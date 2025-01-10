voila on m'a demander une réponse plus détailler donc autant en faire un tuto pour tous et SANS VPN , de toute facon c'est finito ces histoires de VPN sur Xbox
[UPDATE 01/10/2025]
ATTENTION il ne faut pas etre deja abonné au Gamepass avant d'appliquer le TUTO
, si c'est le cas vous devrez attendre la fin de votre abonnement
Partie I: sans partage
Gamepass ultimate à 9,65€/mois
prenez du GP core (scrollez vers le bas pour avoir les meilleurs prix)
ici ==> https://www.eneba.com/fr/xbox-game-pass-core-12-month-key-europe
utilisez le code promo
=> XboxyCore
ajoutez les codes a votre compte Microsoft (attention de bien verifier que vous etes connecter avec le bon compte microsoft ,celui avec lequel vous voulez du Gamepass)
ici==> https://redeem.microsoft.com/
puis prenez 1 mois de Gamepass ultimate puis ajoutez le lui aussi a votre compte
https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-ultimate-1-month-subscription-xbox-one-windows-10-xbox-live-key-europe
si vous prenez
1 ans de GP core play
==> vous obtiendrez 5,8 (quasi 6 mois) mois de Gamepass ultimate
2 ans de GP core
==> vous obtiendrez 10,6mois de Gamepass ultimate
3 ans de GP core
==> vous obtiendrez 15,4 mois de Gamepass ultimate
choisissez en fonction de vos besoin mais sachez qu'a la suite de ca pour reiterer vous devrez attendre la fin de votre abonnement
à vous de voir selon vos besoins
Partie II
: Partage
pour les plus témeraire (je l'ai fait pour mon reuf 0 probleme , mais il n'avait pris que 5 mois et compte vierge donc a vous de voir)
Gamepass ultimate à 4,65€/mois
supprimez vos moyen de payement
supprimez votre mot de passe https://support.microsoft.com/fr-fr/account-billing/comment-ne-plus-avoir-%C3%A0-utiliser-de-mot-de-passe-avec-votre-compte-microsoft-674ce301-3574-4387-a93d-916751764c43
partagez votre compte sur SHARESUB https://www.sharesub.com/fr/brand/xbox?template=xbox-game-pass-console
(lorsque vous creez le partage mettez un mot de passe bidon , et dans la description de votre partage dites de vous joindre par message)
partagez sous la mention "Gamepass console" et non "Gamepass ultimate" pour obtenir quelqu'un rapidement , le Gamepass ultimate etant trop "cher" et il y a trop de gens qui partage deja , gamepass console ca a marché niquel pour moi en moins de 24h j'ai eu quelqu'un
une fois que vous avez quelqu'un cette personne devra vous contacter pour se connecter , vous approuverez sa connection via l'authenticator pour qu'il se co et mette votre compte en "console principal" sur sa console , par la suite vous pourrez jouir pleinement de votre gamepass ultimate et lui n'aura plus acces a votre compte
pour etre totalement safe vous pouvez recuperer votre code de recuperation tout en bas de la section "securité" sur votre profil du compte microsoft ,qui vous permettra de recuperer votre compte MS en toute circonstance ce qui peut s'averer utile meme sans faire de partage
, j'imagine que ca concerne a peu pres tout ceux qui y sont interessé donc voila
