Tormented Souls
name : Tormented Souls
platform : PC
editor : PQube
developer : Dual Effect
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Switch
marchand2sable
marchand2sable
marchand2sable > blog
Un nouveau trailer pour le survival-horror Liminal Point



Voici Liminal Point, un nouveau survival-horror indépendant qui s’inspire de classiques du genre tels que Resident Evil, Silent Hill ou Tormented Souls. Le jeu mise sur une atmosphère oppressante, un level design labyrinthique et une expérience centrée sur l’exploration, les énigmes et la gestion des ressources, tout en proposant une caméra isométrique fixe.

Prévu pour 2026, Liminal Point sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC, avec comme ambition de séduire les amateurs de survival-horror à l’ancienne.


https://www.youtube.com/watch?v=3M2JqBM1ojE
    tags : resident evil silent hill tormented souls resident evil 9 tormented souls 2 new survival horror resident evil requiem liminal point new survival horror 2026 horror games 2026 survival horror 2026 liminal point trailer re-like games
    posted the 10/01/2025 at 01:59 PM by marchand2sable
    comments (1)
    marchand2sable posted the 10/01/2025 at 02:17 PM
    La fille ressemble vraiment à l’héroïne de Tormented Souls n’empêche. Mais j’aime beaucoup perso.
