skuldleif
> blog
avec ces augmentations MS annonce un cloud "de meilleur qualité" pour ses abonnés GP Ultimate
l'augmentation outre la volonté de nous niquer donc
viendrai aussi de ce cloud "de meilleur qualité" a voir ce qu'ils entendent par la
posted the 10/01/2025 at 03:00 PM by
skuldleif
comments (
7
)
malroth
posted
the 10/01/2025 at 03:12 PM
On s'étonne apres pourquoi de plus en plus de joueurs se tournent vers les free to play ^^
Ya un gros soucis avec le prix dans le JV
arquion
posted
the 10/01/2025 at 03:36 PM
il va se mettre au niveau du Cloud playstation ?? enfin j'ai envie de dire.
metroidvania
posted
the 10/01/2025 at 04:03 PM
Vive steam et vivement une steamdeck 2. Ctout
tokito
posted
the 10/01/2025 at 04:16 PM
Metroidvania
: ce serait vraiment bien une steamdeck 1080p ! (OLED naturellement)
oracle972
posted
the 10/01/2025 at 04:23 PM
on est bien loin du temps ou tu trouvais un mois GPU gratuit dans les boites de pringles
kratoszeus
posted
the 10/01/2025 at 05:10 PM
Comment t essaie d éteindre l incendie. C'est grave d'être autant fan boy
skuldleif
posted
the 10/01/2025 at 05:39 PM
kratoszeus
je ne subi pas cette augmentation perso donc.. tout ce que j'en tire c'est les truc qu'ils ajoutent en +
