En blog, ça vient d'un mec de Era ayant selon lui une source très fiable, l'article n'a pas été supp, mais on garde des pincettes.
Donc courant 2026 :
- Disparition de l'offre Game Pass PC (seul)
- Une offre PC sera directement inclus dans les offres Core et Standard (des jeux PC, mais pas Day One).
- Les noms de chaque palier du service (Core, Ultimate & co) vont être modifiés pour devenir plus clair.
Les nouveaux noms ne sons pas encore connus
Donc en bref :
- Game Pass Pub (Nouveau) qui comme son nom l'indique inclura des pubs notamment en Cloud. Devrait être en contenu une offre similaire au Core.
- Game Pass Core : pack de 20/30 jeux à rotation (PC + consoles) + Cloud sans pub
- Game Pass Standard : offres de jeux plus conséquentes mais pas de Day One (PC + consoles) + Cloud sans pub
- Game Pass Ultimate : la totale + Day One
Un dernier changement ?
Nouvelle augmentation du prix du Game Pass Ultimate qui atteindrait 24,99$/mois aux USA, ce qui chez nous pourrait aller à 22,99€.
Mouais, 2027 ils vont faire marche arrière, noter bien
Va falloir que le service reste consistant tous les deux mois,sinon je vois pas comment ils vont garder le cap des abonnés présents...
jenicris trop cher
arquion déjà le cas avec le standard sauf erreur de ma part
Chialer quand on l'est ...
Quand tu doit allonger plus d'oseille pour acheter la meme chose. C'est que la monnaie perd de sa valeur.
En d'autre terme, vers un appauvrissement de la population (déjà la classe moyenne, va devenir la classe pauvre .)
On nous suce de partous, H24, et ils sont en déficit......ils n'ont toujours rien compris....
s. 2019 13€ 2023 15€ 2024 18€
Je reviens à une consommation du JV plus classique.
Je prends mes jeux en physique et du coup je motive pour les finir au lieu de papillonner d'un jeu à l'autre sans rien vraiment jouer.
Ce que j'appelle le "Syndrome du R4", on a tous les jeux mas au final on joue à rien.
Ils se disent qu'une bonne partie acceptera de payer le prix au dessus de 20 euros, c'est un calcul, on perd x millions mais on en conserve x millions donc on est gagnant.
on voit bien que leur but c'est l'offre cloud
C'est le prix d'un gros jeu neuf tous les 3 mois ou un jeu indépendant par mois sauf qu'on les garde et ils sont à nous.
Clairement ça ne devient plus intéressant.
A part en étant boulimique... Et encore même en l'etant, on tourne vite en rond sur le catalogue.
A voir pour un gros jeu day one msft pas trop long à la place d'un achat mais j'imagine que c'est pas ce qu'ils recherchent.
On passerai de 12€/mois a sois disant 23€/mois
ouroboros4
arquion quel que soit ce qui manque aujourdhui au gp pc je doute que le user gamepass pc soit content de passer de 12€/mois a (soit disant) 23€mois pour continuer a jouir des D1 qui sont le sel du service et sont sans doute la raison de leur abo
25 balles par mois
Deja que ça a du mal à décoller, la ils vont voir ce que c'est une marche arriere lol