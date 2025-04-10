c'est une feature Officiel de la console , et c'est l'une des meilleurs feature des consoles vis a vis du PC (impossible de partager le gamepass entre 2 PC , ou de jouer simultanement au meme jeu avec steam famille)si bonne que nintendo l'ont fait sauter sur switch 2 ,inconcevable pour eux de laisser un truc pro consommateurje ne comprend pas pourquoi tout ceux qui consomment demat sur console ne l'utilise pas , certe c'est plus simple à faire sur les autres services (netflix spotify youtube premium...) ,mais MS essaie de vous arnaquer avec cette hausse donc autant vous y mettre a votre tour , a vous d'etre malin ,trouvez vous un pote et faite le!une fois fait vous n'aurez plus a vous en souciezvous pourriez payer le prix de votre Gamepass ultimate à 2 ,au lieu de le faire seul ,qui meme avec le taro officiel reviendrait a 13,5€/moisvous pouvez meme le faire entre un PC et une Xbox ,faut juste que l'abonné Gamepass ultimate soit celui sur le PC , la personne sur Xbox n'aura qu'a mettre ce compte (celui du gars sur PC) en console principal