Jeux Video

En blog, ça vient d'un mec de Era ayant selon lui une source très fiable, l'article n'a pas été supp, mais on garde des pincettes.Donc courant 2026 :- Disparition de l'offre Game Pass PC (seul)- Une offre PC sera directement inclus dans les offres Core et Standard (des jeux PC, mais pas Day One).- Les noms de chaque palier du service (Core, Ultimate & co) vont être modifiés pour devenir plus clair.Donc en bref :- Game Pass Pub (Nouveau) qui comme son nom l'indique inclura des pubs notamment en Cloud. Devrait être en contenu une offre similaire au Core.- Game Pass Core : pack de 20/30 jeux à rotation (PC + consoles) + Cloud sans pub- Game Pass Standard : offres de jeux plus conséquentes mais pas de Day One (PC + consoles) + Cloud sans pub- Game Pass Ultimate : la totale + Day OneUn dernier changement ?Nouvelle augmentation du prix du Game Pass Ultimate qui atteindrait 24,99$/mois aux USA, ce qui chez nous pourrait aller à 22,99€.