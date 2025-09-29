- The Year of the Ninja -
Resident Evil 2 (Remake)
30
name : Resident Evil 2 (Remake)
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
multiplayer : non
european release date : 01/25/2018
other versions : Xbox One - PlayStation 4
marchand2sable
52
marchand2sable
articles : 754
visites since opening : 2210556
marchand2sable > blog
Un nouveau teaser pour Resident Evil 2 : DeadShot


À l’occasion du TGS, Bandai Namco a dévoilé un nouveau teaser de son rail shooter Biohazard RE2: Deadshot. Le jeu reprend fidèlement le remake de Resident Evil 2, mais adopte un style beaucoup plus cinématographique et orienté action, dans la lignée du rythme intense propre aux rail shooters.

La caméra tremble, Mr. X défonce des murs à répétition et des hordes de créatures envahissent quasiment chaque recoin du commissariat. Certaines scènes ont été remaniées et cette fois, Leon reste constamment aux côtés de Claire formant un duo tout au long de l’aventure avec de nouvelles lignes de dialogue inédites.

Le résultat semble particulièrement prometteur. Reste à savoir si une sortie sur consoles et PC est prévue.


https://www.youtube.com/watch?v=poTuvOcy7Jk
    tags : resident evil biohazard leon bandai namco resident evil tgs resident evil requiem resident evil requiem leon resident evil tgs 2025 biohazard deadshot resident evil 2 deadshot resident evil leon resident evil tokyo game show 2025
    aros
    posted the 09/29/2025 at 08:18 PM by marchand2sable
    marchand2sable posted the 09/29/2025 at 08:20 PM
    Ça a l’air trop fun j’espère une sortie sur consoles.
    altendorf posted the 09/29/2025 at 08:24 PM
    marchand2sable Les jeux arcade sortent quasiment jamais sur consoles ^^
    marchand2sable posted the 09/29/2025 at 08:27 PM
    altendorf

    Dég faut que je trouve un run complet sur Youtube alors.
    sdkios posted the 09/29/2025 at 09:28 PM
    Ca a l'air excellent et plutot bien foutu!
    thejoke posted the 09/29/2025 at 09:40 PM
    On dirait le style des jeux sur wii avec les darkside et umbrella chronicles.
    aros posted the 09/29/2025 at 10:14 PM
    Ce serait trop bien. C'est avec l'opus Darkside Chronicles que j'ai commencé à jouer à Resident Evil. Ce serait donc formidable que je retrouve mon duo préféré

    altendorf
    Hélas... Y'a pas mal d'année que j'étais parti au Japon avec des amis, j'avais pu joué en haut d'un centre commercial, à des jeux arcades, notamment un jeu arcade Luigi's Mansion, genre en 4D. Bah putain, c'était trop bien ! Par contre, j'en avais pas du tout entendu parler qu'un tel jeu était sorti, alors celui-ci de Resident Evil...
    Du coup, j'ose espérer que Capcom ait l'opportunisme d'adapter cette nouvelle itération sur console, que ça sorte du Japon.
    k13a posted the 09/30/2025 at 12:21 AM
    J'aimerais une sortie en VR sur PC.
