accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
13
Likes
Likers
Who likes this ?
minbox
,
archesstat
,
genraltow
,
nmariodk
,
neckbreaker71
,
minx
,
raph64
,
kurosama
,
leonr4
,
torotoro59
,
pastorius
,
kevinmccallisterrr
,
celebenoit84
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
507
visites since opening :
1034359
ouroboros4
> blog
GP : vague de désabonnement? Le site est saturé
De là à parler de simple coïncidence
https://www.xboxygen.com/News/340481-vague-de-desabonnement-xbox-game-pass-le-site-est-sature
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 10/01/2025 at 07:49 PM by
ouroboros4
comments (
26
)
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 07:54 PM
bah normal quelle idee de forcer des gens qui s'en tape de fortnite a prendre l'abo fortnite
gamjys
posted
the 10/01/2025 at 07:56 PM
Xbox se moque des joueurs. Entre les annulations de jeux et les augmentations de prix, rien ne va.
gally099
posted
the 10/01/2025 at 07:58 PM
ou peut on acheter du gamepass core , genre 3 an à prix reduit.
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 08:03 PM
gally099
voila =>
https://www.eneba.com/fr/xbox-game-pass-core-12-month-key-europe
utilise le code promo xboxycore
tu es deja abo?
gally099
posted
the 10/01/2025 at 08:06 PM
skuldleif
me reste 1 mois de memoire
keima
posted
the 10/01/2025 at 08:06 PM
skuldleif
je viens de supprimer ma facturation périodique il m'ont enlevé le gamepass instante je pensais j'allais l'avoir encore tout ce mois du coup je vais repasser par eneba moi qui avais la flemme de le faire mais vaut mieux être abonné ou c'est comment je m'en souviens plus?
negan
posted
the 10/01/2025 at 08:07 PM
Le nombre de débile qui tombe dans la fake news
J'ai voulu rentrer un code hier j'ai eu exactement le meme probleme , ca n'avait rien a voir avec le XGP.
gally099
posted
the 10/01/2025 at 08:09 PM
fake news , tu parles de quoi ?
negan
posted
the 10/01/2025 at 08:10 PM
gally099
Que le site est down car les gens désabonne, j'ai eu le même problème hier et il y avait pas encore l'annonce d'aujourd'hui
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 08:10 PM
gally099
ah ok , tu veux faire la conversion gp core => gp ultimate c'est ca?
ou juste ajouter 3 ans de gp core?
keima
mieux vaut ne pas etre abonné si tu souhaite faire une conversion gp core => gp ultimate
negan
posted
the 10/01/2025 at 08:11 PM
skuldleif
Mais c'est encore possible de rallonger son XGPU si on a un abo en cour ?
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 08:11 PM
negan
du coup ce serait volontaire de leur part pour empecher les gens de se desabo ? c'est encore pire
keima
posted
the 10/01/2025 at 08:13 PM
skuldleif
Bah parfait merci!!! Je t'embête c'est combien après le prix de conversion sur un an?
gally099
posted
the 10/01/2025 at 08:15 PM
non je veux rester avec l'abo minimum
altendorf
posted
the 10/01/2025 at 08:19 PM
On attend le tweet de rétropédalage dans la soirée avec Philou qui sort son énième Lies of P : "on aime nos fans et on pense à vous, voilà pourquoi nous avons décidé de changer les choses"
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 08:20 PM
negan
oui mais la conversion est vraiment moins avantageuse , si tu as un abo en cours compte 15€/mois avec gp core=> gp ultimate , et 12,5€/mois avec EA play => gp ultimate
keima
si tu n'es pas abo c'est ca les taro
1 ans de GP core play
==>
5,8 (quasi 6 mois) mois de Gamepass ultimate pour 45€
2 ans de GP core
==>
10,6mois de Gamepass ultimate pour 90€
3 ans de GP core
==>
15,4 mois de Gamepass ultimate pour 135€
https://www.gamekyo.com/blog_article482384.html
keima
posted
the 10/01/2025 at 08:22 PM
skuldleif
yes merci!
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 08:27 PM
keima
et n'oublie pas le cout de la clé 1 mois gamepass ultimate aussi 12€ de +
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 08:28 PM
keima
tkt
keiku
posted
the 10/01/2025 at 08:36 PM
tous che pache comme préfu
negan
posted
the 10/01/2025 at 08:36 PM
skuldleif
Si demain l'envie me prend de rallonger mon Ultimate de 2 ans ca va me couter combien ?
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 08:50 PM
negan
j'ai simulé pour toi 2 ans de gamepass ultimate
330€ avec de l'ea play
(12 ans d'EA play)
ou
383€ avec du gp core
(8 ans de GP core)
l'ea play est effectivement plus avantageux l'orsqu'on est deja abonné , a ne pas prendre d'un coup on sais jamais je dis des conneries sur la conversion , mais a priori c'est bien ca
https://support.xbox.com/fr-FR/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-game-pass-conversions
car lorsquon est deja abo
24 mois de Game Pass Core ==> 183 jours de Ultimate (6+ mois)
12 mois d’EA Play ==> 2 mois d’Ultimate
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 08:53 PM
le prix de l'ea play et du gp core ont un peu augmenter ,je constate que les gens se sont jeté dessus pour ca que je t'avais dis 12,5€/mois ou 15€/mois
negan
posted
the 10/01/2025 at 08:58 PM
skuldleif
Merci
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 09:10 PM
negan
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 09:19 PM
negan
bon bah du coup laisse tomber ca sert a rien tout ca
https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-ultimate-1-month-subscription-xbox-one-windows-10-xbox-live-key-europe
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
tu es deja abo?
J'ai voulu rentrer un code hier j'ai eu exactement le meme probleme , ca n'avait rien a voir avec le XGP.
ou juste ajouter 3 ans de gp core?
keima mieux vaut ne pas etre abonné si tu souhaite faire une conversion gp core => gp ultimate
keima si tu n'es pas abo c'est ca les taro
1 ans de GP core play ==> 5,8 (quasi 6 mois) mois de Gamepass ultimate pour 45€
2 ans de GP core ==> 10,6mois de Gamepass ultimate pour 90€
3 ans de GP core ==> 15,4 mois de Gamepass ultimate pour 135€
https://www.gamekyo.com/blog_article482384.html
330€ avec de l'ea play (12 ans d'EA play)
ou 383€ avec du gp core (8 ans de GP core)
l'ea play est effectivement plus avantageux l'orsqu'on est deja abonné , a ne pas prendre d'un coup on sais jamais je dis des conneries sur la conversion , mais a priori c'est bien ca https://support.xbox.com/fr-FR/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-game-pass-conversions
car lorsquon est deja abo
24 mois de Game Pass Core ==> 183 jours de Ultimate (6+ mois)
12 mois d’EA Play ==> 2 mois d’Ultimate
https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-ultimate-1-month-subscription-xbox-one-windows-10-xbox-live-key-europe