jaysennnin
jaysennnin
> blog
Les "Je me désabonne du Gamepass"... Gros LOL...
Amazon
Eneba
et ce doit être pareil ailleurs, bref même syndrome que la PS5 pro et mario Kart World, ça râle devant les gens mais, ça achète en catimini
posted the 10/04/2025 at 05:42 PM by jaysennnin
jaysennnin
comments (9)
9
)
ganon29
posted
the 10/04/2025 at 05:46 PM
C'est 10€ de moins... Forcément que ça se vend.
jaysennnin
posted
the 10/04/2025 at 05:53 PM
ganon29
oui je comprends, mais j'imagine que la plupart de ceux qui ont sauté dessus sont ceux qui ont clamé haut et fort qu'ils se désabonnent et arrêtent le service
zekk
posted
the 10/04/2025 at 05:55 PM
ganon29
metroidvania
posted
the 10/04/2025 at 05:55 PM
Un peu normal non ? Ou difficile a comprendre ?
sonilka
posted
the 10/04/2025 at 05:57 PM
Et oui quand tu percutes qu'après t'être désabonné tu te retrouves avec une boite vide posée à coté de la TV, tu remballes finalement ta pseudo rébellion et tu retournes dans ta petite prison dorée
grundbeld
posted
the 10/04/2025 at 05:57 PM
Sur le fond tu as totalement raison je pense. Mais après ça change pas le fait que ce que les détracteurs de ce genre de services disaient il y a déjà plusieurs années se confirme chaque fois un peu plus. Le but était d'attirer le client avec des prix très compétitifs pour ensuite augmenter successivement les tarifs. Et maintenant les gens sont piégés comme des mouches. Car si le service n'est plus payé, le client se retrouve avec rien. Strictement rien.
jaysennnin
posted
the 10/04/2025 at 06:00 PM
sonilka
skuldleif
posted
the 10/04/2025 at 06:04 PM
tu connais jsuis totalement d'accord
la question c'est dans 3 ans il sera a combien
et le cloud c'est plus possible les version series S , j'ai fait du cod hier avec le frero c'est jouable,c'est pas immonde, mais faut passer a de nouvelles version cloud
parceque leur taro officiel a atteint le prix du second palier de geforcenow + le prix du gp PC
jaysennnin
posted
the 10/04/2025 at 06:08 PM
sonilka
grundbeld
skuldleif
malgré le gamepass, j'ai quand même une centaine de jeux achetés dans la bibliothèque, l'un n'exclut pas l'autre, même si beaucoup pensent malheureusement que c'est le cas
