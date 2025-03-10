- The Year of the Ninja -
Resident Evil Requiem : la hype atteint des records + de nouvelles infos


Capcom a officiellement remercié les joueurs ayant ajouté Resident Evil: Requiem à leur liste de souhaits aujourd’hui.

Le titre vient en effet de franchir la barre des 2 millions de wishlists sur Steam, alors qu’il reste encore un peu plus de quatre mois avant sa sortie. Un score impressionnant pour un survival-horror, et atteint uniquement avec la présentation du prologue jusqu’à présent (seulement 5 % du jeu aurait été montré selon certaines rumeurs).

Ce chiffre pourrait encore grimper d’ici la sortie du jeu, prévue pour le 26 février 2026.

D’autres informations ont d’ailleurs été partagées par Koshi Nakanishi, le directeur du jeu :


-À l’origine, Requiem ne devait porter aucun numéro. Le « IX » romain s’intégrait mal et risquait de rebuter les nouveaux joueurs. Le choix du « 9 » en chiffres arabes est finalement né d’une plaisanterie autour d’un « 99 » glissé dans le titre.

-Côté développement, tout avance comme prévu et la date de sortie sera maintenue. Le fait qu’elle tombe quelques jours avant l’anniversaire de la série est, selon lui, une pure coïncidence.



-Concernant l’héroïne, Nakanishi reconnaît que Grace peut diviser. Il invite néanmoins les joueurs à lui laisser sa chance, puisque le personnage commencera fragile et craintive, mais gagnera en détermination et en instinct de survie au fil de l’histoire.

-Les deux nouveaux zombies présentés lors du Nintendo Direct sont bel et bien inédits, notamment par leurs comportements. L’un se cogne violemment la tête contre un miroir, tandis que l’autre erre dans les couloirs en dansant et en fredonnant, renforçant l’atmosphère dérangeante.



-Beaucoup de choses n’ont pas encore été dévoilées sur le gameplay, mais les bouteilles vides et le système de crafting occuperont un rôle central.

-Resident Evil oblige, de nombreux combats de boss attendront les joueurs. Toutefois, plutôt que de simplement vider ses armes les plus puissantes, ces affrontements demanderont de la réflexion et de la stratégie.

-L’homme à la capuche n’est ni Leon ni un visage connu. Il s’agit d’un nouveau personnage, et Nakanishi demande aux fans de ne pas prendre pour argent comptant les rumeurs circulant autour du jeu.



-La version PS5 exploitera pleinement la manette DualSense, avec un retour haptique pensé pour renforcer l’immersion.

-Enfin, le jeu s’ouvrira d’abord en vue subjective, avant de laisser au joueur la possibilité de basculer en troisième personne, un choix qui pourrait trahir la vision initiale du projet.
    tags : resident evil resident evil requiem resident evil requiem news re9 news resident evil requiem switch 2 resident evil requiem leon resident evil requiem tgs 2025 resident evil requiem new infos resident evil requiem nouvelles infos
    adamjensen
    posted the 10/03/2025 at 01:05 PM by marchand2sable
    comments (7)
    playshtayshen posted the 10/03/2025 at 01:16 PM
    Juste steam. Imaginé ps5, xbox et.... switch 2. Je dirais 4 millions facile
    kujotaro posted the 10/03/2025 at 01:22 PM
    Alors que pour l'instant on a presque rien vu. Comme quoi
    marchand2sable posted the 10/03/2025 at 01:27 PM
    playshtayshen kujotaro

    Le jeu va faire un carton. Ils sont malins en plus, garder le reveal de Leon et le côté "nouveau" du titre pour les Games Awards ou à deux mois de la sortie, ça va redonner un gros boost d’intérêt.
    altendorf posted the 10/03/2025 at 01:47 PM
    LEON TIC TAC !
    coopper posted the 10/03/2025 at 02:21 PM
    Licence increvable, mais le plus dur ça sera sûrement le jeu suivant, quelle reinvention vont ils nous sortir pour relancer la sauce comme le 4 et le 7 avant lui.

    Après, je pense qu'une partie de la hype ne vient pas vraiment du jeu en lui même mais juste des rumeurs autour de Leon de retour (même si je le pense avec des pincettes car je me demande combien de personnes ont eu vent des rumeurs en réalité).
    kujotaro posted the 10/03/2025 at 03:02 PM
    marchand2sable à voir oui
    thedoctor posted the 10/03/2025 at 03:25 PM
    Moi aussi, il est dans ma liste steam, mais a 10 euros en 2029.
