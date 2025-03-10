Sorti hier en exclusivité sur PlayStation 5, Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima se déroulant 300 ans plus tard, aurait déjà vendu 1,3 million de copies en une seule journée, selon de nouvelles informations.



Le jeu avait cependant suscité plusieurs controverses avant sa sortie. Le remplacement de Jin Sakai, héros de Ghost of Tsushima, par Atsu, une rōnin d’origine aïnoue, a déclenché des débats sur la représentation de ce peuple autochtone du Japon. Certains craignaient une appropriation culturelle ou une représentation inexacte de leur histoire, tandis que d’autres s’inquiétaient que le jeu minimise ou ignore les injustices historiques subies par les Aïnous.



Une autre controverse a touché l’équipe de développement : le licenciement d’un membre après une blague jugée polémique sur Charlie Kirk, une figure politique américaine récemment assassinée. Ce geste a été interprété par certains comme une forme de censure, alimentant les accusations de « wokisme » dans l’industrie du jeu vidéo.



Malgré ces polémiques, le succès commercial et les critiques montrent que les joueurs étaient au rendez-vous. Avec une note moyenne de 87 % sur OpenCritic, Ghost of Yotei semble avoir convaincu le public et la presse spécialisée, indépendamment des débats qui ont entouré sa sortie.