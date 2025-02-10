accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
56
Likes
Likers
Who likes this ?
sephiroth07
,
raph64
,
leonr4
,
milo42
,
nobleswan
,
spawnini
,
gat
,
momotaros
,
neckbreaker71
,
iglooo
,
opthomas
,
shindo
,
zabuza
,
testament
,
minx
,
link49
,
kurosama
,
tvirus
,
binou87
,
sujetdelta
,
kenpokan
,
niveforever
,
torotoro59
,
siil
,
spartan1985
,
awamy02
,
uit
,
escobar
,
rebellion
,
magium
,
darksly
,
sebwoof
,
leblogdeshacka
,
diablass59
,
goldmen33
,
shaco
,
chester
,
kamina
,
trichejeux
,
salocin
,
mugimando
,
gaunt
,
bourbon
,
enzo87
,
lolise
,
voxen
,
potion2swag
,
supatony
,
altendorf
,
ghouledheleter
,
k13a
,
xylander
,
tokito
,
almightybhunivelze
,
skuldleif
,
pcsw2
negan
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
30
visites since opening :
1443825
negan
> blog
Le culot monstre de Xbox.
Les consoles Xbox bénéficient désormais d'une publicité Xbox Game Pass Ultimate en plein écran au démarrage, juste un jour après l'annonce d'une augmentation de prix de 50 %
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/02/2025 at 02:08 PM by
negan
comments (
28
)
guiguif
posted
the 10/02/2025 at 02:09 PM
"Xbox for the payers"
negan
posted
the 10/02/2025 at 02:09 PM
guiguif
Non c'est PlayStation ca
jenicris
posted
the 10/02/2025 at 02:10 PM
En plein écran au démarrage, ça c'est déjà vu ce genre de pub sur Xbox ?
negan
posted
the 10/02/2025 at 02:11 PM
jenicris
Oui pour des grosses sorties de jeu, c'est fréquent.
skuldleif
posted
the 10/02/2025 at 02:12 PM
ce serait pas une obligation juridique d'informer le client qu'ils maquillent ca en pub?
stardustx
posted
the 10/02/2025 at 02:12 PM
Ce que je trouve vraiment incroyable c'est les différents comptes xbox officiels sur les RS qui postent "le gamepass s'améliore" et d'autres conneries du genre
Complètement hors sol
jenicris
posted
the 10/02/2025 at 02:12 PM
negan
negan
posted
the 10/02/2025 at 02:13 PM
stardustx
Bah techniquement c'est vrai.
C'est des bâtards mais c'est vrai
guiguif
posted
the 10/02/2025 at 02:14 PM
negan
Faut croire que les choses ont changés
negan
posted
the 10/02/2025 at 02:15 PM
guiguif
Rendez-vous dans 6 mois
xylander
posted
the 10/02/2025 at 02:16 PM
Je leur mets un doigt à ces fdp.
stardustx
posted
the 10/02/2025 at 02:19 PM
negan
si ça implique un surcout obligatoire de 100% je suis pas vraiment sur qu'on puisse vraiment parler d'amélioration
altendorf
posted
the 10/02/2025 at 02:23 PM
Sacré Philou
romgamer6859
posted
the 10/02/2025 at 02:35 PM
insultes acceptées naturellement
bateman
posted
the 10/02/2025 at 02:38 PM
2 jeux français pour faire leur pub, la classe
romgamer6859
posted
the 10/02/2025 at 02:42 PM
jenicris
la hausse de prix n'est pas encore effective donc à l'instant t peut être que certains croiront qu'ils ont des trucs en plus sans le prix supplémentaire à payer. Les jeux ubisoft classics ont été ajoutés par exemple.
jenicris
posted
the 10/02/2025 at 02:45 PM
romgamer6859
oui ça l'air de commencer dès le 4 novembre au vu de l'image
romgamer6859
posted
the 10/02/2025 at 02:47 PM
jenicris
sur X t'as un paquet de personnes (dont une bonne partie présente depuis le début) qui se désabonnent. Alors oui on peut gruger et avoir un bon prix mais c'est plus le principe qui est sanctionné.
Le respect envers les joueurs consoles (on a vu le GP pc qui s'en dire bien lui) est proche de 0.
jenicris
posted
the 10/02/2025 at 02:51 PM
romgamer6859
je suis curieux de voir s'ils vont faire machine arrière comme avec le Gold y a quelques années
romgamer6859
posted
the 10/02/2025 at 02:55 PM
jenicris
S'ils ne font rien c'est qu'ils le font exprès. Soit tu payes presque 30 balles par mois pour jouer à COD soit tu l'achètes 80 euros que ce soit sur ps5 ou ailleurs.
Le pire dans tout ça? il y aura toujours les accès anticipé via le GP tu sais où tu payes 20 ou 30 euros pour avoir la version premium comprenant les dlc et l'accès anticipé tout en devant payer l'abo
ravyxxs
posted
the 10/02/2025 at 02:56 PM
J'imagine l'avenir de XBOX en 2027 = Revente TOTALE de la branche aux saoudiens.
noter
jenicris
posted
the 10/02/2025 at 02:56 PM
romgamer6859
Le pire dans tout ça? il y aura toujours les accès anticipé via le GP tu sais où tu payes 20 ou 30 euros pour avoir la version premium comprenant les dlc et l'accès anticipé tout en devant payer l'abo
J'avais complètement oublié ce truc, du coup ils se font bien plaisir...
romgamer6859
posted
the 10/02/2025 at 03:01 PM
jenicris
et dans beaucoup de pays le prix a limite doublé (bon à voir avec le taux de change et le niveau de vie pour comparer mais quand même)
https://x.com/PaulTassi/status/1973595708189188239
jenicris
posted
the 10/02/2025 at 03:08 PM
romgamer6859
c'est flippant
kratoszeus
posted
the 10/02/2025 at 03:13 PM
Depuis que standela est au commande il a tellement tout fait pour détruire l'image de marque de Microsoft. Gestion catastrophique de Xbox, la sortie dewindows 11. Une suite de logiciels professionnels vraiment médiocre comparé a la concurrence ( teams et compagnie ). Bref sans azure(80% de leur CA) cette boîte serait déjà enterré
brook1
posted
the 10/02/2025 at 03:53 PM
altendorf
Je pense que ça fait des années qu'il ne décide plus de quoi que ce soit chez Xbox.
jackfrost
posted
the 10/02/2025 at 04:12 PM
Ma Xbox est à sa meilleure place, dans son carton depuis 1 ou 2 ans. Elle ne prend plus la poussière et je n'ai plus envie de la fissurer.
marcelpatulacci
posted
the 10/02/2025 at 04:13 PM
ravyxxs
ben ça tombe bien, ils aiment la couleur vert tous les deux.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Complètement hors sol
C'est des bâtards mais c'est vrai
Le respect envers les joueurs consoles (on a vu le GP pc qui s'en dire bien lui) est proche de 0.
S'ils ne font rien c'est qu'ils le font exprès. Soit tu payes presque 30 balles par mois pour jouer à COD soit tu l'achètes 80 euros que ce soit sur ps5 ou ailleurs.
Le pire dans tout ça? il y aura toujours les accès anticipé via le GP tu sais où tu payes 20 ou 30 euros pour avoir la version premium comprenant les dlc et l'accès anticipé tout en devant payer l'abo
noter
J'avais complètement oublié ce truc, du coup ils se font bien plaisir...
https://x.com/PaulTassi/status/1973595708189188239