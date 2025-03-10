Sorti hier en exclusivité sur PlayStation 5, Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima se déroulant 300 ans plus tard, aurait déjà vendu 1,3 million de copies en une seule journée, selon de nouvelles informations.
Le jeu avait cependant suscité plusieurs controverses avant sa sortie. Le remplacement de Jin Sakai, héros de Ghost of Tsushima, par Atsu, une rōnin d’origine aïnoue, a déclenché des débats sur la représentation de ce peuple autochtone du Japon. Certains craignaient une appropriation culturelle ou une représentation inexacte de leur histoire, tandis que d’autres s’inquiétaient que le jeu minimise ou ignore les injustices historiques subies par les Aïnous.
Une autre controverse a touché l’équipe de développement : le licenciement d’un membre après une blague jugée polémique sur Charlie Kirk, une figure politique américaine récemment assassinée. Ce geste a été interprété par certains comme une forme de censure, alimentant les accusations de « wokisme » dans l’industrie du jeu vidéo.
Malgré ces polémiques, le succès commercial et les critiques montrent que les joueurs étaient au rendez-vous. Avec une note moyenne de 87 % sur OpenCritic, Ghost of Yotei semble avoir convaincu le public et la presse spécialisée, indépendamment des débats qui ont entouré sa sortie.
posted the 10/03/2025 at 02:21 PM by tefnut
Mon seul souci pour l'instant concerne le perso feminin.Une femme qui bloque des coups de mecs plus balèzes, qui brise la garde de boucliers, je ne trouve pas crédible du tout. Pour un Horizon , The Last of us je peux comprendre un perso feminin puissant par rapport à la manière de se battre mais là dans le japon féodal, j'ai encore un peu de mal.
C'est grave si tu remarques des détails comme ça...c'est un début de penser pas nette....
C'est une oeuvre de fiction, ça ne devrait pas te traverser l'esprit en fait.
Mais disons que je suis ta logique, dans ma salle de sport, j'ai des femmes, jeune, qui ne sont pas forcément costaud, mais te soulève une barre à 100-160KG en soulever de terre roumain plus que des mecs qui physiquement sont plus imposant qu'elle. Tout est question de technique parfois.
Atsu peut très bien être plus agile et *costaud* que Jin.
Faut sortir un peu, les femmes sont très loin d'être faible hein, je t'invite aussi à jeter un oeil aux tournois de bras de fer, et voit les femmes face aux hommes...
soulfull Une femme qui bloque des coups de mecs plus balèzes, qui brise la garde de boucliers, je ne trouve pas crédible du tout.
Pas moins que se battre avec un loup ou suivre des piafs magique pour trouver des cachettes
je prefere que les studios créent une nouvelle ip ou alterne entre leur ip. si ya une suite 10ans apres pourquoi pas, mais la vraiment c'est un probleme ces suites 1.5 qui sont tous moins marquants que le 1er.
Concernant le soulevé de terre, il faut savoir que le bas du corps de la femme est proportionnellement plus developpé que le haut du corps.Donc il est normal que les hommes galèrent plus sur cet exo que les femmes.Change cet exercice par le developpé couché et tu verras que les femmes auront en général bien plus de mal que les hommes.
Atsu est trés fine, ils n'ont evidemment pas voulu la rendre plus enveloppé par souci esthétique. Maintenant je donne juste mon avis , c'est un détail mais j'ai un peu de mal à la voir contrer des tanks sans souci.
guiguif tu le fais exprés, j'ai jamais demandé du 100% réaliste sinon bah un vrai jeu de tir tu meurs en un coup.
malroth Pareil que toi , je préfère les news Ip mais ce qui est dommage c'est que certaines ne se vendent pas et quand tu vois le cout de developpement, les studios evitent les risques.Je donne le cas de Returnal qui a bidé alors qu'il était vraiment Original.
La vérité c'est que les devs ne pourront jamais contenté tout le monde
chez Capcom j'attends bcp Pragmata qui me rends curieux aussi.
j'adore les nouvelles ip comme ça, c'est rafraichissant, tu découvres tout, tout est neuf.