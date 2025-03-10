Tout est dans le titre !Maintenant que tous les Mario 3D principaux sont disponibles sur Switch, il m'est venu a l'idée de classer tous les opus dans notre ordre de préférence.Je précise que je les considère tous au minimum comme des excellents jeux (même 3D Land, que je n'ai pas mis dans le classement, ne gardant que les jeux sur console de salon, mais vous pouvez l'inclure de votre coté), donc celui que je place en dernier, je l'adore quand même ^^1)Là où tout a commencé... un des mes premiers jeux vidéos, révolutionnaire et qui m'a marqué à vieAlors il a un peu vieilli depuis bientôt 30 ans d'existence, notamment sa caméra, mais pour l'impact qu'il a eu dans ma vie de gamer et dans l'industrie, je le met en 1ère position. C'est toujours un plaisir et beaucoup de nostalgie d'y rejouer encore aujourd'hui.2)A mes yeux le digne successeur spirituel de Super Mario 64 et le plus abouti. Même si j'adore Galaxy, j'ai toujours préféré la formule monde ouvert, donc j'étais content de retrouver cette aspect dans Odyssey. Un opus qui se distingue par son coté décalé et sa bande son Jazzy qui marche du tonnerre chez moi. Le jeu fourmille d'idées de gameplay grâce à Cappy qui permet de prendre le contrôle des ennemis. Le reproche qu'on lui fait sur sa facilité et sur le trop grand nombre de lunes n'en est pour moi pas un. Un chef d'oeuvre !3)Peut être "objectivement" l'opus qui a le plus de défauts, mais c'est aussi pour moi celui qui a le plus de personnalité, et celui dont je suis le plus nostalgique. Le jeu se distingue des autres car se passant dans un seul lieu, l'île Delphino, ce qui lui donne un ensemble unique et cohérent, avec sans doute mon HUB préféré. Le gameplay avec le Jet une fois bien maitrisé offre beaucoup de richesse de gameplay.4)Le jeu a été une grande claque à sa sortie, et je le considère toujours, avec Twilight Princess comme le meilleur jeu de la Wii. Si je le met en dessous des 3 cités au dessus, c'est uniquement car je préfère la formule en monde ouvert que le coté plus linéaire de Galaxy. Autrement, c'est ce sont des niveaux avec un incroyable level-design et une originalité folle avec la façon d'exploiter la gravité jamais vu jusqu-ici. Mais surtout aussi, une ambiance, un coté magique et féérique avec Harmonie et l'observatoire sans oublier probablement la meilleure histoire des Mario 3D.5)La suite que je suis en train de découvrir actuellement grâce à sa sortie sur Switch. A mes yeux c'est un autre chef d'oeuvre qui est complémentaire avec le premier, et encore meilleur sur les trouvailles de gameplay. J'adore les phases avec Yoshi ! Mais a choisir, je place Galaxy 1 devant qui a, je trouve, une âme supplémentaire avec une meilleure histoire, HUB et OST.6)Si je le place en dernier sur ma liste, je le trouve pas moins sous-estimé à mon goût. Peut être parce qu'il est sorti à la base sur Wii U. Reste qu'il a des arguments a revendre, notamment son excellent mode-coop. Le jeu a aussi des niveaux bien retors sur la fin. Il a également une excellente durée de vie si on rajoute la très fun extension Bowser's Fury qui, avec sa structure en monde ouvert, pourrait servir de modèle pour le prochain opus.