ce qui marque surtout aujourd’hui, c’est que les prix peuvent grimper au cours d’une même génération, alors qu’ils avaient historiquement tendance à baisser ou rester stables au fil des années.

Plusieurs raisons expliquent cette évolution :
Des consoles plus complexes et performantes demandent des composants plus coûteux.
Les coûts de fabrication, de transport et les taxes douanières ont augmenté.
L’inflation joue aussi un rôle non négligeable.

Même si Nintendo et Microsoft ont eux aussi augmenté leurs prix ces dernières années, aucun n’a réalisé un coup de communication aussi simple et marquant que Sony avec son “Two Ninety-Nine”.

Sony avait créé un message clair, accessible et fort, qui a profondément marqué les joueurs.

Aujourd’hui, avec des prix dépassant souvent les 500 €, ce contraste historique crée une forme de gêne chez certains fans — non pas tant à cause du prix élevé, mais parce qu’il continue d’augmenter au lieu de baisser, comme avant.
https://www.youtube.com/watch?v=ExaAYIKsDBI
    posted the 10/04/2025 at 07:10 PM by nicolasgourry
    comments (10)
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 07:14 PM
    maintenant le prix ils le cachent
    et meme ils ont meme plus les couilles de faire ca en personne et se confronter a la reaction du publique
    jaysennnin posted the 10/04/2025 at 07:20 PM
    skuldleif et disney+ qui a augmenté aussi en scred pendant que microsoft prenait les foudres du public
    keiku posted the 10/04/2025 at 07:32 PM
    mais parce qu’il continue d’augmenter au lieu de baisser, comme avant.

    la raison ? regarder le krash des année 80 et les multiples causes qui lui sont associée, comparer les causes a celle d'aujourd'hui...

    mêmes causes (au pluriel) /même résultat
    altendorf posted the 10/04/2025 at 07:56 PM
    Après la comparaison est tellement caduc. Les contextes sont pas les mêmes.
    negan posted the 10/04/2025 at 07:59 PM
    Rarement vu un article aussi débile, c'est juste incomparable.
    tab posted the 10/04/2025 at 08:00 PM
    Pour la PS3 c'était un autre discours.... : "les gens feront des heures sup pour se la payer..."
    ouroboros4 posted the 10/04/2025 at 08:00 PM
    Le contexte n'est pas du tout le même.
    Ta console à 299 dollars aujourd'hui avec l'inflation tu la payerais bien plus cher
    ravyxxs posted the 10/04/2025 at 08:10 PM
    jaysennnin C'est faux ça, Disney + ça a été officiellement annoncé après le comeback de Jimmy. Ils avaient perdu énormément d'abonné, et on tout simplement augmenter le service.
    bigsnake posted the 10/04/2025 at 08:12 PM
    negan
    Pas obligé d'être désagréable.
    rasalgul posted the 10/04/2025 at 08:24 PM
    Le but de cet article c'est de dire "Sony c'est trop bien" ou j'ai rien compris
