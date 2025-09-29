À l’occasion du TGS, Bandai Namco a dévoilé un nouveau teaser de son rail shooter Biohazard RE2: Deadshot. Le jeu reprend fidèlement le remake de Resident Evil 2, mais adopte un style beaucoup plus cinématographique et orienté action, dans la lignée du rythme intense propre aux rail shooters.
La caméra tremble, Mr. X défonce des murs à répétition et des hordes de créatures envahissent quasiment chaque recoin du commissariat. Certaines scènes ont été remaniées et cette fois, Leon reste constamment aux côtés de Claire formant un duo tout au long de l’aventure avec de nouvelles lignes de dialogue inédites.
Le résultat semble particulièrement prometteur. Reste à savoir si une sortie sur consoles et PC est prévue.
Dég faut que je trouve un run complet sur Youtube alors.
altendorf
Hélas... Y'a pas mal d'année que j'étais parti au Japon avec des amis, j'avais pu joué en haut d'un centre commercial, à des jeux arcades, notamment un jeu arcade Luigi's Mansion, genre en 4D. Bah putain, c'était trop bien ! Par contre, j'en avais pas du tout entendu parler qu'un tel jeu était sorti, alors celui-ci de Resident Evil...
Du coup, j'ose espérer que Capcom ait l'opportunisme d'adapter cette nouvelle itération sur console, que ça sorte du Japon.