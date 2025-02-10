profile
Le culot monstre de Xbox.


Les consoles Xbox bénéficient désormais d'une publicité Xbox Game Pass Ultimate en plein écran au démarrage, juste un jour après l'annonce d'une augmentation de prix de 50 %
    posted the 10/02/2025 at 02:08 PM by negan
    comments (28)
    guiguif posted the 10/02/2025 at 02:09 PM
    "Xbox for the payers"
    negan posted the 10/02/2025 at 02:09 PM
    guiguif Non c'est PlayStation ca
    jenicris posted the 10/02/2025 at 02:10 PM
    En plein écran au démarrage, ça c'est déjà vu ce genre de pub sur Xbox ?
    negan posted the 10/02/2025 at 02:11 PM
    jenicris Oui pour des grosses sorties de jeu, c'est fréquent.
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 02:12 PM
    ce serait pas une obligation juridique d'informer le client qu'ils maquillent ca en pub?
    stardustx posted the 10/02/2025 at 02:12 PM
    Ce que je trouve vraiment incroyable c'est les différents comptes xbox officiels sur les RS qui postent "le gamepass s'améliore" et d'autres conneries du genre

    Complètement hors sol
    jenicris posted the 10/02/2025 at 02:12 PM
    negan
    negan posted the 10/02/2025 at 02:13 PM
    stardustx Bah techniquement c'est vrai.

    C'est des bâtards mais c'est vrai
    guiguif posted the 10/02/2025 at 02:14 PM
    negan Faut croire que les choses ont changés
    negan posted the 10/02/2025 at 02:15 PM
    guiguif Rendez-vous dans 6 mois
    xylander posted the 10/02/2025 at 02:16 PM
    Je leur mets un doigt à ces fdp.
    stardustx posted the 10/02/2025 at 02:19 PM
    negan si ça implique un surcout obligatoire de 100% je suis pas vraiment sur qu'on puisse vraiment parler d'amélioration
    altendorf posted the 10/02/2025 at 02:23 PM
    Sacré Philou
    romgamer6859 posted the 10/02/2025 at 02:35 PM
    insultes acceptées naturellement
    bateman posted the 10/02/2025 at 02:38 PM
    2 jeux français pour faire leur pub, la classe
    romgamer6859 posted the 10/02/2025 at 02:42 PM
    jenicris la hausse de prix n'est pas encore effective donc à l'instant t peut être que certains croiront qu'ils ont des trucs en plus sans le prix supplémentaire à payer. Les jeux ubisoft classics ont été ajoutés par exemple.
    jenicris posted the 10/02/2025 at 02:45 PM
    romgamer6859 oui ça l'air de commencer dès le 4 novembre au vu de l'image
    romgamer6859 posted the 10/02/2025 at 02:47 PM
    jenicris sur X t'as un paquet de personnes (dont une bonne partie présente depuis le début) qui se désabonnent. Alors oui on peut gruger et avoir un bon prix mais c'est plus le principe qui est sanctionné.

    Le respect envers les joueurs consoles (on a vu le GP pc qui s'en dire bien lui) est proche de 0.
    jenicris posted the 10/02/2025 at 02:51 PM
    romgamer6859 je suis curieux de voir s'ils vont faire machine arrière comme avec le Gold y a quelques années
    romgamer6859 posted the 10/02/2025 at 02:55 PM
    jenicris
    S'ils ne font rien c'est qu'ils le font exprès. Soit tu payes presque 30 balles par mois pour jouer à COD soit tu l'achètes 80 euros que ce soit sur ps5 ou ailleurs.

    Le pire dans tout ça? il y aura toujours les accès anticipé via le GP tu sais où tu payes 20 ou 30 euros pour avoir la version premium comprenant les dlc et l'accès anticipé tout en devant payer l'abo
    ravyxxs posted the 10/02/2025 at 02:56 PM
    J'imagine l'avenir de XBOX en 2027 = Revente TOTALE de la branche aux saoudiens.

    noter
    jenicris posted the 10/02/2025 at 02:56 PM
    romgamer6859 Le pire dans tout ça? il y aura toujours les accès anticipé via le GP tu sais où tu payes 20 ou 30 euros pour avoir la version premium comprenant les dlc et l'accès anticipé tout en devant payer l'abo

    J'avais complètement oublié ce truc, du coup ils se font bien plaisir...
    romgamer6859 posted the 10/02/2025 at 03:01 PM
    jenicris et dans beaucoup de pays le prix a limite doublé (bon à voir avec le taux de change et le niveau de vie pour comparer mais quand même)


    https://x.com/PaulTassi/status/1973595708189188239
    jenicris posted the 10/02/2025 at 03:08 PM
    romgamer6859 c'est flippant
    kratoszeus posted the 10/02/2025 at 03:13 PM
    Depuis que standela est au commande il a tellement tout fait pour détruire l'image de marque de Microsoft. Gestion catastrophique de Xbox, la sortie dewindows 11. Une suite de logiciels professionnels vraiment médiocre comparé a la concurrence ( teams et compagnie ). Bref sans azure(80% de leur CA) cette boîte serait déjà enterré
    brook1 posted the 10/02/2025 at 03:53 PM
    altendorf Je pense que ça fait des années qu'il ne décide plus de quoi que ce soit chez Xbox.
    jackfrost posted the 10/02/2025 at 04:12 PM
    Ma Xbox est à sa meilleure place, dans son carton depuis 1 ou 2 ans. Elle ne prend plus la poussière et je n'ai plus envie de la fissurer.
    marcelpatulacci posted the 10/02/2025 at 04:13 PM
    ravyxxs ben ça tombe bien, ils aiment la couleur vert tous les deux.
