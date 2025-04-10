accueil
skuldleif
> blog
OK c'est maxé! et vous?
j'ai un code en rab je vous le vend 10€ paypal si vous voulez
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/04/2025 at 06:58 PM by
skuldleif
comments (
18
)
skuldleif
posted
the 10/04/2025 at 07:00 PM
j'avais pas prévu le mois gratuit en activant la facturation periodique , donc
j'ai un code en rab je vous le vend 10€ paypal si vous voulez
walterwhite
posted
the 10/04/2025 at 07:00 PM
Ça devient pénible ces posts sur le gamepass, on se croirait au marché aux puces de clignancourt.
guiguif
posted
the 10/04/2025 at 07:04 PM
T’es vraiment pas bien toi depuis l’annonce de l’augmentation
jaysennnin
posted
the 10/04/2025 at 07:07 PM
walterwhite
le gamepass fera toujours parler, y'a un certain charlatan à lunettes qui a fait au moins une dizaine de videos dessus depuis l'annonce, et je ne compte pas ses tweets
skuldleif
posted
the 10/04/2025 at 07:08 PM
jaysennnin
quand c'est a charge c'est pas penible
ouken
posted
the 10/04/2025 at 07:14 PM
Sur pc c'est un indispensable
walterwhite
posted
the 10/04/2025 at 07:16 PM
jaysennnin
JC fait bien ce qu’il veut, ici, y’a une véritable prolifération sur ce service et les magouilles qui vont avec…ça devient soulant
jaysennnin
posted
the 10/04/2025 at 07:18 PM
walterwhite
on va dire que ça contrebalance avec la myriade d'article de Big N depuis le lancement de la switch 2
calishnikov
posted
the 10/04/2025 at 07:22 PM
un code quoi?
fuji
posted
the 10/04/2025 at 07:23 PM
Skuldleif
azy j'achete
zekk
posted
the 10/04/2025 at 07:25 PM
walterwhite
skuldleif
posted
the 10/04/2025 at 07:26 PM
calishnikov
gp ultimate
fuji
azy
wickette
posted
the 10/04/2025 at 07:41 PM
jaysennnin
Contrebalances rien du tout. Après un lancement de console, chaque 7-8 ans c'est naturel d'avoir pleins d'articles
C'est un peu mieux que le damage control pour nous justifier un abonnement GP qui a monté de prix 3 fois en 3 ans et qui à 30 EUR maintenant,...jusqu'à la prochaine augmentation
.
J'ose espérer que pour la PS6 on ait pleins d'articles, sinon c'est qu'on est sur un site qui parle plus d'augmentation de prix que d'une nouvelle console et ce serait pathétique
...Je veux pas dire pour la prochaine xbox parce qu'on en sait rien de si elle existera
skuldleif
posted
the 10/04/2025 at 07:46 PM
wickette
on sait AMD et MS l'ont annoncé +
https://pausehardware.com/xbox-magnus-next-zen-6-rdna-5-et-4k120-fps/
phase final de prod
mon article m'a permis de vendre mon code malgre toute votre haine
bsartkoum
skuldleif
posted
the 10/04/2025 at 07:47 PM
de dev*
wickette
posted
the 10/04/2025 at 07:50 PM
skuldleif
haine c'est un peu un mot fort pour une divergence sur un gamepass tkt
.
Les plans peuvent changer, xbox c'est un peu chaotique ils disent tout et leur contraire malheureusement dernièrement
jaysennnin
posted
the 10/04/2025 at 07:55 PM
wickette
je disais ça pour rire hein, les gens s'emmerdent sur le site entre deux plantages d'erreur 505, mais bon c'est aussi le sujet du moment sur twitter et reddit
ravyxxs
posted
the 10/04/2025 at 08:14 PM
skuldleif
et
jaysennnin
joue leur position au taf on a l'impression
Je pense que ce sont les seuls Pro M du site avec Negan à présent.
