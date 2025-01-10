profile
[Bon plan] TUTO Gamepass Ultimate à 5€/mois (sans VPN)
voila on m'a demander une réponse plus détailler donc autant en faire un tuto pour tous et SANS VPN , de toute facon c'est finito ces histoires de VPN sur Xbox

[UPDATE 01/10/2025]

ATTENTION il ne faut pas etre deja abonné au Gamepass avant d'appliquer le TUTO , si c'est le cas vous devrez attendre la fin de votre abonnement

Partie I: sans partage Gamepass ultimate à 9,65€/mois

prenez du GP core (scrollez vers le bas pour avoir les meilleurs prix)

ici ==> https://www.eneba.com/fr/xbox-game-pass-core-12-month-key-europe

utilisez le code promo => XboxyCore

ajoutez les codes a votre compte Microsoft (attention de bien verifier que vous etes connecter avec le bon compte microsoft ,celui avec lequel vous voulez du Gamepass)

ici==> https://redeem.microsoft.com/

puis prenez 1 mois de Gamepass ultimate puis ajoutez le lui aussi a votre compte

https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-ultimate-1-month-subscription-xbox-one-windows-10-xbox-live-key-europe

si vous prenez
1 ans de GP core play ==> vous obtiendrez 5,8 (quasi 6 mois) mois de Gamepass ultimate


2 ans de GP core ==> vous obtiendrez 10,6mois de Gamepass ultimate


3 ans de GP core ==> vous obtiendrez 15,4 mois de Gamepass ultimate

choisissez en fonction de vos besoin mais sachez qu'a la suite de ca pour reiterer vous devrez attendre la fin de votre abonnement



à vous de voir selon vos besoins

Partie II : Partage pour les plus témeraire (je l'ai fait pour mon reuf 0 probleme , mais il n'avait pris que 5 mois et compte vierge donc a vous de voir)
Gamepass ultimate à 4,65€/mois

supprimez vos moyen de payement
supprimez votre mot de passe https://support.microsoft.com/fr-fr/account-billing/comment-ne-plus-avoir-%C3%A0-utiliser-de-mot-de-passe-avec-votre-compte-microsoft-674ce301-3574-4387-a93d-916751764c43

partagez votre compte sur SHARESUB https://www.sharesub.com/fr/brand/xbox?template=xbox-game-pass-console

(lorsque vous creez le partage mettez un mot de passe bidon , et dans la description de votre partage dites de vous joindre par message)

partagez sous la mention "Gamepass console" et non "Gamepass ultimate" pour obtenir quelqu'un rapidement , le Gamepass ultimate etant trop "cher" et il y a trop de gens qui partage deja , gamepass console ca a marché niquel pour moi en moins de 24h j'ai eu quelqu'un



une fois que vous avez quelqu'un cette personne devra vous contacter pour se connecter , vous approuverez sa connection via l'authenticator pour qu'il se co et mette votre compte en "console principal" sur sa console , par la suite vous pourrez jouir pleinement de votre gamepass ultimate et lui n'aura plus acces a votre compte

pour etre totalement safe vous pouvez recuperer votre code de recuperation tout en bas de la section "securité" sur votre profil du compte microsoft ,qui vous permettra de recuperer votre compte MS en toute circonstance ce qui peut s'averer utile meme sans faire de partage

    posted the 10/01/2025 at 04:24 PM by skuldleif
    comments (6)
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 04:29 PM
    fin pour ceux qui sont vraiment intéressé par le service mais sont rebuté par les nouveaux taro

    , j'imagine que ca concerne a peu pres tout ceux qui y sont interessé donc voila
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 04:31 PM
    voila negan
    sonilka posted the 10/01/2025 at 04:31 PM
    Le VRP (bénévole hein) du site aka Skuld les bons tuyaux qui sort la lance à incendie et balance un tuto bancal pour que les joueurs continuent à donner de l'argent à son papa. C'est magnifique
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 04:33 PM
    sonilka tes triso ou c'est comment justement j'encule MS en faisant ca
    raykaza posted the 10/01/2025 at 04:33 PM
    Bien joué pour le tuto merci!!
    oracle972 posted the 10/01/2025 at 05:05 PM
    sonilka
    il transpire le bougre, il vient de dégainer 3 posts juste après l'annonce
    blague à part, merci skuldleif pour le tuto , il est plus détaillé que l'original : https://www.xboxygen.com/bons-plans/41286-xbox-game-pass-ultimate-12-mois-3x-moins-cher-avec-l-astuce-2025
