profile
Ghost of Yotei
9
Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
thejoke
6
Likes
Likers
thejoke
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 36
visites since opening : 55978
thejoke > blog
La peinture jaune est une nécessité
C'est le triste constat qu'on pourrait faire quand on voit comment certains s'acharnent sur des éléments de jeux qui ne sont pas compliqués.


Je veux pour exemple cette vidéo :
https://x.com/itsnewyokio/status/1973895829355446401





Un joueur doit visiblement poser un élément de jeu sur une carte et malgré l'énorme carré blanc lumineux, il continue de s'acharner pour poser le coin de carte ailleurs que là où c'est prévu. Et le pire c'est que le mec se plaint, la mega blague.

En bonus et dans le même thème, je vous remets la fameuse vidéo du journaliste qui test cuphead, comparé cette fois à la logique d'un pigeon.

https://www.youtube.com/watch?v=OOjXaAZHEQE

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/03/2025 at 12:40 PM by thejoke
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo