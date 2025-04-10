Je demande votre aide



Mon fils de 8 ans a basculé de Sonic à Mario et s'est pris d'une passion viscérale pour Super Mario 64 (N64 et NDS).



Résultat, il recherche frénétiquement le moindre mod au sujet de ces deux versions.



Vous auriez pas un site web qui regroupe tous les mods de ces deux jeux pour que je puisse lui en faire profiter ?



C'est le genre de gosse, lorsqu'il se passionne pour un sujet, il le décortique dans tous les sens. Très bon signe s'il trouve un métier qui l'intéresse.



Merci d'avance