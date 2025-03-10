Il fut un temps où la démo jouait un rôle clé dans la découverte des jeux vidéo. Sur PS1 et PS2 notamment, les célèbres CD de démo offerts dans les magazines (PlayStation Magazine, Joypad, etc.) permettaient de tester plusieurs jeux avant leur sortie.
Beaucoup de joueurs se souviennent encore de leurs premières heures sur une démo qui tournait en boucle : Metal Gear Solid, Gran Turismo, Tekken 3, Medievil, Final Fantasy VIII... Parfois, on passait plus de temps sur la démo que sur le jeu complet quelques mois plus tard !
En parallèle, les kiosques de jeux en magasin (souvent dans les rayons Fnac, Micromania ou Carrefour) permettaient de découvrir de nouvelles consoles et d’avoir un premier contact avec un futur achat. Attendre son tour pour jouer quelques minutes à Mario 64 ou Tekken Tag Tournament faisait partie de l’expérience.
Aujourd’hui, les démos existent toujours (notamment via les stores numériques), mais elles n’ont plus le même impact qu’à l’époque. Entre les trailers YouTube, Twitch et les accès anticipés, la découverte s’est déplacée vers d’autres formats.
Mais pour beaucoup, ces démos restaient un moment magique : celui où on découvrait un futur hit avant tout le monde, manette en main.
Et vous, quelle démo vous a le plus marqué ?
Il y avait un côté affectif dans ces cds. Tout comme dans les magazines (j'ai encore mon guide Gran Turismo !).
Aujourd'hui je ne touche plus aux démos. Il faut parfois le Ps Plus Premium pour avoir des demos, d'une part. Mais je trouve cette offre encore plus vide qu'un Disney Plus.
Et puis j'ai peur de décrocher des trophées, aussi (ce qui me forcerait à faire le jeu car je suis complétionniste). Je me dis qu'en général c'est bloqué mais je ne suis jamais sûr.
bah, j'ai envie de dire que 30% de ce que j'achète ou non, ca passe quand même par les démo, donc ca reste une chose encore très importante aujourd'hui, et pour moi si you tube permet de faire le premier tri de ce qui est interessant ou pas, la démo est souvent ce qui peu me faire passer a l'achat quand j'hésite...
dernier exemple en date, trail in the sky remake, alors que j'étais près a lacher la série a cause des breakthrouth, la démo de sky m'a fait prendre le jeu
Ce que je sais c'est que le principe même du magazine avec la demo était pour moi marquant. J'ai beaucoup fantasmé le jeu l"odyssée d'abe par exemple. J'ai fait la démo plusieurs fois et je rêvais de la suite (mais 2/3 jeux par an max donc pas la possibilité).
Idem avec celle de gta 2 et de plein d'autre jeux ! Tellement de démo sur playstation... FF 8 peut etre ? Je l'avais emmené chez un ami car j'achetais les magazines pour les articles et les images, mais je n'avais pas moi même de pS1.
Le pire étant dreamcast magazine (mais je ne me souviens plus 'il y avait des démos) je le prenais juste pour rever devant shenmue. Mais je n'avais pas de dreamcast