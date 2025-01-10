profile
ouroboros4 > blog
GP : vague de désabonnement? Le site est saturé
De là à parler de simple coïncidence

https://www.xboxygen.com/News/340481-vague-de-desabonnement-xbox-game-pass-le-site-est-sature
    posted the 10/01/2025 at 07:49 PM by ouroboros4
    comments (26)
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 07:54 PM
    bah normal quelle idee de forcer des gens qui s'en tape de fortnite a prendre l'abo fortnite
    gamjys posted the 10/01/2025 at 07:56 PM
    Xbox se moque des joueurs. Entre les annulations de jeux et les augmentations de prix, rien ne va.
    gally099 posted the 10/01/2025 at 07:58 PM
    ou peut on acheter du gamepass core , genre 3 an à prix reduit.
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 08:03 PM
    gally099 voila => https://www.eneba.com/fr/xbox-game-pass-core-12-month-key-europe utilise le code promo xboxycore

    tu es deja abo?
    gally099 posted the 10/01/2025 at 08:06 PM
    skuldleif me reste 1 mois de memoire
    keima posted the 10/01/2025 at 08:06 PM
    skuldleif je viens de supprimer ma facturation périodique il m'ont enlevé le gamepass instante je pensais j'allais l'avoir encore tout ce mois du coup je vais repasser par eneba moi qui avais la flemme de le faire mais vaut mieux être abonné ou c'est comment je m'en souviens plus?
    negan posted the 10/01/2025 at 08:07 PM
    Le nombre de débile qui tombe dans la fake news

    J'ai voulu rentrer un code hier j'ai eu exactement le meme probleme , ca n'avait rien a voir avec le XGP.
    gally099 posted the 10/01/2025 at 08:09 PM
    fake news , tu parles de quoi ?
    negan posted the 10/01/2025 at 08:10 PM
    gally099 Que le site est down car les gens désabonne, j'ai eu le même problème hier et il y avait pas encore l'annonce d'aujourd'hui
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 08:10 PM
    gally099 ah ok , tu veux faire la conversion gp core => gp ultimate c'est ca?
    ou juste ajouter 3 ans de gp core?

    keima mieux vaut ne pas etre abonné si tu souhaite faire une conversion gp core => gp ultimate
    negan posted the 10/01/2025 at 08:11 PM
    skuldleif Mais c'est encore possible de rallonger son XGPU si on a un abo en cour ?
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 08:11 PM
    negan du coup ce serait volontaire de leur part pour empecher les gens de se desabo ? c'est encore pire
    keima posted the 10/01/2025 at 08:13 PM
    skuldleif Bah parfait merci!!! Je t'embête c'est combien après le prix de conversion sur un an?
    gally099 posted the 10/01/2025 at 08:15 PM
    non je veux rester avec l'abo minimum
    altendorf posted the 10/01/2025 at 08:19 PM
    On attend le tweet de rétropédalage dans la soirée avec Philou qui sort son énième Lies of P : "on aime nos fans et on pense à vous, voilà pourquoi nous avons décidé de changer les choses"
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 08:20 PM
    negan oui mais la conversion est vraiment moins avantageuse , si tu as un abo en cours compte 15€/mois avec gp core=> gp ultimate , et 12,5€/mois avec EA play => gp ultimate

    keima si tu n'es pas abo c'est ca les taro

    1 ans de GP core play ==> 5,8 (quasi 6 mois) mois de Gamepass ultimate pour 45€


    2 ans de GP core ==> 10,6mois de Gamepass ultimate pour 90€


    3 ans de GP core ==> 15,4 mois de Gamepass ultimate pour 135€

    https://www.gamekyo.com/blog_article482384.html
    keima posted the 10/01/2025 at 08:22 PM
    skuldleif yes merci!
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 08:27 PM
    keima et n'oublie pas le cout de la clé 1 mois gamepass ultimate aussi 12€ de +
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 08:28 PM
    keima tkt
    keiku posted the 10/01/2025 at 08:36 PM
    tous che pache comme préfu
    negan posted the 10/01/2025 at 08:36 PM
    skuldleif Si demain l'envie me prend de rallonger mon Ultimate de 2 ans ca va me couter combien ?
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 08:50 PM
    negan j'ai simulé pour toi 2 ans de gamepass ultimate

    330€ avec de l'ea play (12 ans d'EA play)

    ou 383€ avec du gp core (8 ans de GP core)

    l'ea play est effectivement plus avantageux l'orsqu'on est deja abonné , a ne pas prendre d'un coup on sais jamais je dis des conneries sur la conversion , mais a priori c'est bien ca https://support.xbox.com/fr-FR/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-game-pass-conversions

    car lorsquon est deja abo
    24 mois de Game Pass Core ==> 183 jours de Ultimate (6+ mois)
    12 mois d’EA Play ==> 2 mois d’Ultimate
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 08:53 PM
    le prix de l'ea play et du gp core ont un peu augmenter ,je constate que les gens se sont jeté dessus pour ca que je t'avais dis 12,5€/mois ou 15€/mois
    negan posted the 10/01/2025 at 08:58 PM
    skuldleif Merci
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 09:10 PM
    negan
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 09:19 PM
    negan bon bah du coup laisse tomber ca sert a rien tout ca
    https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-ultimate-1-month-subscription-xbox-one-windows-10-xbox-live-key-europe
