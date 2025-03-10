-À l’origine, Requiem ne devait porter aucun numéro. Le « IX » romain s’intégrait mal et risquait de rebuter les nouveaux joueurs. Le choix du « 9 » en chiffres arabes est finalement né d’une plaisanterie autour d’un « 99 » glissé dans le titre.



-Côté développement, tout avance comme prévu et la date de sortie sera maintenue. Le fait qu’elle tombe quelques jours avant l’anniversaire de la série est, selon lui, une pure coïncidence.







-Concernant l’héroïne, Nakanishi reconnaît que Grace peut diviser. Il invite néanmoins les joueurs à lui laisser sa chance, puisque le personnage commencera fragile et craintive, mais gagnera en détermination et en instinct de survie au fil de l’histoire.



-Les deux nouveaux zombies présentés lors du Nintendo Direct sont bel et bien inédits, notamment par leurs comportements. L’un se cogne violemment la tête contre un miroir, tandis que l’autre erre dans les couloirs en dansant et en fredonnant, renforçant l’atmosphère dérangeante.







-Beaucoup de choses n’ont pas encore été dévoilées sur le gameplay, mais les bouteilles vides et le système de crafting occuperont un rôle central.



-Resident Evil oblige, de nombreux combats de boss attendront les joueurs. Toutefois, plutôt que de simplement vider ses armes les plus puissantes, ces affrontements demanderont de la réflexion et de la stratégie.



-L’homme à la capuche n’est ni Leon ni un visage connu. Il s’agit d’un nouveau personnage, et Nakanishi demande aux fans de ne pas prendre pour argent comptant les rumeurs circulant autour du jeu.







-La version PS5 exploitera pleinement la manette DualSense, avec un retour haptique pensé pour renforcer l’immersion.



-Enfin, le jeu s’ouvrira d’abord en vue subjective, avant de laisser au joueur la possibilité de basculer en troisième personne, un choix qui pourrait trahir la vision initiale du projet.

a officiellement remercié les joueurs ayant ajoutéà leur liste de souhaits aujourd’hui.Le titre vient en effet de franchir la barre des 2 millions desur, alors qu’il reste encore un peu plus de quatre mois avant sa sortie. Un score impressionnant pour un, et atteint uniquement avec la présentation du prologue jusqu’à présent (seulement 5 % du jeu aurait été montré selon certaines rumeurs).Ce chiffre pourrait encore grimper d’ici la sortie du jeu, prévue pour leD’autres informations ont d’ailleurs été partagées par, le directeur du jeu :