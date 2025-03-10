C'est le triste constat qu'on pourrait faire quand on voit comment certains s'acharnent sur des éléments de jeux qui ne sont pas compliqués.Je veux pour exemple cette vidéo :https://x.com/itsnewyokio/status/1973895829355446401Un joueur doit visiblement poser un élément de jeu sur une carte et malgré l'énorme carré blanc lumineux, il continue de s'acharner pour poser le coin de carte ailleurs que là où c'est prévu. Et le pire c'est que le mec se plaint, la mega blague.En bonus et dans le même thème, je vous remets la fameuse vidéo du journaliste qui test cuphead, comparé cette fois à la logique d'un pigeon.https://www.youtube.com/watch?v=OOjXaAZHEQE