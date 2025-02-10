profile
FIFA 23
0
Likers
name : FIFA 23
platform : Playstation 5
editor : Electronic Arts
developer : EA Sports
genre : sport
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
masharu
21
Likes
Likers
masharu
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 774
visites since opening : 1594059
masharu > blog
Le premier jeu FIFA sans EA arrive en 2026
... Sur mobile . Mais aussi sur PC et consoles, rassurez vous . Enfin non, ou plutôt voyez par vous-même :



FIFA Heroes rassemble les mascottes officielles de la FIFA, les plus grandes icônes du football et vos personnages fictifs préférés issus de séries télévisées et de films emblématiques.

Préparez-vous pour FIFA Heroes, où le football mondial rencontre vos héros personnels. Grâce à une physique dynamique et à des mouvements puissants qui font trembler le terrain, maîtrisez vos talents tactiques et affrontez vos amis dans cette extravagance à 5 contre 5. Constituez votre équipe de rêve avec des personnalités du football, des personnages fictifs reconnaissables et les mascottes officielles de la FIFA au fil des ans, affrontez le mode PvE avant de vous mesurer à vos amis. Participez à des matchs rapides et à des défis pour faire progresser votre club à travers les étapes importantes de la carrière PvE !

Pour la toute première fois, les joueurs peuvent constituer une équipe composée de leurs mascottes préférées de l'histoire de la FIFA, y compris les mascottes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ! En amont de la Coupe du Monde de la FIFA 26, les trois mascottes emblématiques de chaque pays hôte seront disponibles dans FIFA Heroes : Maple pour le Canada, Zayu pour le Mexique et Clutch pour les États-Unis. Chaque mascotte aura ses propres super pouvoirs et coups spéciaux dans FIFA Heroes. Restez à l'affût des dernières actualités du jeu pour découvrir exactement ce que ces personnages emblématiques apporteront sur le terrain.
Niche Gamer - https://nichegamer.com/fifa-heroes-announced/
    tags : fifa
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/02/2025 at 04:44 PM by masharu
    comments (3)
    masharu posted the 10/02/2025 at 04:54 PM
    Des chances qu'on ait le retour de Footix ...
    altendorf posted the 10/02/2025 at 04:55 PM
    Une sorte de MOBA avec FIFA ?
    cail2 posted the 10/02/2025 at 05:09 PM
    Tout ça pour faire un TCG avec les mascottes juste après, les malins
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo