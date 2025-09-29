À l’occasion dua dévoilé un nouveau teaser de son rail shooter. Le jeu reprend fidèlement le remake de, mais adopte un style beaucoup plus cinématographique et orienté action, dans la lignée du rythme intense propre aux rail shooters.La caméra tremble,défonce des murs à répétition et des hordes de créatures envahissent quasiment chaque recoin du commissariat. Certaines scènes ont été remaniées et cette fois,reste constamment aux côtés deformant un duo tout au long de l’aventure avec de nouvelles lignes de dialogue inédites.Le résultat semble particulièrement prometteur. Reste à savoir si une sortie surest prévue.