Je demande votre aide
Mon fils de 8 ans a basculé de Sonic à Mario et s'est pris d'une passion viscérale pour Super Mario 64 (N64 et NDS).
Résultat, il recherche frénétiquement le moindre mod au sujet de ces deux versions.
Vous auriez pas un site web qui regroupe tous les mods de ces deux jeux pour que je puisse lui en faire profiter ?
C'est le genre de gosse, lorsqu'il se passionne pour un sujet, il le décortique dans tous les sens. Très bon signe s'il trouve un métier qui l'intéresse.
Merci d'avance
tags :
posted the 10/04/2025 at 09:10 AM by sussudio
Sur 3DS je sais qu'il y a des mods pour jouer à des jeux NDS en 3D dont Mario 64