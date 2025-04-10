La Team Ninja
a officialisé un premier DLC
pour Ninja Gaiden 4
lors d’une interview dans un podcast Xbox
. Intitulé The Two Masters
, ce contenu mettra une nouvelle fois en avant le légendaire Ryu Hayabusa
ainsi que Yakumo
, le ninja corbeau, chacun disposant de nouvelles armes inédites visibles sur l’artwork officiel ci-dessus.
Ce DLC
scénarisé, inclus dans la Deluxe Edition
, prendra place après la fin du jeu et proposera également des défis supplémentaires, dont certains d’une difficulté particulièrement relevée. D’autres informations seront dévoilées dans les mois précédant sa sortie, prévue pour le début de l’année prochaine.
Je sais que ça la fout mal ce DLC, mais j’ai mis l’article à jour, il sera inclus dans la Deluxe Edition. J’ignore si les prochains DLC (et s’il y en a) seront également compris dans cette Deluxe Edition. S'il y a un autre DLC en tout cas, une version Black fin 2026 est sur a 100%.
Ah ouais pourquoi ?
ravyxxs
Non début 2026 sans précision.
Du coup faut que je me renseigne si la Deluxe comprends les autres DLC, je suis sur que ce n'est que le premier celui-ci.
masharu
Je pense dans le prochain DLC les Babes, par contre faut que la Team Ninja Rework Ayane, elle pue du cul, en maître ninja dans NG2Black on ramasse pour rien a cause du peu de dégâts qu'elle fait. C'était trop difficile pour rien sa mission a Venise.