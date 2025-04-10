- Tous à genoux devant le True GOTY -
Ninja Gaiden 4
4
name : Ninja Gaiden 4
platform : PC
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
articles : 758
visites since opening : 2220740
marchand2sable > blog
Ninja Gaiden 4 aura droit à un gros DLC


La Team Ninja a officialisé un premier DLC pour Ninja Gaiden 4 lors d’une interview dans un podcast Xbox. Intitulé The Two Masters, ce contenu mettra une nouvelle fois en avant le légendaire Ryu Hayabusa ainsi que Yakumo, le ninja corbeau, chacun disposant de nouvelles armes inédites visibles sur l’artwork officiel ci-dessus.

Ce DLC scénarisé, inclus dans la Deluxe Edition, prendra place après la fin du jeu et proposera également des défis supplémentaires, dont certains d’une difficulté particulièrement relevée. D’autres informations seront dévoilées dans les mois précédant sa sortie, prévue pour le début de l’année prochaine.
    tags : xbox ninja gaiden 4 ninja gaiden 4 news ninja gaiden 4 infos ninja gaiden 4 nouvelles infos ninja gaiden 4 dlc ninja gaiden 4 ryu hayabusa ninja gaiden 4 the two masters ninja gaiden 4 dlc the two masters xbox podcast
    posted the 10/04/2025 at 10:46 AM by marchand2sable
    comments (13)
    marchand2sable posted the 10/04/2025 at 10:50 AM
    Les enfoirés ils ont mis ma Faux Écliptique adorée de Ninja Gaiden 2 en DLC (j’oublierai jamais mon carnage avec cette faux sur la version Xbox 360 ). Je sais que les DLC c’est le sheitan, mais pour Ninja Gaiden je suis trop faible...
    raioh posted the 10/04/2025 at 10:54 AM
    On va attendre sagement l’édition suivante avec tout le contenu dedans, comme d'habitude avec cette licence.
    ravyxxs posted the 10/04/2025 at 10:58 AM
    Jeu sans DENUVO, ça c'est bon pour les performances.
    bladagun posted the 10/04/2025 at 11:00 AM
    Bon bah plus day one du coup
    marchand2sable posted the 10/04/2025 at 11:06 AM
    raioh ravyxxs bladagun

    Je sais que ça la fout mal ce DLC, mais j’ai mis l’article à jour, il sera inclus dans la Deluxe Edition. J’ignore si les prochains DLC (et s’il y en a) seront également compris dans cette Deluxe Edition. S'il y a un autre DLC en tout cas, une version Black fin 2026 est sur a 100%.
    guiguif posted the 10/04/2025 at 11:15 AM
    raioh marchand2sable Vu que c'est MS derriere, pas sur qu'il y ai une nouvelle édition.
    nikolastation posted the 10/04/2025 at 11:36 AM
    raioh Pareil. Ça suffit les jeux amputés de leur contenu AVANT leur sortie. Sérieux.
    ravyxxs posted the 10/04/2025 at 11:40 AM
    marchand2sable Ce DLC est day one ?
    marchand2sable posted the 10/04/2025 at 11:42 AM
    guiguif

    Ah ouais pourquoi ?

    ravyxxs

    Non début 2026 sans précision.
    guiguif posted the 10/04/2025 at 11:49 AM
    marchand2sable Pas le souvenir que MS ressorte ses jeux (en dehors de la version GOTY de Recore) en dehors d'un probable remaster sur la prochaine gen.
    kirk posted the 10/04/2025 at 11:52 AM
    Ça sera pas day one pour moi. Rien que Ryu relégué au second plan et le reste de son arsenal dispo via des dlc ça m'a bien refroidi.
    masharu posted the 10/04/2025 at 11:55 AM
    Ils auraient pu mettre Momiji et Rachel en DLC, mais même pas .
    marchand2sable posted the 10/04/2025 at 12:16 PM
    guiguif

    Du coup faut que je me renseigne si la Deluxe comprends les autres DLC, je suis sur que ce n'est que le premier celui-ci.

    masharu

    Je pense dans le prochain DLC les Babes, par contre faut que la Team Ninja Rework Ayane, elle pue du cul, en maître ninja dans NG2Black on ramasse pour rien a cause du peu de dégâts qu'elle fait. C'était trop difficile pour rien sa mission a Venise.
