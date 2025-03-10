profile
La Console qui a faillit battre la PS3 : La Xbox 360 ! (Sakharu)
Ca s'est joué a un cercle rouge.

    comments (10)
    altendorf posted the 10/03/2025 at 05:44 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=f2djiYTF9zY
    hatefield posted the 10/03/2025 at 05:45 PM
    Les deux ont perdu tellement d'argent sur cette gen, mais c'était une guerre incroyable j'en ai vraiment un bon souvenir.
    cyr posted the 10/03/2025 at 06:02 PM
    Perdu ? C'est relatif.

    Qui a baisser la prix de sa console suite a un lancement catastrophique ? En enlevant la rétro-compatibilité ?
    fdestroyer posted the 10/03/2025 at 06:12 PM
    cyr Je suis d'accord. Elle a perdu (et encore, sur la fin) en nombre absolu de consoles vendues, mais la génération X360 est (et je pense que personne me contredira) l'âge d'or d'XBOX.

    C'est incroyable comment ils ont réussi à tout merder derrière, après un tel tour de force.

    Alors oui, le RROD avait bien érodé l'image de la console, n'empêche qu'ils avaient géré comme des chefs, avec des remplacement à tout va, tandis que Sony avait totalement foiré le lancement de la PS3 en mode ultra-confiant.
    elicetheworld posted the 10/03/2025 at 06:27 PM
    Je pense quand même qu'elle a Sony
    Dans l'estime des joueurs par rapport à la ps3
    vargas18 posted the 10/03/2025 at 06:27 PM
    ils ont tout réussi avec cette console ( à part le rrod ), les manettes, le xbox live payant mais de qualité, le micro casque vendu avec la console, tout le monde parlait sur les jeux et c'était une bonne communauté, le xbox live arcade, des bonne exclus, on a eu 2 forza motosport alors qu'en face gran tursimo sortait toujours pas alors qu'il l'avait annoncé pour la sortir de console il me semble, c'est ma gen préféré je pense.
    darksector posted the 10/03/2025 at 06:56 PM
    hatefield Le "c’était mieux avant" prend tout son sens avec cette gen de fou.
    solarr posted the 10/03/2025 at 07:10 PM
    Il y avait tellement de multi, les perfs similaires, les exclus de qualité que choisir l'une ou l'autre des consoles ne revenaient presqu'à une question de couleur. Vert ou bleu. J'exagère dans l'hexa, mais 2 frères ennemis indissociables.
    marcelpatulacci posted the 10/03/2025 at 07:12 PM
    La PS3 se réveille vers le millieu de la gen. pour moi c'est la 360 la winner du début a la fin.
    greggy posted the 10/03/2025 at 07:29 PM
    La 360 qu'elle console de dingue, elle avait quelque chose de magique un peu comme la Dreamcast en son temps.
