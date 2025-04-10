profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 699
visites since opening : 1604488
skuldleif > blog
OK c'est maxé! et vous?


j'ai un code en rab je vous le vend 10€ paypal si vous voulez
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/04/2025 at 06:58 PM by skuldleif
    comments (18)
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 07:00 PM
    j'avais pas prévu le mois gratuit en activant la facturation periodique , donc
    j'ai un code en rab je vous le vend 10€ paypal si vous voulez
    walterwhite posted the 10/04/2025 at 07:00 PM
    Ça devient pénible ces posts sur le gamepass, on se croirait au marché aux puces de clignancourt.
    guiguif posted the 10/04/2025 at 07:04 PM
    T’es vraiment pas bien toi depuis l’annonce de l’augmentation
    jaysennnin posted the 10/04/2025 at 07:07 PM
    walterwhite le gamepass fera toujours parler, y'a un certain charlatan à lunettes qui a fait au moins une dizaine de videos dessus depuis l'annonce, et je ne compte pas ses tweets
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 07:08 PM
    jaysennnin quand c'est a charge c'est pas penible
    ouken posted the 10/04/2025 at 07:14 PM
    Sur pc c'est un indispensable
    walterwhite posted the 10/04/2025 at 07:16 PM
    jaysennnin JC fait bien ce qu’il veut, ici, y’a une véritable prolifération sur ce service et les magouilles qui vont avec…ça devient soulant
    jaysennnin posted the 10/04/2025 at 07:18 PM
    walterwhite on va dire que ça contrebalance avec la myriade d'article de Big N depuis le lancement de la switch 2
    calishnikov posted the 10/04/2025 at 07:22 PM
    un code quoi?
    fuji posted the 10/04/2025 at 07:23 PM
    Skuldleif azy j'achete
    zekk posted the 10/04/2025 at 07:25 PM
    walterwhite
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 07:26 PM
    calishnikov gp ultimate

    fuji azy
    wickette posted the 10/04/2025 at 07:41 PM
    jaysennnin Contrebalances rien du tout. Après un lancement de console, chaque 7-8 ans c'est naturel d'avoir pleins d'articles

    C'est un peu mieux que le damage control pour nous justifier un abonnement GP qui a monté de prix 3 fois en 3 ans et qui à 30 EUR maintenant,...jusqu'à la prochaine augmentation .

    J'ose espérer que pour la PS6 on ait pleins d'articles, sinon c'est qu'on est sur un site qui parle plus d'augmentation de prix que d'une nouvelle console et ce serait pathétique ...Je veux pas dire pour la prochaine xbox parce qu'on en sait rien de si elle existera
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 07:46 PM
    wickette on sait AMD et MS l'ont annoncé + https://pausehardware.com/xbox-magnus-next-zen-6-rdna-5-et-4k120-fps/
    phase final de prod

    mon article m'a permis de vendre mon code malgre toute votre haine
    bsartkoum
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 07:47 PM
    de dev*
    wickette posted the 10/04/2025 at 07:50 PM
    skuldleif
    haine c'est un peu un mot fort pour une divergence sur un gamepass tkt .

    Les plans peuvent changer, xbox c'est un peu chaotique ils disent tout et leur contraire malheureusement dernièrement
    jaysennnin posted the 10/04/2025 at 07:55 PM
    wickette je disais ça pour rire hein, les gens s'emmerdent sur le site entre deux plantages d'erreur 505, mais bon c'est aussi le sujet du moment sur twitter et reddit
    ravyxxs posted the 10/04/2025 at 08:14 PM
    skuldleif et jaysennnin joue leur position au taf on a l'impression

    Je pense que ce sont les seuls Pro M du site avec Negan à présent.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo