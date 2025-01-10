Voici Liminal Point, un nouveau survival-horror indépendant qui s’inspire de classiques du genre tels que Resident Evil, Silent Hill ou Tormented Souls. Le jeu mise sur une atmosphère oppressante, un level design labyrinthique et une expérience centrée sur l’exploration, les énigmes et la gestion des ressources, tout en proposant une caméra isométrique fixe.
Prévu pour 2026, Liminal Point sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC, avec comme ambition de séduire les amateurs de survival-horror à l’ancienne.