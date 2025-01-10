profile
[RUMEUR] Encore du changement pour le Game Pass
Jeux Video
En blog, ça vient d'un mec de Era ayant selon lui une source très fiable, l'article n'a pas été supp, mais on garde des pincettes.

Donc courant 2026 :

- Disparition de l'offre Game Pass PC (seul)
- Une offre PC sera directement inclus dans les offres Core et Standard (des jeux PC, mais pas Day One).
- Les noms de chaque palier du service (Core, Ultimate & co) vont être modifiés pour devenir plus clair.

Les nouveaux noms ne sons pas encore connus

Donc en bref :

- Game Pass Pub (Nouveau) qui comme son nom l'indique inclura des pubs notamment en Cloud. Devrait être en contenu une offre similaire au Core.
- Game Pass Core : pack de 20/30 jeux à rotation (PC + consoles) + Cloud sans pub
- Game Pass Standard : offres de jeux plus conséquentes mais pas de Day One (PC + consoles) + Cloud sans pub
- Game Pass Ultimate : la totale + Day One

Un dernier changement ?

Nouvelle augmentation du prix du Game Pass Ultimate qui atteindrait 24,99$/mois aux USA, ce qui chez nous pourrait aller à 22,99€.
    posted the 10/01/2025 at 11:05 AM by shanks
    comments (31)
    ouroboros4 posted the 10/01/2025 at 11:12 AM
    C'est censé être être plus clair?
    thor posted the 10/01/2025 at 11:13 AM
    Rarement vu une boîte aussi déterminée à manger un mur
    imuse posted the 10/01/2025 at 11:13 AM
    Comment faire pour se tirer une balle dans le pied, 1ère leçon.
    jenicris posted the 10/01/2025 at 11:15 AM
    C'est pas officiel mais si c'est vrai...
    ravyxxs posted the 10/01/2025 at 11:18 AM
    Donc en gros ils veulent forcer les gens à prendre le service Game Pass Ultimate....à 25 dollars....

    Mouais, 2027 ils vont faire marche arrière, noter bien

    Va falloir que le service reste consistant tous les deux mois,sinon je vois pas comment ils vont garder le cap des abonnés présents...
    altendorf posted the 10/01/2025 at 11:23 AM
    C’était sur que les prix allaient s’envoler
    arquion posted the 10/01/2025 at 11:32 AM
    On y arrive à du GP sans day one...
    romgamer6859 posted the 10/01/2025 at 11:44 AM
    Ptdr 23 euros oui bien sûr

    jenicris trop cher

    arquion déjà le cas avec le standard sauf erreur de ma part
    jaysennnin posted the 10/01/2025 at 11:51 AM
    bref tout gonfle sur cette terre sauf les salaires, sauf pour les chercheurs dans l'IA
    cyr posted the 10/01/2025 at 11:55 AM
    Ok bon ben tant pis pour clair obscure. Je me désabonne ce soir.
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 11:57 AM
    Chialer quand on est pas au courant de ça je comprends https://www.gamekyo.com/blog_article481897.html
    Chialer quand on l'est ...
    cyr posted the 10/01/2025 at 11:58 AM
    jaysennnin on appel l'inflation, ou la déflation de la monnaie.

    Quand tu doit allonger plus d'oseille pour acheter la meme chose. C'est que la monnaie perd de sa valeur.

    En d'autre terme, vers un appauvrissement de la population (déjà la classe moyenne, va devenir la classe pauvre .)

