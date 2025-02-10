stop l'abonnement purement et simplement https://x.com/Xboxygen/status/1973446548643258719
ou stacker du gamepass ultimate pour les abonné actuel https://www.dealabs.com/bons-plans/3-mois-de-game-pass-ultimate-a-prix-en-ore-correct-3150105#comments
perso j'hesite a stack des clé gp ultimate pour compléter mes 3 ans
tags :
posted the 10/02/2025 at 11:30 AM by skuldleif
visiblement ces 2 solutions ont la cote
C'est deja rentable
playshtayshen cumuler
Oui, le PC Game Pass reste disponible, mais Microsoft le cache sur son propre site. Lorsque l’on tente de s’abonner à l’une des offres du Game Pass, et que Microsoft nous propose de choisir « l’abonnement qui te convient », seuls les abonnements Ultimate, Premium et Essential sont mis en avant. Il faut cliquer sur un petit bouton en bas de la page pour « Afficher les abonnements PC Uniquement ».
https://www.xboxygen.com/News/340491-xbox-game-pass-pourquoi-microsoft-cache-son-meilleur-abonnement-pc
Fortnite / EA / Ubi+... Mais vraiment rien a f**tre de ces daubes. (pour moi)
Juste incompréhensible cette augmentation de prix + services que personne n'a demandé.
vive le physique, ca permet de consommer mieux, moins cher et plus durablement , en plus ca permet de faire de l'exercice lorsqu'il faut lever son cul pour changer de disque
Vous allez bientôt pouvoir profiter de vos jeux et arrêter de sauter de l'un à l'autre.
Vous allez acheter Fable 70 balles et pouvoir y jouer vraiment !
2025, l'année où le JV commença à puer de la gueule.