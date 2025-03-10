profile
Japon - Polémique sur Sora 2, l'IA générative d'OpenAI
L'entreprise américaine OpenAI et créateur de ChatGTP, a récemment révélé Sora 2 la nouvelle version de leur IA générative qui pour rappel permet de créer des vidéos avec de simples mots clés.

Cette nouvelle version est sous le feu des projecteurs au Japon car il a été révélé qu'il est facile de générer du contenu avec quasiment toutes les IP japonaises de manga, de jeu vidéo et d'animations et ainsi reproduire la direction artistique ou encore les cinématiques. Certains ont même démontré qu'il était en revanche impossible de générer du contenu d'IP américaines comme Disney et Marvel.



Si OpenAI ne verrouille pas leur logiciel rapidement, l'entreprise s'exposerait à des poursuites judiciaires de plusieurs leaders culturels japonais dont Nintendo ou encore Studio Ghibli.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/why-are-disney-and-marvel-protected-but-japanese-ips-arent-openais-sora-2-sparks-controversy-in-japan-over-infringement-concerns/
    posted the 10/03/2025 at 12:42 PM by masharu
