Shinobi : Art of Vengeance
name : Shinobi : Art of Vengeance
platform : PC
editor : Sega
developer : LizardCube
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
obi69
Shinobi : Art of Vengeance


Avis rédigé par @Iglou2310 pour le site Gameforever.fr

Pour lire l'avis sur le site source et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/silent-hill-f-14743.php



Il aura fallu plus d'une décennie pour que Joe Musashi, le ninja le plus bavard de l’univers, revienne sur le devant de la scène grâce au studio français LizardCube.




Exit les niveaux à apprendre par cœur et les shuriken à balancer par centaines : cela pourra décevoir les plus élitistes, mais le studio a choisi d’insuffler du sang neuf dans la licence.




Tout repose désormais sur le flow : Musashi répond au doigt et à l’œil avec divers combos permettant d’occire ses ennemis en quelques secondes. S’ajoute un système de finish où il faut lancer des shuriken pour remplir une jauge, le tout combiné à des magies et attaques spéciales pour des combats carrés et engageants.




Afin de varier le rythme, le jeu alterne entre niveaux linéaires et zones plus ouvertes où il faudra revenir avec de nouveaux pouvoirs pour découvrir des secrets, le tout ponctué de séquences de plateforme plus corsées vers la fin.





Shinobi ne séduira peut-être pas les puristes, mais pour les autres, c’est un jeu d’action qui fait entrer par la grande porte la licence dans une nouvelle ère.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/shinobi-art-of-vengeance-14750.php
    posted the 10/01/2025 at 04:28 PM by obi69
