FIFA Heroes rassemble les mascottes officielles de la FIFA, les plus grandes icônes du football et vos personnages fictifs préférés issus de séries télévisées et de films emblématiques.



Préparez-vous pour FIFA Heroes, où le football mondial rencontre vos héros personnels. Grâce à une physique dynamique et à des mouvements puissants qui font trembler le terrain, maîtrisez vos talents tactiques et affrontez vos amis dans cette extravagance à 5 contre 5. Constituez votre équipe de rêve avec des personnalités du football, des personnages fictifs reconnaissables et les mascottes officielles de la FIFA au fil des ans, affrontez le mode PvE avant de vous mesurer à vos amis. Participez à des matchs rapides et à des défis pour faire progresser votre club à travers les étapes importantes de la carrière PvE !



Pour la toute première fois, les joueurs peuvent constituer une équipe composée de leurs mascottes préférées de l'histoire de la FIFA, y compris les mascottes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ! En amont de la Coupe du Monde de la FIFA 26, les trois mascottes emblématiques de chaque pays hôte seront disponibles dans FIFA Heroes : Maple pour le Canada, Zayu pour le Mexique et Clutch pour les États-Unis. Chaque mascotte aura ses propres super pouvoirs et coups spéciaux dans FIFA Heroes. Restez à l'affût des dernières actualités du jeu pour découvrir exactement ce que ces personnages emblématiques apporteront sur le terrain.

... Sur mobile. Mais aussi sur PC et consoles, rassurez vous. Enfin non, ou plutôt voyez par vous-même :