Depuis des années, Metacritic est utilisé comme référence par beaucoup de joueurs (et même par les éditeurs).Mais à force, le système ne semble plus aussi fiable :- critiques pros parfois accusées d’être trop indulgentes (ou au contraire trop sévères),- joueurs qui “review-bombent” pour faire passer un message,- différences énormes selon les versions (PC vs consoles),- et une moyenne qui ne reflète pas toujours la qualité réelle d’un jeu.Alors, peut-on encore se fier au fameux “score Metacritic” pour juger un jeu ?Ou est-ce devenu un indicateur parmi d’autres, qu’il vaut mieux relativiser ?