    On nous suce de partous, H24, et ils sont en déficit......ils n'ont toujours rien compris....
    rasalgul posted the 10/01/2025 at 12:03 PM
    Ca reste toujours avantageux.
    zekk posted the 10/01/2025 at 12:05 PM
    https://tenor.com/pbrU.gif
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 12:18 PM
    romgamer6859 Ça me paraît quand même peu vraissemble une tel augmentation en un seul au regard des précédentes augmentation
    s. 2019 13€ 2023 15€ 2024 18€
    spartan1985 posted the 10/01/2025 at 12:24 PM
    Au dessus de 20 balles, c'est mort pour moi. Augmentation du GP + future Xbox full demat', adios.
    gasmok2 posted the 10/01/2025 at 12:24 PM
    J'ai bien fait de me désabonner il y a quelques mois.
    Je reviens à une consommation du JV plus classique.
    Je prends mes jeux en physique et du coup je motive pour les finir au lieu de papillonner d'un jeu à l'autre sans rien vraiment jouer.
    Ce que j'appelle le "Syndrome du R4", on a tous les jeux mas au final on joue à rien.
    romgamer6859 posted the 10/01/2025 at 12:25 PM
    skuldleif
    Ils se disent qu'une bonne partie acceptera de payer le prix au dessus de 20 euros, c'est un calcul, on perd x millions mais on en conserve x millions donc on est gagnant.

    on voit bien que leur but c'est l'offre cloud
    kiryukazuma posted the 10/01/2025 at 12:28 PM
    gasmok2 C'est exactement ça !
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 12:29 PM
    romgamer6859 c'est la logique derrière n'importe quelle augmentation ça oui
    taiko posted the 10/01/2025 at 12:35 PM
    On va racheter les jeux complets qui nous intéressent vraiment au lieu de ces abonnements qui tirent le jv vers le bas.

    C'est le prix d'un gros jeu neuf tous les 3 mois ou un jeu indépendant par mois sauf qu'on les garde et ils sont à nous.

    Clairement ça ne devient plus intéressant.
    A part en étant boulimique... Et encore même en l'etant, on tourne vite en rond sur le catalogue.

    A voir pour un gros jeu day one msft pas trop long à la place d'un achat mais j'imagine que c'est pas ce qu'ils recherchent.
    keiku posted the 10/01/2025 at 12:35 PM
    je pense que ce qu'il veulent surtout faire c'est unifier le gamepass pc et console en une seul offre et ne plus séparer console du pc ( vu que de toute manière les consoles vont disparaitre)
    xynot posted the 10/01/2025 at 12:49 PM
    Ça reste encore avantageux, surtout comparé à un PS Premium, mais bon faudra pas continuer à prendre cette ascension pour autant
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 01:11 PM
    keiku et donc augmenter le prix du gamepass pc

    On passerai de 12€/mois a sois disant 23€/mois
    arquion posted the 10/01/2025 at 01:19 PM
    skuldleif bah on passerait surtout à un gamepass PC qui était amputé de certains jeux Xbox, à un ensemble unifié mais pour le prix du Standard (sans D1 et qui sera surement augmenté pour correspondre à l'ultimade d'aujourd'hui, soit 18€), et de l'ultimate à 23 balles.
    rogeraf posted the 10/01/2025 at 01:23 PM
    Tant que j'en profite en partage de compte, je m'en fiche du changement prix. Si plus de partage de compte, je quitte XBOX.
    newtechnix posted the 10/01/2025 at 01:26 PM
    Ce système est un tue la passion du JV, il brade la valeur réelle qu'il y a derrière la création d'un JV.

    ouroboros4
    skuldleif posted the 10/01/2025 at 01:29 PM
    rogeraf nintendo l'a fait il faudra etre attentif a ce qu'il se passe sur le passage a la next gen a ce niveau , notamment si xbox change d'interface pour sa console

    arquion quel que soit ce qui manque aujourdhui au gp pc je doute que le user gamepass pc soit content de passer de 12€/mois a (soit disant) 23€mois pour continuer a jouir des D1 qui sont le sel du service et sont sans doute la raison de leur abo
    bennj posted the 10/01/2025 at 01:53 PM
    arquion j'ai le gamepass pc et j'en ai rien à faire des jeux Xbox console. Si ça se confirme c'est bye bye.
    walterwhite posted the 10/01/2025 at 01:53 PM
    Le taux de résiliation qu'ils vont se prendre

    25 balles par mois
    malroth posted the 10/01/2025 at 01:56 PM
    Mais

    Deja que ça a du mal à décoller, la ils vont voir ce que c'est une marche arriere lol
