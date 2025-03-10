profile
Ghost of Yotei
9
Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
articles : 540
visites since opening : 524683
tefnut > blog
Ghost of Yotei aurait déjà vendu plus d’un million de copies
Sorti hier en exclusivité sur PlayStation 5, Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima se déroulant 300 ans plus tard, aurait déjà vendu 1,3 million de copies en une seule journée, selon de nouvelles informations.

Le jeu avait cependant suscité plusieurs controverses avant sa sortie. Le remplacement de Jin Sakai, héros de Ghost of Tsushima, par Atsu, une rōnin d’origine aïnoue, a déclenché des débats sur la représentation de ce peuple autochtone du Japon. Certains craignaient une appropriation culturelle ou une représentation inexacte de leur histoire, tandis que d’autres s’inquiétaient que le jeu minimise ou ignore les injustices historiques subies par les Aïnous.

Une autre controverse a touché l’équipe de développement : le licenciement d’un membre après une blague jugée polémique sur Charlie Kirk, une figure politique américaine récemment assassinée. Ce geste a été interprété par certains comme une forme de censure, alimentant les accusations de « wokisme » dans l’industrie du jeu vidéo.

Malgré ces polémiques, le succès commercial et les critiques montrent que les joueurs étaient au rendez-vous. Avec une note moyenne de 87 % sur OpenCritic, Ghost of Yotei semble avoir convaincu le public et la presse spécialisée, indépendamment des débats qui ont entouré sa sortie.
GJ - https://www.generationjeu.com/ghost-of-yotei-aurait-deja-vendu-plus-dun-million-de-copies/
    posted the 10/03/2025 at 02:21 PM by tefnut
    comments (14)
    grundbeld posted the 10/03/2025 at 02:27 PM
    C’est toujours pareil. On choisit de pas représenter un peuple, clan, ethnie et ça râle. Si on choisit de le faire ça râle aussi. Ce serait cool que les réseau sociaux se fassent supprimer, que ces pleurnichards devant l’éternel retournent à l’anonymat qu’ils n’auraient jamais dû quitter.
    soulfull posted the 10/03/2025 at 02:32 PM
    J'aime beaucoup. Je m'attendais à un Dlc de tsushima mais je vois pas mal d'améliorations sympas.

    Mon seul souci pour l'instant concerne le perso feminin.Une femme qui bloque des coups de mecs plus balèzes, qui brise la garde de boucliers, je ne trouve pas crédible du tout. Pour un Horizon , The Last of us je peux comprendre un perso feminin puissant par rapport à la manière de se battre mais là dans le japon féodal, j'ai encore un peu de mal.
    5120x2880 posted the 10/03/2025 at 02:34 PM
    Ils ont tué le bad buzz dans l'œuf en virant le mec, limite des gens qui ne voulaient pas le jeu vont l'acheter maintenant
    kalas28 posted the 10/03/2025 at 02:35 PM
    j'ai commencé en lethal et le jeu est cool. loin de la claque de shadows visuellement mais ça reste très joli
    soulfull posted the 10/03/2025 at 02:37 PM
    kalas28 Shadows est super joli mais les animations des ennemis qui reçoivent des coups et dans les fight en général sont vraiment pauvres
    ravyxxs posted the 10/03/2025 at 02:48 PM
    soulfull Mon seul souci pour l'instant concerne le perso feminin.Une femme qui bloque des coups de mecs plus balèzes, qui brise la garde de boucliers

    C'est grave si tu remarques des détails comme ça...c'est un début de penser pas nette....

    C'est une oeuvre de fiction, ça ne devrait pas te traverser l'esprit en fait.

    Mais disons que je suis ta logique, dans ma salle de sport, j'ai des femmes, jeune, qui ne sont pas forcément costaud, mais te soulève une barre à 100-160KG en soulever de terre roumain plus que des mecs qui physiquement sont plus imposant qu'elle. Tout est question de technique parfois.

    Atsu peut très bien être plus agile et *costaud* que Jin.

    Faut sortir un peu, les femmes sont très loin d'être faible hein, je t'invite aussi à jeter un oeil aux tournois de bras de fer, et voit les femmes face aux hommes...
    guiguif posted the 10/03/2025 at 02:53 PM
    Le jeu est ok grace a ses beaux decords, mais bon comme toutes les suite 1.5 des jeux Sony sur cette gen, ça ne restera pas dans les annales. Au final seul Spider-Man 2 m'aura vraiment plu.

    soulfull Une femme qui bloque des coups de mecs plus balèzes, qui brise la garde de boucliers, je ne trouve pas crédible du tout.
    Pas moins que se battre avec un loup ou suivre des piafs magique pour trouver des cachettes
    skuldleif posted the 10/03/2025 at 02:57 PM
    c'est pas etonnant c'est la premiere exclu sony grand publique depuis assez longtemps
    malroth posted the 10/03/2025 at 03:02 PM
    guiguif sincerement faut qu'ils arretent avec les suites direct, overdose pour moi (meme zelda totk j'ai vomi) donc c'est pas juste Sony.

    je prefere que les studios créent une nouvelle ip ou alterne entre leur ip. si ya une suite 10ans apres pourquoi pas, mais la vraiment c'est un probleme ces suites 1.5 qui sont tous moins marquants que le 1er.
    midomashakil posted the 10/03/2025 at 03:06 PM
    J'attendais un jeux graphiquement next gen mega sublime de la part d'un studio sony mais a la fin c'est un choui beaux que le 1 mais heureusement c'est pas les graphisme qui sont important pour moi
    soulfull posted the 10/03/2025 at 03:07 PM
    ravyxxs je sais que c'est oeuvre de fiction. J'aime beaucoup jouer des persos feminins en général .Dans the Last of us j'ai trouvé le personnage de Aby assez coherent par rapport à sa masse musculaire.

    Concernant le soulevé de terre, il faut savoir que le bas du corps de la femme est proportionnellement plus developpé que le haut du corps.Donc il est normal que les hommes galèrent plus sur cet exo que les femmes.Change cet exercice par le developpé couché et tu verras que les femmes auront en général bien plus de mal que les hommes.

    Atsu est trés fine, ils n'ont evidemment pas voulu la rendre plus enveloppé par souci esthétique. Maintenant je donne juste mon avis , c'est un détail mais j'ai un peu de mal à la voir contrer des tanks sans souci.

    guiguif tu le fais exprés, j'ai jamais demandé du 100% réaliste sinon bah un vrai jeu de tir tu meurs en un coup.

    malroth Pareil que toi , je préfère les news Ip mais ce qui est dommage c'est que certaines ne se vendent pas et quand tu vois le cout de developpement, les studios evitent les risques.Je donne le cas de Returnal qui a bidé alors qu'il était vraiment Original.
    jenicris posted the 10/03/2025 at 03:09 PM
    malroth soulfull et quand y a une new IP certains ralent, car y a pas une suite directe

    La vérité c'est que les devs ne pourront jamais contenté tout le monde
    chreasy97 posted the 10/03/2025 at 03:09 PM
    Attendez les vrais chiffres, il faut etre prudent depuis AC Shadows...
    malroth posted the 10/03/2025 at 03:13 PM
    soulfull d'accord avec toi, d'ailleurs Returnal je l'avais day one sur ps5 et platiné (pour moi c'est l'une des meilleures exclu ps5 à ce jour).

    chez Capcom j'attends bcp Pragmata qui me rends curieux aussi.

    j'adore les nouvelles ip comme ça, c'est rafraichissant, tu découvres tout, tout est neuf.
