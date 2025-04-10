profile
skuldleif > blog
comme les Netflix ,Spotify , Youtube premium.... il est desormais necessaire de partager son abonnement Gamepass !
c'est une feature Officiel de la console , et c'est l'une des meilleurs feature des consoles vis a vis du PC (impossible de partager le gamepass entre 2 PC , ou de jouer simultanement au meme jeu avec steam famille)
si bonne que nintendo l'ont fait sauter sur switch 2 ,inconcevable pour eux de laisser un truc pro consommateur

je ne comprend pas pourquoi tout ceux qui consomment demat sur console ne l'utilise pas , certe c'est plus simple à faire sur les autres services (netflix spotify youtube premium...) ,mais MS essaie de vous arnaquer avec cette hausse donc autant vous y mettre a votre tour , a vous d'etre malin ,trouvez vous un pote et faite le!
une fois fait vous n'aurez plus a vous en souciez

vous pourriez payer le prix de votre Gamepass ultimate à 2 ,au lieu de le faire seul ,qui meme avec le taro officiel reviendrait a 13,5€/mois

vous pouvez meme le faire entre un PC et une Xbox ,faut juste que l'abonné Gamepass ultimate soit celui sur le PC , la personne sur Xbox n'aura qu'a mettre ce compte (celui du gars sur PC) en console principal

https://www.xboxygen.com/News/44919-Comment-partager-son-compte-Xbox-et-le-Xbox-Game-Pass-le-tuto-complet
    posted the 10/04/2025 at 12:05 PM by skuldleif
    comments (5)
    skuldleif posted the 10/04/2025 at 12:11 PM
    et je parle meme pour playstation , ne pas l'utiliser quand on consomme demat...
    shambala93 posted the 10/04/2025 at 12:18 PM
    Dans mon entourage tout le monde se fout de Xbox. Ils ne savent même pas que le Game pass existe. Ils vont jouer à 2-3 jeux Nintendo et/ou PlayStation et basta.

    Xbox laisse indifférent !
    keiku posted the 10/04/2025 at 12:21 PM
    comme les Netflix ,Spotify , Youtube premium.... le gamepass ce dirige dans la même direction a savoir une mort lente sur la durée
    jenicris posted the 10/04/2025 at 12:21 PM
    shambala93 pareil
    zekk posted the 10/04/2025 at 12:23 PM
    C'est dingue comme vous jouez au service après-vente
