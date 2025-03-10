profile
Le Remake de HALO Combat Evolved serait en développement
https://insider-gaming.com/halo-ce-remake-virtuos-studio-claim/
    posted the 10/02/2025 at 11:04 PM by jaysennnin
    comments (2)
    ravyxxs posted the 10/03/2025 at 12:07 AM
    La licence est devenu tellement bidon, qu'ils veulent raviver la flamme en sortant un remake comme si le remaster ne suffisait pas lol.
    deathegg posted the 10/03/2025 at 01:15 AM
    Si c'est fait par virtuos, alors ce sera juste un remake graphique...
