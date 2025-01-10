profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 691
visites since opening : 1592250
skuldleif > blog
avec ces augmentations MS annonce un cloud "de meilleur qualité" pour ses abonnés GP Ultimate
l'augmentation outre la volonté de nous niquer donc viendrai aussi de ce cloud "de meilleur qualité" a voir ce qu'ils entendent par la

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/01/2025 at 03:00 PM by skuldleif
    comments (7)
    malroth posted the 10/01/2025 at 03:12 PM
    On s'étonne apres pourquoi de plus en plus de joueurs se tournent vers les free to play ^^

    Ya un gros soucis avec le prix dans le JV
    arquion posted the 10/01/2025 at 03:36 PM
    il va se mettre au niveau du Cloud playstation ?? enfin j'ai envie de dire.
    metroidvania posted the 10/01/2025 at 04:03 PM
    Vive steam et vivement une steamdeck 2. Ctout
    tokito posted the 10/01/2025 at 04:16 PM
    Metroidvania : ce serait vraiment bien une steamdeck 1080p ! (OLED naturellement)
    oracle972 posted the 10/01/2025 at 04:23 PM
    on est bien loin du temps ou tu trouvais un mois GPU gratuit dans les boites de pringles
    kratoszeus posted the 10/01/2025 at 05:10 PM
    Comment t essaie d éteindre l incendie. C'est grave d'être autant fan boy
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 05:39 PM
    kratoszeus je ne subi pas cette augmentation perso donc.. tout ce que j'en tire c'est les truc qu'ils ajoutent en +
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo