Il fut un temps où la démo jouait un rôle clé dans la découverte des jeux vidéo. Sur PS1 et PS2 notamment, les célèbres CD de démo offerts dans les magazines (PlayStation Magazine, Joypad, etc.) permettaient de tester plusieurs jeux avant leur sortie.Beaucoup de joueurs se souviennent encore de leurs premières heures sur une démo qui tournait en boucle : Metal Gear Solid, Gran Turismo, Tekken 3, Medievil, Final Fantasy VIII... Parfois, on passait plus de temps sur la démo que sur le jeu complet quelques mois plus tard !En parallèle, les kiosques de jeux en magasin (souvent dans les rayons Fnac, Micromania ou Carrefour) permettaient de découvrir de nouvelles consoles et d’avoir un premier contact avec un futur achat. Attendre son tour pour jouer quelques minutes à Mario 64 ou Tekken Tag Tournament faisait partie de l’expérience.Aujourd’hui, les démos existent toujours (notamment via les stores numériques), mais elles n’ont plus le même impact qu’à l’époque. Entre les trailers YouTube, Twitch et les accès anticipés, la découverte s’est déplacée vers d’autres formats.Mais pour beaucoup, ces démos restaient un moment magique : celui où on découvrait un futur hit avant tout le monde, manette en main.Et vous, quelle démo vous a le plus marqué ?