L’éditeur indépendant Firenut Games et le studio Digital Dream ont lancé la campagne Kickstarter
de Baptiste, une nouvelle expérience d’horreur psychologique attendue pour début 2026 sur Nintendo Switch 2, PC (Steam
), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Des versions pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One pourraient également voir le jour si certains paliers supplémentaires sont atteints.
Fixé à un objectif raisonnable de 8 180 $ (ndlr; environ 5 000 euros), ce projet de sociofinancement permet aux contributeurs d’obtenir des récompenses numériques exclusives, ainsi que des éditions physiques standard et collector exclusives sur PlayStation 5. Selon ses créateurs, Baptiste sera publié quoi qu’il arrive, même sans campagne réussie, car le studio dispose déjà des ressources nécessaires pour mener le projet à terme. L’objectif de ce financement supplémentaire est donc avant tout de renforcer la qualité globale du jeu et d’en proposer une version encore plus soignée et aboutie.
Le jeu proposera une interface, un doublage audio complet et des sous-titres en anglais, ainsi qu’une interface et des sous-titres en français, italien, allemand, espagnol (Espagne), chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, japonais, portugais (Brésil) et russe.
Je vous invite à prendre connaissance de ce projet que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Le potentiel est là et la marionnette m'a tout de suite rappelé Chair de poule (v.a. Goosebumps), content de voir que ce n'est pas un hasard et bien une inspiration tel que mentionné sur leur campagne KS!