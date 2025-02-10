profile
il ne reste plus que 2 solutions pour les abonnés Gamepass (console Xbox)
stop l'abonnement purement et simplement https://x.com/Xboxygen/status/1973446548643258719

ou stacker du gamepass ultimate pour les abonné actuel https://www.dealabs.com/bons-plans/3-mois-de-game-pass-ultimate-a-prix-en-ore-correct-3150105#comments

perso j'hesite a stack des clé gp ultimate pour compléter mes 3 ans
    posted the 10/02/2025 at 11:30 AM by skuldleif
    comments (16)
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 11:32 AM
    27€ , forcer les gens a prendre le fortnite crew, ils sont fou
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 11:34 AM
    oh et les serveurs pour renter les clé bug aussi d'apres les com dealabs

    visiblement ces 2 solutions ont la cote
    negan posted the 10/02/2025 at 11:36 AM
    39€ les 3 mois X 4 = 160€ l'année.

    C'est deja rentable
    playshtayshen posted the 10/02/2025 at 11:41 AM
    C quoi stacker?
    zoske posted the 10/02/2025 at 11:42 AM
    Perso, je fini mon abo à 3 ans pour 80€ pris il y a deux ans. Après je l'utilise à 100% sur PC, donc je préfère acheter mes jeux en promo sur PS5 ou via des sites comme insta-gaming en promo. Car même à 160€ l'année... vu le nombre de jeux que je fini d'ici... ben vaut mieux acheter 2 3 jeux l'année et les posséder vraiment!
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 11:43 AM
    zoske tu peux partager avec un pote et parvenir à 80€ l'annee

    playshtayshen cumuler
    shinz0 posted the 10/02/2025 at 12:02 PM
    Je finis mon abonnement "marché gris" en novembre 2027 et après finito Xbox...
    jaysennnin posted the 10/02/2025 at 12:12 PM
    imagine que xbox ait appliqué la méthode trump comme sur les droits de douane, augmenter massivement pour réduire derrière, mais la panique a fait payer d'avance plein d'abonnement via clé
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 12:20 PM
    jaysennnin il reste peu de temps pour un retropedalage , rappel toi pour le live gold ils avaient retropedalé le soir meme de l'annonce il me semble
    lalisa posted the 10/02/2025 at 12:23 PM
    Vous pouvez toujours prendre que du Game pass PC.

    Oui, le PC Game Pass reste disponible, mais Microsoft le cache sur son propre site. Lorsque l’on tente de s’abonner à l’une des offres du Game Pass, et que Microsoft nous propose de choisir « l’abonnement qui te convient », seuls les abonnements Ultimate, Premium et Essential sont mis en avant. Il faut cliquer sur un petit bouton en bas de la page pour « Afficher les abonnements PC Uniquement ».

    https://www.xboxygen.com/News/340491-xbox-game-pass-pourquoi-microsoft-cache-son-meilleur-abonnement-pc
    burningcrimson posted the 10/02/2025 at 12:24 PM
    3e solution : Acheter une ps5
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 12:26 PM
    lalisa oui effectivement je n'ai pensé qu'au cas console
    edarn posted the 10/02/2025 at 12:44 PM
    Perso, soit je passe par des trucs style deallabs ou autre eneba soit je stop le gamepass.

    Fortnite / EA / Ubi+... Mais vraiment rien a f**tre de ces daubes. (pour moi)


    Juste incompréhensible cette augmentation de prix + services que personne n'a demandé.
    keiku posted the 10/02/2025 at 12:50 PM
    En même temps c'était annoncé dès la sortie du gamepass comment ca finirait... l'abonnement c'est la pire des choses, et en plus une fois arrêter on se retrouve avec une console sans jeux...

    vive le physique, ca permet de consommer mieux, moins cher et plus durablement , en plus ca permet de faire de l'exercice lorsqu'il faut lever son cul pour changer de disque
    taiko posted the 10/02/2025 at 01:30 PM
    Enfin la quasi fin des abonnements.
    Vous allez bientôt pouvoir profiter de vos jeux et arrêter de sauter de l'un à l'autre.

    Vous allez acheter Fable 70 balles et pouvoir y jouer vraiment !
    xylander posted the 10/02/2025 at 01:31 PM
    burningcrimson Vraiment pas. Sony et ses tarifs de merde, c'est chou vert et vert chou. Sans les escrocs de chez Nintendo.
    2025, l'année où le JV commença à puer de la gueule.
