Avengers un gros indice sur le futur.
Les frères Russo ont balancé une photo indiquant qu'ils bossaient sur les prochains Avengers et sur la photo y ont inséré un indice important et facilement décodable ( un truc à faire mourir de rire Kojima ).

La photo annonce la grande bataille qui devrait sans doute donc opposant les Avengers face au X-men. il avaient déjà donné le même genre de photo indice pour Endgame.

De mon point de vu le truc qui pourtant était clairement le meilleur choix après l'arc des pierres d'infinités et de Thanos.

https://x.com/DiscussingFilm/status/1973066310532628675

+

Mark Wahlberg says he doesn’t feel confident enough to join the MCU.

“I don't know if I have the confidence to walk out of my trailer in one of those costumes.”

ouf cet acteur ( heu figurant ) est un des pires d'Hollywood, le mec qu'on appelle quand la liste des prétendants à refusé le rôle. ...après on parle de Marvel
    posted the 10/01/2025 at 06:22 PM by newtechnix
    comments (1)
    newtechnix posted the 10/01/2025 at 06:28 PM
    « SUPERMAN » a été lancé avec 13 millions de vues sur HBO Max, le plus grand lancement de film sur le service depuis « BARBIE ».

    encourageant (pour le prochain film) ou simplement que comme y'a pas grand chose (souvent c'est ce que cache certains succès depuis quelques temps )

    après on parle de Barbie donc déjà...
